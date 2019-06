De la chancha Pelota al misterio de Balcarce y el furor de Dylan: las mascotas de los políticos

“River campeón”, les gritaba El Negro a quienes pasaban cerca. El hecho hubiera pasado inadvertido si no fuera porque El Negro no era más que un pájaro de la India que le había regalado Julio Bárbaro a Carlos Menem cuando era presidente. Más acá en el tiempo, la fallecida Cleopatra tuvo un increíble encuentro junto a su dueña, Cristina Kirchner, y el CEO de Clarín, Héctor Magnetto. Mauricio Macri tuvo a Balcarce - el perro estrella en la campaña 2015 - y hasta Juan Domingo Perón tuvo tres caniches: Canela, Tinola y Puchi.

La relación de los dirigentes políticos y sus mascotas jamás pasaron inadvertidas. Contaban quienes conocieron a Perón que el ex presidente tenía adoración por las mascotas, especialmente por los caniches. Hoy todo es más sencillo: la pasión por las mascotas se muestra con dulzura en Instagram, Twitter y Facebook.

COMO PERROS Y GATOS

Cristina Kirchner cuenta en su libro, Sinceramente, un increíble encuentro con Magnetto en su despacho de la Quinta Presidencial. Acababan de terminar un almuerzo junto a Néstor Kirchner y se quedaron a solas, junto a Cleopatra, su caniche toy que ya murió hace algunos años: “Le empezó a gruñir y gruñir más fuerte”, relató la ex presidenta.

Al principio Néstor no quería mucho a la mascota, pero luego se encariñó. Cuando Cleopatra murió, el encargado de avisarle a Cristina fue su hijo, Máximo. Esa misma noche la entonces presidenta adoptó a otra caniche, idéntica: Lolita, a quien incluso mostró por cadena nacional alguna vez.

FUROR POR DYLAN

Dylan es un collie con cara de simpático que se volvió furor en las redes sociales por ser el perro del candidato a presidente Alberto Fernández. Su cuenta de Instagram tiene miles de seguidores desde que se confirmó la candidatura de su amo. Sin embargo, esa cuenta está activa desde mucho antes. El perro está en la familia de Fernández desde hace varios años y ya desde hace mucho lo tiene en su foto de perfil de WhatsApp. Suele pasarlo por Puerto Madero, donde vive: el día después de anunciar su candidatura lo sacó a pasear a la mañana temprano para ir a comprar los diarios.

EL MISTERIOSO BALCARCE

Balcarce fue furor en plena campaña electoral en 2015. El perro fue adoptado por Mauricio Macri y había llegado, nadie supo muy bien cómo, a la sede de la jefatura de Gobierno porteña, en Barracas. Macri posaba con él para fotos, del mismo modo que lo hacía su hija, Antonia. Incluso, ni bien asumió hubo una foto muy curiosa: el perro parado en el sillón de Rivadavia, en el despacho presidencial en Casa Rosada.

Luego, el animal desapareció de la escena. En febrero pasado, BigBang publicó dónde andaba: el perro no era de Macri, sino del partido. Su “domicilio” era la calle Balcarce al 400, pero para que no estuviera todo el tiempo allí, la editora de fotos de Macri, María Agustina “Puppi” Bonnecarrere decidió adoptarlo. Eso sí: cada tanto lo lleva de visita.

EN BUSCA DE EMPANADAS

“Poncho” es el pequeño perro de una de las hijas de Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta y candidato a vice en la fórmula que encabeza Roberto Lavagna. Tiempo atrás, BigBang fue testigo de un divertido episodio en la finca Las Toscas, la residencia del salteño: mientras Urtubey conversaba sobre política y economía, el pequeño Poncho se acercó a olfatear las deliciosas empanadas que estaban sobre una pequeña mesa ratona.

En la familia Urtubey hay varias mascotas y animales. Al gobernador le gustan, pero más aún a su esposa, la actriz Isabel Macedo, que suele llevar animales que encuentra en la zona de la residencia oficial.

LA CHANCHA PELOTA, LA YEGUA Y LAS GALLINAS

Si hay una mascota especial entre los políticos es la chancha Pelota, del diputado nacional Felipe Solá, uno de los hombres que más trabajó en la idea de “unidad” dentro del peronismo. La chancha, como no podía ser de otra manera, también celebra la unidad y tiene cuenta de Twitter: “La chanca está contenta, la chancha anda suelta, la chancha ahora quiere ganar en primera vuelta”.

No me critiquen al Alberto

Por citar a estos artistas

La chancha ya dijo hace rato

Que los bitles son Peronistas#FrenteDeTodos...All togetherhttps://t.co/KfDFu3pAzc — Chancha Pelota (@ChanchaPelota) 14 de junio de 2019

Pero no es la única mascota de Solá. Pelota habla en lenguaje inclusivo y tiene buena compañía: la perra “Mono”, algunas gallinas, gallos, una vaca y hasta una yegua que a veces entra a su casa para comer manzanas.

Feliz día a la perra Mono y a la chancha Pelota que también se autopercibe perro.#DíaNacionalDelPerro pic.twitter.com/xUzf6iwpyu — Felipe Solá (@felipe_sola) 2 de junio de 2019

LOS GATITOS DE AXEL

Esta es una adopción reciente. Esta semana, el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió el partido de Berazategui y junto al intendente Juan Patricio Mussi visitaron una clínica veterinaria municipal. El ex ministro de Economía no lo dudó y se llevó a su casa dos pequeños gatitos cuyo nombre todavía era un misterio a resolver. Eso sí, una aclaración: fue todo bajo el esquema de adopción responsable.

EL PERRRO DE LAVAGNA

Del que no se tienen muchos detalles es sobre el perro del ex ministro de Economía y candidato a presidente Roberto Lavagna, no muy afecto a las redes sociales. Sin embargo, BigBang encontró una foto del economista en un patio, hace un mes y medio, mientras acaricia a un perro. A unos metros, el que mira atento a la cámara es un pequeño gato, cuyo nombre también es un misterio aún. “Vivo en armonía, me gustaría que todos los argentinos vivieran de esa manera”, escribió el candidato.

LA "CHINA SUÁREZ" DE LOUSTEAU

El ex ministro de Economía y diputado nacional, Martín Lousteau, también tiene una pequeña perra, aunque de ella no hay rastros en sus redes sociales, sino en las de su esposa, la reconocida actriz Carla Peterson. La curiosidad es que a la pequeña mascota de la familia se llama "China", y semanas atrás, la propia Carla contó que le iban a poner de apellido "Suárez". "Cada día más grande China. Esta tan linda que de apellido le vamos a poner Suárez. China Suárez is in the House", escribió la actriz.