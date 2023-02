De la apurada de Massa a Alberto, a la salida de Manzur del Gabinete: se largó la interna del FdT

Durante la tarde del martes, un grupo de intendentes bonaerenses que no habían sido parte de la reunión con Máximo Kirchner la semana pasada se congregaron con el presidente Alberto Fernández y otros funcionarios leales a su mandato, para definir posturas para la primera mesa nacional electoral del Frente de Todos que se realizará el 16 de febrero.

En el evento en el cual participaron, entre otros, el ministro de Producción, Gabriel Katopodis, y su par en Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el titular de la cartera económica Sergio Massa, quien sí participó del encuentro que organizó el kirchnerismo previamente, tomó un rol protagónico cuando le pidió al mandatario que defina cuanto antes si se va a presentar para conseguir la reelección.

Al mismo tiempo, le solicitó que dé lugar a las postulaciones en las PASO con el fin de incrementar la cantidad de candidatos y tener la interna más saludable posible. Esta decisión de la persona más fuerte del oficialismo en este momento, tras haber logrado elogios por su política económica a ambos lados de la grieta y la interna, es una demostración de la fuerza que tiene quien fue al encuentro como representante del Frente Renovador, la fuerza que lo llevó como presidente a las elecciones en 2015, esas en las que quedó devorado por la polarización.

Alberto sabe, por su parte, que lo pedido por su ministro tiene un asidero en la realidad de todos los intendentes que necesitan definiciones para saber su posibilidad de reelección. Es por eso que también este sábado se juntará con los gobernadores cercanos a él, quienes tienen más preocupaciones que quienes mandan en los municipios porque en muchos casos sus reelecciones dependen de los candidatos que encabezan la disputa por el sillón de Rivadavia.

"Tenemos que ver la mesa como una decisión encaminada a mejorar los niveles de coordinación, y fijar reglas para un año político y electoral como este. También incorporar una diversidad que hay en la Argentina federal, gobernadores e intendentes del interior que también tiene mucho para decir", declaró más temprano, ante la AM 990, Katopodis.

"Tenemos que hacer una autocrítica de que han sido meses que nos hemos perdido en peleas internas, destinado energía en cuestiones que no tienen ningún valor y tenemos que poder establecer cómo vamos a dirimir de manera más ordenada", reflexionó el ex intendente de San Martín.

Uno de los que será parte del encuentro con los mandatarios provinciales es el gobernador Juan Luis Manzur, quien viene de dejar el cargo de jefe de Gabinete en las últimas horas con el fin de solidificar la campaña en Tucumán y levantar los votos que se pueden perder en otros lugares del país. Allí será candidato a vicegobernador detrás de Osvaldo Jaldo.

"Hubo momentos complicados, tuve que soportar una pandemia, tuve que soportar la guerra, tuve que soportar conflictos internos, por qué no decirlo. Hubo algún momento difícil donde necesité de Juan para que me acompañara en la jefatura de Gabinete de ministros. Le pedí que viniera, que dejara el gobierno de Tucumán durante un tiempo, para que me ayudara”, reconoció Fernández en un acto en Tafí Viejo. "Gracias Juan por acompañarme todo este tiempo que lo hiciste. Lo hiciste lealmente, lo hiciste bien, lo hiciste con mucha fuerza, lo hiciste con las consignas que teníamos de buscar la unidad. Gracias, Juan, porque me ayudaste todo este tiempo", agregó.

En el marco de tantos detractores en el gabinete, como el ministro de Justicia Eduardo "Wado" de Pedro, quien en el último periodo tuvo un fuerte cruce con Alberto, el reemplazo del tucumano es una elección clave tanto para la disputa electoral en las urnas como para la interna con el kirchnerismo.

Es por eso que, a estas horas, el principal candidato en asumir el cargo de jefe de Gabinete es el interventor de la AFI, Agustín Rossi, una persona de confianza del presidente, con quien habla a diario y con quien define muchos ejes de la política nacional y electoral. Detrás del santafesino está quien fuera el vicejefe de Manzur, Juan Manuel Olmos, y también el embajador en Brasil, Daniel Scioli.

De la reunión con intendentes que se dio cerca de las 20:30, participaron algunos pesos pesados como Mario Secco de Ensenada, quien acostumbraba a ser un férreo defensor del kirchnerismo, además de Juanchi Zabaleta de Hurlingham, Mario Ishii de José C. Paz, Lucas Ghi de Morón y Julio Zamora de Tigre, entre tantos otros.

Sobre la mesa nacional, Fernández escribió en su cuenta de Twitter un mensaje ceremonial que deje en claro la importancia de sostener la unidad y empoderar el nuevo organismo que buscará regular la interna. "Cómo presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año", publicó.

"Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país", agregó el presidente.

"Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria", aseguró.

Quedan meses para que se defina quién gobernará la Argentina los próximos cuatro años. Y todo indica que habrá que sacar la calculadora y contar hasta el último voto que haya en las urnas, porque el panorama no parece nada fácil y todo dependerá de lo seductora que sea para el electorado la fórmula que presenten -o que gane las PASO- en el oficialismo.