"Da la sensación de que se quiere ir": la dura marcada de cancha del "Chino" Navarro a Sergio Berni

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, se convirtió hoy en la primera voz que salió a responderle públicamente al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, por sus recientes declaraciones en donde reclamó mayor autocrítica por la derrota electoral de hace dos semanas.

“Es positivo tener diferencias importantes y que las podamos discutir. Las declaraciones de Berni tienen cada vez menos impacto. La repiten portales que son críticos, aunque son medios independientes, y casi pseudo opositores del Gobierno pero yo creo que si salimos de nuestro microclima la mayoría de las personas ni sabe del tema. Porque las preocupaciones son otras”, manifestó Navarro en declaraciones a AM 750.

“Todos en el Frente de Todos cometimos errores, no somos infalibles. Sergio (por Berni) también los habrá cometido. ¿Qué ganó yo con decirlo por los medios? Lo que tengo que hacer es levantar el teléfono y hablar con él. Me parece que la sugerencia y lo que tenemos que hacer es llevar tranquilidad y sensatez”, agregó al ser consultado puntualmente por la situación de Berni.

“Dialogar no es decirnos cosas por los medios, es un ámbito restringido y reservado. Si queremos resolver el problema, se busca la forma de llegar a un acuerdo. Tratamos de ayudarnos discutiendo y viendo qué hacemos, porque la política es resolver problemas concretos. Por eso me parece que funcionarios que tienen tanta exposición mediática tienen que ser más sensatos. Da la sensación de que se quiere ir. Pero es útil, es un hombre que tiene mucha experiencia”, agregó al respecto.

Ayer durante todo el día desde el entorno del ministro de Seguridad se encargaron de rematar que tiene la decisión tomada de quedarse al menos hasta que termine el año. Y poco a poco deja de lado sus ánimos de partir. Ayer, en una entrevista en radio La Red, criticó al presidente Alberto Fernández por la forma en la que reaccionó a la derrota electoral.

“No me corresponde a mí ponerle nombre y apellido al padre de la derrota, pero en 2009, cuando Néstor Kirchner perdió por una mínima diferencia y en muchísimas menos provincias, lo primero que hizo fue renunciar al Partido Justicialista como un gesto de que había entendido el mensaje de las urnas; si ahora no entendemos lo que han dicho las urnas, la elección no ha tenido sentido”, dijo Berni.

“Esta no es la primera ver que prometen que van a haber PASO, ya sucedió hace 4 años, así que déjeme que no les crea mucho a quienes dicen que vamos a tener primarias en 2023″, desafió. Y ante las repreguntas fue al hueso: “No tengo por qué creerle al Presidente; ¿por qué debería creerle? Esto se debería haber resuelto antes de las elecciones, no después”.