De la "doble vara" machirula de Bullrich al nuevo "tiro en el pie" de Randazzo: la rosca, al palo

Volvió el marido de "Pampita" e insistió con el dólar a $400: "Puede suceder"

Una más y van. El precandidato a legislador porteño Roberto García Moritán, más conocido como "el marido de Pampita", regresó a los estudios de LN+ y habló sobre su predicción del dólar a 400 pesos luego de las elecciones.

"No hay nada que quiera menos que el dólar llegue a $400, no es una expresión de deseo, fue en una entrevista quizás a las apuradas donde no tuve el tiempo de expresarme de forma correcta", intentó justificar.

El también economista dijo que es uno de los escenarios posibles, aunque aclaró: "Es importante estar conscientes de que esto puede ocurrir. Mi comentario fue desafortunado, pero sí va a haber un ajuste y es probable que el dólar se termine desdoblando".

"No se sabe cuánto más van a tirar", aseguró en alusión a la emisión monetaria, al tiempo que aseguró que su objetivo es que regrese 'la cultura del trabajo': "Lo que hacía en los barrios era fomentar la vocación por el trabajo, desarrollo productivo en barrios vulnerables. Creer que un Estado fundido puede resolver los problemas de trabajo. La única forma de salir adelante es con el desarrollo productivo, la pyme y el trabajo".