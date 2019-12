De Buenos Aires a París: Vidal viajará con el periodista "Quique" Sacco a recibir el año nuevo en Europa

Alejada de la provincia de Buenos Aires, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal recibirá el 2020 en Europa junto a su nuevo novio, el periodista deportivo Enrique “Quique” Sacco, con quien formalizó la relación apenas hace una semana, luego de más de un mes de rumores que los vinculaban. Ayer Mirtha Legrand contó el mensaje que le mandó Vidal para agradecerle por haberle presentado a su nueva pareja.

El romance entre Vidal y Sacco avanza a pasos agigantados. La ex gobernadora bonaerense definió tomarse un tiempo para volver a meterse de lleno en la política, y en los próximos días, luego de la Navidad, viajará a Europa con Sacco para recibir el Año Nuevo en París, la capital de Francia y luego partirán a Londres, según se supo.

El romance fue confirmado la semana pasada, cuando ambos fueron fotografiados al retirarse del restaurante “La Brigada”, en el barrio porteño de San Telmo, donde la flamante pareja cenó con una pareja de amigos: Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de Vidal, y Carolina Stanley, ex ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri.

Vidal y Sacco pasarán juntos la Navidad en un campo al que fue invitada Vidal por un grupo de amigos, y al que se sumó Sacco. Según trascendió, la ex gobernadora ya presentó a su nuevo novio con sus hijos.

EL MENSAJE A MIRTHA

Días atrás se supo que el romance entre Vidal y el periodista y viudo de Débora Pérez Volpin había comenzado en el programa de Mirtha Legrand, meses atrás. El “flechazo” de amor comenzó en la mesa de la diva de los almuerzos y cenas de El Trece, cuando ambos estuvieron invitados. Las versiones en torno a quién le habló primero al otro son confusas: hay quienes dicen que fue el periodista quien le pidió a un dirigente de Cambiemos el teléfono de Vidal, y hay quienes aseguran que la “Chiqui” le pasó el teléfono del periodista a la entonces gobernadora.

Ayer Mirtha se refirió al nuevo romance que nació en su programa. “Yo debo confesar que no me di cuenta, no me di cuenta yo, y eso que soy muy observadora, miro la mesa. Parece que al salir intercambiaron teléfono en ese momento”, contó. “Están viajando a Europa, me mandó María Eugenia un mensaje de WhatsApp dándome las gracias. Me puso ‘gracias, Mirtha’”, relató la conductora de El Trece, que reiteró que su programa daba suerte y se apodó como “La Chiqui, la casamentera”.