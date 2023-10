De Baby en modo "Robin Hood" al violento descargo de Cinthia Fernández: los famosos reaccionaron al triunfo de Massa

El resultado de la primera vuelta de las elecciones 2023, que dejó un ballotage entre el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y su par de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, generó sorpresas en gran parte de los analistas que afirmaban que el liberal lograría imponerse en primera vuelta. En ese contexto, la imposición del ministro de Economía como candidato más votado, logró que muchas voces de personalidades famosas pongan el grito en el cielo y expongan sus reflexiones en redes sociales.

Una de las más destacadas en este rubro, que hasta se animó a tirar un análisis muy certero, fue la vedette Luciana Salazar. La ex pareja de Martín Redrado utilizó su cuenta de X para pronunciarse. "Si Sergio Massa sale primero, habla claramente que en las PASO muchos peronistas votaron en la interna de Juntos por el Cambio (JxC)", escribió.

La aproximación es certera y tiene tanto el resultado de Patricia Bullrich, quien retrocedió en casi dos millones de votos, y de Milei, que no alcanzó su número de las PASO, a su favor en la argumentación.

Otra de las personas que más sorprendió fue Pamela David. La pareja de Daniel Vila lanzó una publicación en sus redes antes de que finalicen los comicios y dejó una metáfora jugada para defender las posibilidades del tigrense. "Cuando te digan: 'Massa es parte de este gobierno que no pudo parar la inflación', recordales que Scaloni era parte del cuerpo técnico de Sampaoli'", lanzó la conductora, completamente jugada con la definición futbolera.

Aunque así como estuvieron quienes apoyaban al candidato más votado de esta vuelta, sus detractores también alzaron la voz. Así fue como Cinthia Fernández hizo todo un descargo agresivo con todas letras mayúsculas y mucho espamento por el batacazo. "¿Qué tiene en la cabeza la gente? Con heladeras, unos pesitos, y un par de bolsas de comida siguen siendo ignorantes", disparó la bailarina.

Luego continuó: "Ni las putas, ni los yates, ni los bolsos, ni las fiestitas clandestinas, ni el robo de vacunas, ni la corrupción, ni los niveles de pobreza, delincuencia e inflación los hacen aprender. Vivan los planes y la crianza de vagos cada vez más cómodos, viva quitar la palabra "trabajo y honestidad" del diccionario. Estamos perdidos. No aprendemos más". La bronca era tan evidente como la contradicción de protestar porque su ex Matías Defederico no pasa la manutención, mientras apoyó una fuerza que habló de darle derechos a los padres abandónicos.

"Yo voté a Pato", expresó en su cuenta de X Baby Etchecopar. "Siempre me gustó estar del lado de los débiles, no soy Robin Hood pero cuando siento que alguien está desamparado con mi amigo Agustin nos involucramos en las causas perdidas. Siempre creo en la razón de las minorías y en el individuo y para mi es muy importante la valentía. No me puse en contra de Massa y jamás me importo Milei, pero si apoye a Patricia, a la sra sola, a la que sola soportoéel bullying", agregó.

"Estoy muy contento de haberme jugado entero diciendo que te voto a los cuatro vientos y lo haría nuevamente porque sigo creyendo que tenés tanto coraje que sin estructura de tu partido peleaste hasta el último día", expresó Baby en otra parte de su publicación.

A la hora de las ironías, una de las que más se destacó fue Malena Pichot. La humorista escribió una línea llena de implicancias: "¿Ya es presidente Axel?". La referencia es por la excelente elección que hizo Axel Kicillof y que apuntaló el resultado de Massa a nivel nacional.

Del otro lado de la grieta política y del manejo del humor, el historietista múltiples veces acusado de plagiador conocido como Nik, también dejó su punto de vista. "Desde este lunes mismo Sergio Massa empieza a “Des-kirchnerizarse”, a moderarse todavía más al centro, a armar un nuevo 'plan platita', nuevo 'plan miedo', y a buscar los restos de Juntos por el Cambio", lanzó.

Quien no se la jugó mucho, pero que expresó una posición que tuvieron otros usuarios en las redes sociales, fue el periodista deportivo Martín Liberman. "¡La soberbia te mata!", expresó, en clara referencia a la confianza que mostró Milei con el hecho de imponerse en primera vuelta. Si bien no hubo más palabras que esas, el reproche es ante las declaraciones no meditadas del libertario.

El mismo eje abordó el streamer conocido como Momo. "Si un candidato baja su piso así hay que pensar que se hizo mal a nivel campaña en vez de putear a la gente. De parte de varios hubo insultos, violencia, soberbia y persecución (hasta con los propios). La gente está cansada de lo que pasa en el país pero tampoco quiere todo eso. Ya sé todas las respuestas sin leer twitter: 'Ensobrado', 'peroncho', 'k', etc. Todo aquel que no los banque públicamente tiene estas respuestas, después se preguntan por qué pasa lo que pasa. Así le hicieron la campaña a Massa muchachos, lo subieron más que su equipo de campaña", reflexionó.

La actriz Nai Awada, por su parte, contestó con un "estoy que me muero, kro (compañero)" a otro tuit que fue mucho menos prudente: "O les gusta ser pobres o tienen clarísimo que no pueden aspirar a nada. El flagelo del 'alquilador eterno'. Y bueno, ¡sean felices!".

El luchador de catch Vicente Viloni no se guardó nada cuando escribió en su cuenta de X. "Nos merecemos la guerra mundial Z, pero sin la cura...". La referencia es a la película de zombies que muestra a la humanidad luchando contra una plaga que deja en ese estado a quienes se contagian.

Felipe Pettinato también se pronunció en la red social de Elon Musk. Aunque su mensaje fue tan críptico como desconcertante: "¡Maldito Menem y su balotaje de mierda!", escribió, y acompañó el texto con diez cifras que corresponderían a un teléfono celular.