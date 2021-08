De la soltada de mano de Víctor Hugo a la furia de Pedro Cahn: "No pude despedir a amigos que murieron"

Sigue el escándalo por el festejo de cumpleaños de la primera dama en la residencia presidencial de Olivos durante una de las fases más estrictas del aislamiento que tuvo lugar el año pasado en el país. Mientras se aguarda que Alberto Fernández pida disculpas públicas en el acto que tendrá lugar esta tarde en Olavarría, diversas voces afines al presidente y al Frente de Todos hicieron público su rechazo al encuentro social clandestino.

Una de las voces que manifestó su repudio fue la del periodista Víctor Hugo Morales, quien habló de la "parálisis" de la secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia, a cargo de Juan Pablo Biondi, a la hora de darle una explicación a su equipo de producción.

"Todavía falta que Olivos, como decir la Casa Rosada, de alguna explicación, alguna disculpa; algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad, porque la tiene", advirtió el periodista con crudeza.

Víctor Hugo también hizo énfasis en los duros mensajes que el presidente envió durante la cuarentena: "La cuestión del doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. No puede el presidente decir 'cuidémonos', promover medidas de aislamiento y aceptar que lo lleven a una fotografía donde, además, no habían tomado medidas de aislamiento".

"La verdad es que así como tantas veces decimos (por la oposición): 'Son unos mentirosos, son dañinos, son persecutorios, son mafiosos'; la verdad es que esta vez lo que llamamos la mafia mediática consiguió algo bueno, consiguió una prueba interesante sobre la que van a pivotear durante todo este tiempo", sumó el periodista, y remató: "Normalmente, cuando ponemos audios de ellos son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada".

Otra de las voces "amigas" que manifestó su repudio en las últimas horas fue la del médico y asesor presidencial Pedro Cahn. "Está mal no cumplir con el protocolo, sea quien sea. Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. El que no ha hecho las cosas como corresponde debe reflexionar", aseguró en diálogo con CNN Radio.

"A partir de allí, todo lo que se desata en medio de la campaña electoral a mí me excede en el análisis", esquivó, al tiempo que destacó que, por fuera del error del presidente, el aislamiento cumplió con su objetivo sanitario: "La cuarentena estricta ayudó a morigerar el impacto de la pandemia en todo el mundo".