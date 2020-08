De la cabeza: Duhalde atribuyó sus dichos sobre un golpe de Estado a un "comportamiento psicótico" por la pandemia

El ex presidente Eduardo Duhalde apareció en todos los medios de comunicación y fue muy criticado en las redes sociales al inicio de la semana, después asegurar durante una entrevista que el año que viene no habría elecciones en el país porque se podría generar un golpe militar.

A pesar de los enormes críticas que recibió, esta tarde el político quiso explicar lo que había dicho, y en diálogo con Maurio Viale aclaró que planteó públicamente la posibilidad de una interrupción democrática porque un militar conocido le dijo que había sectores de las Fuerzas Armadas que "estaban preparando un Golpe de Estado" en la Argentina.

En este sentido, aseguró que se arrepiente de sus declaraciones, y que las expresó en medio de un "comportamiento psicótico" generado por la pandemia.

El ex mandatario afirmó que el año entrante podría haber un golpe militar.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En declaraciones al canal A24, Duhalde explicó el motivo de las declaraciones que realizó el pasado lunes sobre un eventual golpe militar y que generaron un gran rechazo de todos los sectores de la política nacional.

"Me dijeron que estaban preparando un golpe de Estado", confirmó, y dijo que después de que un amigo militar le dio ese dato, se comunicó con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo derivó con el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Eduardo Duhalde atribuyó sus declaraciones a un compartamiento psicótico.

Entrevistado esta tarde por Mauro Viale, el ex mandatario aseguró que nada de lo que había dicho era falso, y relató incluso que Agustín Rossi le dio calma y le aseveró que los militares en el país están colaborando con la democracia.

"Lo que a mí me motoriza y me moviliza es el miedo, el miedo profundísimo a los golpes militares", comentó el ex mandatario, y en su descargo, dijo que hasta sus hijas le criticaron las declaraciones que hizo sobre un posible golpe, y que lo cuestionaron por haberse metido en semejante polémica.

Respecto a eso, atribuyó esos dichos a "una desenganche de la realidad" o comportamiento "psicótico" momentáneo provocado por la pandemia y la cuarentena.

"La pandemia produce actitudes psicóticas, hay un desenganche de la realidad, y nunca, nunca como ahora, hubo tanta gente que dice tantas cosas que en su sano juicio no las diría. Yo no esto exento de tener esos temas psicóticos. No me reconozco diciendo lo que dije", aclaró.

Ante la insistencia de Mauro Viale, Duhalde admitió que “no tendría que haber dicho” que las elecciones del próximo año no se iban a realizar: "Es un instante, tu mente se aísla de la realidad y decís eso. Se te escapa la tortuga”.

Los dichos del ex presidente

Entrevistado este lunes en el programa Animales Sueltos, el ex mandatario hizo fuertes declaraciones sobre el futuro de Argentina, las cuales fueron repudiadas por gran parte de la política.

"Es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", expresó.

En este sentido, dijo que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América Latina, y aseguró que es muy probable que en el país pueda haber un nuevo golpe.