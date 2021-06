De burlarse de los desaparecidos a robarles el sueldo a sus asesores: diputados, bajo la lupa

La diputada denunciada por quedarse con la mitad del sueldo de sus asesores

La diputada nacional por Corrientes de la Unión Cívica Radical - Juntos por el Cambio, Estela Regidor, fue denunciada en mayo pasado por quedarse con la mitad de los salarios de sus asesores.

"Tu recibo en mano dice 80; bueno 40 te quedan y 40 pones es reintegro", se la escucha decir en un audio a la legisladora en las escandalosas grabaciones que salieron a la luz.

Si bien Regidor admitió que era ella quien hablaba, adujo que fueron maliciosamente editados "con la manifiesta intención de perjudicarla".

Según explicaba ella en los audios, pedía un sistema de retorno a sus colaboradores, porque eso era algo que otros diputados también hacían.

“El que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes; yo sé que vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar”, sostuvo.

Más allá de estos mensajes que la dejaron en un muy mal lugar, durante el debate por la Legalización del aborto en 2018, Regidor comparó a las mujeres con perras. "Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte", planteó.