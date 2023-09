De criticar a la ESI y fomentar la pornografía al "mi mamá es...": todas las burradas de Ramiro Marra

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno por La Libertad Avanza, partido que lidera Javier Milei, se vio envuelto en un polémica que escaló con fuerza, sobre todo en las redes sociales, al opinar sobre "PakaPaka". El estilo violento, sacado, irrespetuoso, que da una vuelta de tuerca a lo “políticamente incorrecto” pertenece más bien a su padre político -el propio Milei- que a él mismo. Como dicen las abuelas, “lo que se hereda no se hurta” y por eso desde BigBang navegamos por el mar de dichos, frases y expresiones de Marra que alguna vez fueron virales, no así como sus propuestas de gobierno. ¡Ajústense el salvavidas e intente no hundirse!

El día en el que Marra propuso cerrar el INADI

Fue el 28 de febrero cuando le llegó una denuncia por haber tenido palabras discriminatorias contra los manifestantes de a pie. En ese momento había ubicado un video rompiendo en varias partes el dictamen del INADI diciendo: “El INADI me denunció por discriminador por estar en contra de los piquetes. Claramente, decidieron darle la espalda al ciudadano y defender a los delincuentes”. Para cerrar, dijo: “Hay que cerrar de una vez por todas ese antro kirchnerista. No hace más que perseguir opositores y gastar plata”.

No fue la primera ni la última vez que Marra se expresó en contra del organismo estatal que tiene la función de proteger a personas que pertenecen a minorías. En aquella oportunidad, había enunciado: “Sacar el Ministerio de las Mujeres, eliminar el INADI” por considerar que solo hace “rosca política”. “El INADI es autoritario porque si tenés un problema de discriminación tenés que ir a la Justicia”, gritó. Ante la pregunta sobre por qué gritaba, contestó sentirse atacado “por cuatro panelistas”.

El día en el que Marra propuso a las niñeces ver pornografía

El debate por La Educación Sexual Integral es uno de los caballitos de batalla de cualquier partido político de ultraderecha como lo es La Libertad Avanza. Sin embargo, Marra logró sobreponerse pero nadie se imaginó que “se pasaría tres pueblos” con sus dichos. Fue en una entrevista en Radio con Vos, el 17 de julio de 2023, en pleno debate por la ESI, que fantaseó con la posibilidad de que las niñeces aprendieran por sus propios medios sobre educación sexual: “Yo no estoy en contra de la educación sexual. Fomento la pornografía”, dijo muy seguro de su discurso.

Y ahí se fue al pasto: “A los chicos les digo que la miren. Si un chico tiene una computadora o un teléfono, se informa sobre eso. Es como yo aprendí”. Fue tal el tole tole que se armó, que el libertario reculó y salió a aclarar: “El problema es que la ESI hoy utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás. Los docentes deben ser capaces de detectar pautas y de enseñar a los chicos que nadie puede tocarlos", dijo.

Y agregó: "Los docentes no deben travestir niños en clase, los docentes no deben decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes no deben bajo ningún punto de vista inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo. Educación sexual, sí, para cuidar a los chicos, no para adoctrinarlos”.

El día en que Marra instó a sus seguidores a invertir ilegalmente

Se sabe que la campaña de La Libertad Avanza, se ganó el terreno de las redes sociales. Al parecer, Marra no sabe la llegada que pueden tener sus dichos en las redes o qué consecuencias tiene que afrontar. Lo que se contará aquí sucedió el 18 de agosto de 2023, cuando expresó: “Pido por favor que apoyen a mi familia que me banca en mi carrera política con los costos que eso tiene, con operaciones y difamaciones. ¿Cómo? Abran cuentas masivamente en http://bullmarketbrokers.com”.

Esta "broma" no le salió para nada barato a Marra, que se autoproclamaba influencer financiero pero no tenía la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esa entidad, consideró que: “Constituyeron conductas contrarias a las normas que rigen el mercado de capitales ya que, a pesar de no estar registrado como agente, Marra formuló recomendaciones para invertir en determinados títulos y, por otro lado, promocionó a la firma del ramo Bull Market, en la que trabajaba”. Por eso, fue instado a pagar 2 millones de pesos de multa y en cuanto a Bull Market, tuvieron una sanción de 1 millón de pesos.

El día en el que lo acusaron de estar de fiesta con trabajadoras sexuales

Lo que Marra definió como una “opereta” de la AFI, fue también una extorsión al aire. Le llegó un mensaje que lo amenazaba con mostrarlo en su intimidad y acompañado de trabajadoras sexuales. Una acusación que moralmente no soportaría ningún libertario. En ese momento, Marra salió del paso exponiendo: “Me escribieron para decirme que anda circulando un video mío en el que estoy con unas chicas. Parece una extorsión. Me lo tomé con gracia. No les seguí el juego”.

La Libertad Avanza también recibió denuncias por intercambios de "candidaturas por favores sexuales y dinero". Sobre eso, desde el espacio libertario no negaron ni afirmaron nada: "Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio, ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado"