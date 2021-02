De la promesa incumplida de Macri a los números de hoy: cuántos trabajadores pagan Ganancias

Lo que fue una de las grandes promesas durante la candidatura del por entonces presidente Mauricio Macri, comenzó a gestarse a través del oficialismo de la Cámara de Diputados: Sergio Massa presentó un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias y establecer un nuevo piso, en el que sólo pagarían los salarios superiores a 150 mil pesos mensuales brutos y las jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos.

La iniciativa, redactada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ingresó a la Cámara el viernes y, de ser aprobada, implicaría que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar Ganancias, según se informó en un comunicado de prensa. De esta manera, el proyecto -que prevé un nuevo piso de 150 mil pesos de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto- beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes actuales.

De hecho, "el tributo solo alcanzaría al sector de mayores ingresos". "La propuesta no solo tiene como objetivo beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional, sino también potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo", según indicaron fuentes parlamentarias.

El proyecto está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, y apunta a lograr que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar. "La recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año", dijo Massa.

Y agregó: "Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas es mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso". Se trata de un planteo que Massa impulsa desde hace varios años y que "forma parte de los acuerdos de trabajo del bloque del Frente de Todos". La iniciativa sería debatida después del 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del cuerpo.

Según cada sector, la cantidad de trabajadores a lo largo del país que dejarían de pagar serían: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción. "Debemos tener un sistema tributario más progresivo", sumó el presidente de la Cámara.

Además, remarcó que actualmente "paga más en proporción a su ingreso de ganancias" una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo. En su carácter federal, el beneficio alcanzaría a trabajadores y jubilados de todo el territorio, destacándose los casos de la provincia de Buenos Aires: 569 mil empleados y jubilados dejarían de pagar el impuesto en el territorio gobernado por Axel Kicillof.

Mientras que le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (157 mil), Córdoba (103 mil), Santa Fe (98 mil) y Tucumán (30 mil). Con esta propuesta del oficialismo de subir el "piso" a $150 mil se volvería al porcentaje histórico de que solo paguen alrededor del 10% de los empleados y jubilados que tienen mayores ingresos.

Cabe destacar que actualmente pagan Ganancias en la Argentina alrededor de 2.000.000 (solteros con un piso de $74.810 y casados con dos hijos de 98.963), casi el 25.6% de trabajadores en actividad, tras la suba automática del mínimo no Imponible de enero. Si se sanciona el nuevo esquema propuesto por el oficialismo, ese porcentaje bajaría hasta el 10%, nivel histórico de contribuyentes incluidos en este gravamen hasta 2009.

La promesa que Mauricio Macri nunca cumplió

En un spot de Cambiemos de septiembre de 2015, un mes antes de las elecciones generales, el presidente electo de aquel entonces, Mauricio Macri, afirmaba con bombos y platillos: “En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, contrario a lo prometido por el el ex presidente, la cantidad de trabajadores que pagaron este gravamen no solo bajó, sino que fue superior a la que lo hacían a fines de 2015.

Sin ir más lejos, en 2015 1,2 millones de personas en promedio pagaron el impuesto a las Ganancias por mes, mientras que en 2016 esta cifra aumentó a 1,6 millones y en el primer semestre de 2017 ese promedio subió nuevamente a 1,9 millones de trabajadores. Ya en 2018 bajó a 1.979.491 trabajadores, mientras que en 2019, antes de la asunción de Alberto Fernández, este número volvió a escalar a 2,2 millones de trabajadores

Lejos de lograr que ningún trabajador pague Ganancias como había prometido Macri, durante su gestión esta cifra aumentó en cantidad de personas y como porcentaje de los trabajadores registrados. Cabe destacar que por aquel entonces, el pico máximo fue en 2013, cuando en algunos meses pagaron este impuesto 2,4 millones de personas.

En agosto de ese año la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó un decreto que disminuyó la cantidad de trabajadores que pagaban este impuesto: el promedio anual de personas que pagaron Ganancias efectivamente bajó de 2 millones en 2013 a 1,1 millones en 2014.