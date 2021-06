De la explosión de Santoro a las dudas de Lousteau: el álbum de candidatos en la Ciudad

María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio)

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires ya confirmó que no será candidata por el distrito que administró hasta el 2019. Sólo evalúa serlo por la Ciudad. Algo que en las últimas semanas le pidió el propio Rodríguez Larreta. Ella, por ahora, no tiene definido su futuro, pero desde su entorno consideran que no es sana una interna del PRO en un territorio que ellos mismos comandan en este momento.

Por fuera de eso, se encuentra segura de que, en caso de tener que competir contra Patricia Bullrich o el propio Martín Lousteau en una interna, les ganaría.