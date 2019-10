De Bregman a Espert y Massa: el análisis de la dirigencia sobre el debate presidencial y la semana previa a las elecciones

Tras el debate presidencial y a días de las elecciones que marcarán el rumbo de la Argentina en los próximos cuatro años, cuatro dirigentes de diversos espacios opositores conversaron con BigBang y analizaron los cruces que hubo anoche en la Facultad de Derecho.

MYRIAM BREGMAN

La candidata a diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, celebró el desempeño del candidato a presidente Nicolás Del Caño durante el debate presidencial porque “no sólo abarcó todos los planteos que hacemos desde la Izquierda, sino porque recordó a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel delante de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”.

Bregman dijo a BigBang que Del Caño fue el único de los seis candidatos presidenciales que incorporó al debate “la agenda que preocupa a los más jóvenes, como la lucha contra el fracking y la megaminería contaminante”. “Si la izquierda no hubiese estado, todos estos temas no hubieran estado presentes”, agregó.

Además, analizó que el presidente Mauricio Macri “parece un candidato con un rol invertido porque juega a ser opositor”. La candidata a diputada por la Ciudad aseguró, además, que “es una elección bastante definida”.

SERGIO MASSA

El primer candidato a diputado por la Provincia del Frente de Todos, Sergio Massa, aseguró a BigBang que el debate “desnudó la lógica y la manía de mentir del gobierno”, y le apuntó con dureza al presidente: “Desgraciadamente no pueden mostrar un solo logro, ni uno solo, frente a la realidad de la gente”.

Además, Massa adelantó que la semana previa a las elecciones del próximo domingo continuarán las recorridas de campaña “sembrando esperanza y transmitiendo a los argentinos que vamos a cerrar la grieta”. “Tenemos agenda con cuatro días de campaña repartidos con todos los candidatos”, sostuvo ante la consulta de este medio sobre si volverá a mostrarse con Cristina Kirchner en alguno de los tres cierres de campaña del Frente de Todos (uno en Chaco, otro en La Plata y otro en Mar del Plata).

JUAN MANUEL URTUBEY

El candidato a vicepresidente de Consenso 2030, Juan Manuel Urtubey, se mostró a la expectativa de crecer en las elecciones del 27 de octubre, aunque admitió ante BigBang que se imagina fuera de cualquier cargo público el 11 de diciembre. “Estamos haciendo una construcción a largo plazo que no termina el próximo domingo, recién empieza”, sostuvo el compañero de fórmula de Roberto Lavagna.

Urtubey sostuvo que no imagina cómo será el país tras el 27 de octubre, aunque se esperanzó con que haya “lugar para acuerdos y diálogo, y que no se agudicen las contradicciones”. En este sentido, dijo que “sin lugar a dudas puede haber colaboración” con el próximo gobierno. De todos modos, aclaró que “Argentina no necesita que los dirigentes nos amontonemos todos en el mismo lugar, sino que desde un lugar diferente podamos construir políticas”.

“El 11 de diciembre me imagino tranquilo, sin responsabilidades públicas, haciendo política que es lo que siempre me gustó, pero sin ser funcionario público, que para mí es un gran alivio”, sintetizó Urtubey acerca de sus expectativas post-electorales.

JOSÉ LUIS ESPERT

El candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, fue el más enfático: en diálogo con BigBang disparó que tanto Macri como Alberto Fernández “se tiraron flores” al hablar sobre los hechos de corrupción. “Son dos gobiernos con grandes sospechas de corrupción que no son muy diferentes entre sí”, agregó Espert.

Además el economista liberal dijo que la única manera de luchar contra el flagelo de la pobreza es con “crecimiento sostenido”, y se refirió a la recomendación que les hizo tanto al presidente como al candidato del Frente de Todos, a quienes les dijo que se “abracen” por sus parecidos. “Les recomendé que se abracen porque son muy parecidos en muchas cosas, son como socios, se van rotando, el kirchnerismo nos dejó en brazos del macrismo y el macrismo en brazos del kirchnerismo”, cerró.