De la televisión al Gobierno: los tres periodistas que se convirtieron en funcionarios de Alberto y Kicillof

Son periodistas reconocidos por su militancia y apoyo al kichnerismo desde hace varios años. Pero ahora saltaron de la pantalla chica, la radio y los diarios para ser oficialmente funcionarios en las administraciones nacional, provincial y municipal. Sandra Russo, Hernán Brienza y Diego Brancatelli cerraron su desembarco al Poder Ejecutivo en las últimas semanas.

Russo, quien escribe desde hace más de una década en el diario Página 12 y fue una de las panelistas estables del programa 6,7,8, fue nombrada como una de las asesoras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Puntualmente asumió como asesora política del gobierno bonaerense y se desempeñará en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que encabeza Estela Díaz.

La encargada de dar a conocer la noticia fue la propia Ministra en su cuenta oficial de Facebook, donde compartió las fotos de una reunión de su gabinete en la que se observa la presencia de Russo.

“En reunión de gabinete del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual PBA coordinamos las acciones de los 100 primeros días de gestión en las que venimos trabajando”, posteó Estela Díaz, donde contó que se encontraban planificando los detalles de la la presentación del Ministerio ante las áreas de género de los 135 municipios de la provincia.

HERNÁN BRIENZA

Brienza fue uno de los pocos periodistas que logró entrevistar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: fue en 2013, cuando aún era presidenta. Antes de la administración de Mauricio Macri se desempeñó en Radio Nacional, como columnista del programa Mañana más. Fue columnista del diario Tiempo Argentino y hasta 2015 colaboraba en la agencia estatal de noticias Télam. En 2018 comenzó a conducir el ciclo "Periodista depuesto", por Radio Caput. Además, es autor de más de una docena de libros y publicaciones, entre los que se encuentran El Loco Dorrego (2007), La Argentina Imaginada (2019) y El éxodo jujeño (2012).

El periodista y politólogo asumió como el nuevo titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, un cargo que hasta diciembre pasado ocupaba el ex candidato a gobernador de Córdoba, ex senador y ex embajador en Ecuador, Luis Juez. ¿Qué tareas tiene a cargo? Mediante encuentros y seminarios el organismo se encarga de desarrollar en diferentes puntos del país cada uno de los puntos que son necesarios para el armado político y la implementación de herramientas de gobierno.

DIEGO BRANCATELLI

Por último, Diego Brancatelli, panelista de Intratables, periodista deportivo y youtuber, fue designado como Coordinardor Ejecutivo en la Secretaria General del municipio de Pilar, que conduce el recientemente electo intendente Federico Achával. Su vínculo con la política no es para nada nuevo: en 2015 intentó ser candidato a concejal de Ituzaingó, aunque finalmente su lista fue impugnada.

Conocido por sus chicanas, peleas e intervenciones en Intratables, Brancatelli adelantó que no tiene pensado renunciar a su labor periodística en el ámbito privado. En declaraciones al diario La Nacion negó la existencia incompatibilidades con sus dos empleos. "Yo estoy trabajando desde el 11 de diciembre con barrios, no tengo un puesto jerárquico en el que reparto pauta”, manifestó.