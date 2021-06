De Canosa y el Dipy a Ruggeri y Cinthia Fernández: los candidatos anti-política de la derecha

La anti-política es la nueva moda de la farándula argentina. Desde sus redes sociales, durante reportajes o, directamente, en la calle, las celebridades argentinas utilizan un discurso en el que desmerecen el rol del Estado y de la mayoría de los funcionarios, y critican con ferocidad a los militantes de los partidos políticos. ¿Con qué objetivo? Para hacerse de un lugar en los puestos de la oposición y, contradictoriamente, desarrollar una carrera en el área pública.

El “Que se vayan todos”, surgido de la crisis social y económica de 2001, mutó a lo largo de estas dos décadas. Ahora la filosofía anti-política repite un mantra: “los funcionarios son todos iguales”. Esa teoría se lee en las cuentas de Twitter de los trolls de derecha o de los grupos libertarios.

Sin dudas eso genera preocupación en ciertas esferas del Gobierno Nacional. En tiempos de grietas, donde se está de un lado o de otro, y donde los espacios de la derecha más rancia cobran fuerza en redes, ciertos funcionarios temen que por acción u omisión los principios de los anti-política salpiquen con su vacuo discurso los resultados las próximas elecciones en Argentina.



En el último año y medio, durante la crisis generada por la pandemia de coronavirus, esas fuerzas no se detuvieron. Ya sea con fake-news en medios de comunicación o en redes sociales, o desde diversos programas de televisión, los “indignados” con la política redoblaron esfuerzos para polemizar a como diera lugar. Ahora intentan cosechar lo que sembraron y por supuesto, son tentados para presentarse en las Elecciones Legislativas que se llevarán a cabo en pocos meses.

Una de las referentes de ese espacio es Viviana Canosa. Su cobertura de la crisis sanitaria fue malintencionada y cuestionada en diferentes ocasiones. Cargada de desinformación y siempre disconforme con “la clase dirigente”, en especial si se trataba de miembros del Frente de Todos, la conductora de A24 está a un paso de sumarse al lugar que tanto criticó.

Aunque sus allegados aseguran que escucha ofertas de todo el arco político, se sabe que, luego del discurso que llevó adelante desde el 2020 hasta la actualidad, Canosa podría sumarse a las filas del PRO. En ese punto, Ángel de Brito detalló: "La agrupación que los está midiendo es cercana a Patricia Bullrich. No es Patricia, pero sí es gente que trabaja con ella".



Sin dudas, Viviana hizo todo lo posible para ocupar un lugar en el partido de Mauricio Macri. Desde conducir una ecografía en vivo, con el pañuelo celeste al cuello de los opositores a Ley del Aborto, en un escenario montado frente al Congreso, hasta beber dióxido de cloro en su programa, e incluso asegurar que no usaría más el barbijo para evitar los contagios de COVID-19. De Brito agregó sobre la candidatura de Canosa: “Me confirmó que no para estas elecciones, pero que sí tiene intenciones de presentarse para las próximas; o sea 2023 como candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires".

Otra famosa que quiere hacer de todo para convertirse en funcionaria es Cinthia Fernández. Cuando los rumores sobre una supuesta candidatura cobraron fuerza, la bailarina dijo: “¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? ¿Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria?”. Y agregó que pelearía por las causas de los más débiles o de los que precisen de la ayuda del Estado: “Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”.

El gran problema de la ex vedette es que, en su propio discurso, derrumba los principios por los que dice luchar. ¿Qué candidato escribiría en sus redes sociales frente a una manifestación: "Pedazos de mierda. Vagos del orto. Vagos, vagos, vagos”? ¿algún diputado que diga que quiere un país mejor publicaría en Twitter sobre los gobernantes: “Son realmente inoperantes, no se entiende las escasas capacidades que tienen para el empleo de sus funciones y el grado de caradurez que manejan. Bajen su sueldo ya no por solidarios con la gente, bájenlo x no cumplir con su cargo de manera eficaz. País tan hermoso... ¡y lo destruyen! Corruptos de sexta”.



No es la única. Otro de los que se queja del rol de los políticos es el ex futbolista Oscar Ruggeri. Aunque nadie le pregunte, desde su espacio en ESPN F90, no habla de táctica y estrategia pero, desde hace unos meses, aprovecha para darle órdenes a los diputados como si estuviera en un campo de juego. "Generen trabajo, levántense a la mañana cuando se juntan que uno se queda dormido y otro está con una mina arriba (sic), en lugar de hacer todas esas cosas, generen trabajo. En vez de darme una bolsa comida, yo voy a comprarme la bolsa de comida", dijo en diciembre del año pasado.



Y agregó: "Hay que generar trabajo, trabajo. Y que los chicos vayan a la escuela, no es lo mismo por zoom. Viven en una burbuja los políticos. Yo viví en una burbuja y se los digo, yo viví en la burbuja del fútbol. Salgan, salgan a la calle, Porque a los argentinos nos están pasando cosas afuera. Caminen la calle, vayan. No nos solucionan las cosas. ¿Cómo mi mamá va a cobrar 19 mil pesos siendo jubilada? Toda la vida trabajó, toda la vida. Se están cagando de hambre los jubilados, déjense de romper los huevos. A ellos cuiden que se nos mueren, se nos mueren triste. Y lo más triste es que ustedes, los políticos, tienen mamá y papá. Déjenme de romper los huevos, me vuelvo loco".

El discurso surtió efecto y el PRO le ofreció a Ruggeri una candidatura a diputado. Él todavía no respondió. Pero continúa con su enojo. “Yo voy a cumplir 60 y no me vacunaron. Es una cosa... Se ve que me ven en la lista y deben decir ‘A éste tiralo para atrás, a éste vamos a darle la última vacuna que ande por ahí... La que haya perdido la cadena de frío le damos”, aseguró el ex director técnico, que parece desconocer el plan de vacunación.

Si hay una figura que cobró mucha fama por sus palabras destiladas de odio contra la función pública fue El Dipy. Desde su cuenta de Twitter e Instagram, David Martínez, tal es su verdadero nombre, fue despiadado con los representantes del Gobierno Nacional. Además de atacar a otros militantes con insultos pero jamás con ideas, el Dipy también disparó munición gruesa en cada entrevista en la que tuvo un espacio.

“Los políticos cuando hablan, mienten; cuando callan, encubren; cuando están en el poder, roban y cuando empezás a confiar en él, te traicionan”, había dicho en Polémica en el Bar. Al poco tiempo, el ex de Mariana Diarco debutó en Radio Rivadavia. A su programa lo bautizó Los desclasados, uno de los apodos que le pusieron sus seguidores de Twitter.

Ahora, el cantante podría representar a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. Si es votado, ocuparía un lugar que critica. Pero el camino para aceptar que es seguidor de Macri fue largo y sólo lo pudo develar hace pocos días. “Podrido me tienen diciéndome MACRISTA. Ni lo conozco Macri. Tanto quieren que lo conozca? que les pasa... Si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron. Solo x el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri sale selfie?", escribió el 1° de junio, arrobando al ex mandatario.

“Dice lo que hay que decir, aunque a algunos les incomode escuchar”, enfatizó Bullrich, al ver el tuit. Y Macri le respondió que hicieran la foto. A los dos días, el Dipy escribió en Twitter: “Que pedí? FOTO.. Y que pasó? salió selfie con @mauriciomacri !!Hasta almuerzo pegué!! Besis para todes.…”.

El mundo del periodismo no está ajeno a la filosofía anti-política que pega el salto a la política. Desde hace años, Carolina Losada, que también tiene su programa en Rivadavia, es una opositora a Cristina Fernández de Kirchner y, ahora, al presidente Alberto Fernández.



La ex conductora del noticiero de América junto a Guillermo Andino estaría a punto de pegar un salto y convertirse en candidata. ¿Por qué? Hace pocos días, Losada se reunió con el diputado nacional por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfrejo Cornejo. "Estuve charlando con Alfredo Cornejo, presidente de UCR Nacional sobre la importancia de estas elecciones para el futuro de la República. Compartimos la mirada sobre la realidad de Santa Fe", publicó en sus redes. ¿Qué le dirá ahora a Diego Brancatelli a quien acusaba de hacer “periodismo militante”?

El caso más representativo de una figura que dejó su carrera mediática para ocupar un cargo público, después de destrozar a la política es el de Amalia Granata. Hace poco, la diputada provincial por Santa Fe aseguró: “Hay una especie de oligarquía política que hace décadas que vive del Estado. Ellos critican a los gorilas y oligarcas y son ellos. Fijate en qué autos andan. “Cristina siempre criticó a la oligarquía y anda con un Rolex de oro que se le cae la muñeca y una cartera de 50 mil dólares, es contradictorio”.

“A los políticos les falta calle. Antes de entrar en la Legislatura santafesina había trabajado 20 años en el sector privado”, dijo Granata, que formó parte de diferentes obras de teatro y programas de televisión, como Gran Hermano Famosos. Y completó: “De hecho, mi pareja trabaja en el sector privado y sabemos lo que es trabajar en la actividad privada. Cuando te acostumbrás a vivir de lo público, que es lo que le pasa a la mayoría de los políticos, no entendés la realidad de la gente. Me pasa a mí ahora, a la hora de hacer leyes, sobre todo que tienen que ver con lo tributario, las entiendo porque las vivo”.