De la teoría del cisne negro a la apatía del electorado: el impacto del último tramo de la campaña

Se denomina "teoría del cisne negro" al conjunto de ideas o sucesos que puden modificar sustancialmente un escenario económico, político o social. Aplicado a hechos tan disímiles como el origen de Internet, los atentados contra las Torres Gemelas o la crisis económica de 2008, fue desarrollado por el profesor, escritor y ex operador de bolsa libanés-estadounidense Nassim Taleb en 2007.

Los sucesos acontecidos en nuestro país en las últimas 72 horas podrían modificar el escenario de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se llevarán a cabo durante la jornada de hoy. Los asesinatos asociados a la inseguridad de Morena Domínguez en Lanús, Juan Carlos Cruz en Morón y Nelson Peralta en Guernica junto al sufrido por Facundo Molares por el accionar de la Policia porteña quebraron la tranquilidad existente hasta el día miércoles.

El panorama planteado mostraba paridad en los estudios de la mayoría de las consultoras. Los famosos tres tercios convertidos en dos tercios para Juntos por el Cambio (JxC) y Unión por la Patria (UxP) y un quinto para La Libertad Avanza (LLA). Alcanzaba el 34% o 35% JxC superando por 3 o 4 puntos a UxP y LLA sin llegar a el 20%, más cercano al 15%. En la interna de JxC se imponía Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta por un margen escaso. Pero con la salvedad para unos pocos que el poderío territorial proporcionado por la Unión Cívica Radical y gobernadores en ejericio y electos podía dar la victoria al Jefe de Gobierno porteño. Las provincias de Santa Fe, Jujuy, Corrientes, Chubut, San Luis y San Juan juegan para él. O sea un final abierto. Sergio Massa asomaba como el candidato más votado y un aporte interesante por parte de su competidor, Juan Grabois. Y la cantidad de votos finales era la gran incógnita coronada por la apatia generalizada fernte a una situación económica sin resolver.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Qué dice la teoría del Cisne Negro?

Nassim Taleb señala en primer lugar que se trata de algo atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas habituales, porque nada en el pasado puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo término tiene un impacto extremo y tercero, a pesar de su estatus atípico, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones para su ocurrencia después del hecho, haciéndolo explicable y predecible.

El asesinato de la niña de 11 años canceló la continuidad de la campaña electoral y colcocó en el centro de la agenda un tema que no había aparecido con tanta potencia: la inseguridad. A partir del mediodía del miércoles una seguidilla de actos que iban a realizarse se suspendieron y lo mismo pasó con los del jueves, salvo excepciones. Patricia Bullrich reunió a sus adherentes en Córdoba y sobre la tarima dijo que suspendía el acto o Rogelio Frigerio en Entre Ríos que lo llevó a cabo el jueves.

Hasta el miércoles a las 7:27 horas el panorama y la lectura de los consultores arrojaban datos similares. Las incógnitas planteadas eran varias, pero podían resumirse en cinco principales. El número de ciudadanos que concurrirían, la definición de la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodrígez Larreta, si Javier Milei alcanza el tercer tercio o no llegaba a superar un quinto y si Sergio Massa fnalmente será el candidato más votado.

La discusión en las redes se polarizó alrdedor del tema de la seguridad y el orden, la economía no dejó de pesar pero sucumbió frente a esos hechos lamentables. BigBang trató de aproximarse a una lectura del posible resultado consultando a varios especialistas.

¿Cuántos pares son tres zapatos?

Lucas Romero, de la consultora Sinopsis, señaló que a pesar de no tener datos de las útlimas horas, sospecha que una desviación del escenario implicaría que Javier Milei supere el 20%. Considerando el final abrupto de la campaña, no descarta esa posibilidad, aunque reflexiona que la inseguridad no es un tema de alcance nacional. Por otro lado, afirma que la composición de la escena final es muy propicia para que la gente se enoje y se incline por un voto bronca.

“Es una mala noticia para Bullrich, porque naturalmente representan eso mismo. Compiten en buena medida por un mismo electorado”, acotó y agregó que se mostró sorprendido que Mauricio Macri lo haya avalado y que el propio líder libertario lo difundiera. Por otro lado, cree que Bullrich ganadora de la interna de JxC sería una buena noticia para Massa. Haría campo orégano para estereotipar rasgos inconvenientes de JxC.

Analía Del Franco, tirular de la consultora que lleva su nombre, considera que el marco político y social que precede a estas PASO es inédito: “No recuerdo un comicio precedido por días como estos”. Lo único que atisba como similiar es la elección del año 2003 con la presencia de Néstor Kirchner y Ricardo López Murphy. Hay movimientos de Javier Milei hacia arriba y reflexiona que la gente mira hacia postulados más putinivistas.

La caballería rusticana que pondrá el voto por Patricia Bullrich es otra muestra de ello para Del Franco. También direcciona su mirada a un contexto de mucha operación mediática que genera nervios sobre lo que pueda suceder el lunes con la economía. Sobre los últimos acontecimientos acota: “En el interior no le dan tanto valor a la violencia política”. Esto específicamente referido a la muerte de Facundo Molares y la absolución de los gendarmes involucrados en la muerte de Santiago Maldonado. “Habrá que esperar la foto del domingo con la nueva situación y comenzará otra campaña”, finaliza.

Roberto Bacman, de CEOP, atisba un pequeño crecimiento para Milei al igual que para Bullrich tras los episodios de violencia. Aunque entiende que el resultado final con Larreta sigue abierto. En el pronóstico UxP también aumenta su caudal de votos debido a que bajaron los indecisos, que estima aún en un 10% sigue siendo elevado. Otra posibilidad es la concurrencia del voto peronista desencantado que no concurrió en 2021. Visualiza un segmento, llamado “votantes en transición”, compuesto por tres categorías: los que no concurrirán, los que votarán en blanco y los indecisos que alcanza el 15%. No se sabe si contestan la verdad pues esconde su voto como pasó en el 2021, con la mayor parte peronista. “Habrá que ver cuantos se deciden y cuantos no y ahí está el ajuste fino”, indica. Hoy JxC no es marketing para Bacman, “no hay globos amarillos”, concluye.

Carlos Fara, de Fara & Asociados, todos tenemos una gran duda sobre las fotografías que estamos tomando de la realidad. Pueden se sesgadas pues hay una cantidad de gente inmportante que no responde encuestas. Fara piensa que el voto más blando es el dirigido hacia Larreta y Milei, los de Bullrich, Massa y Grabois son más predecibles. Por lo tanto puede haber un dolor de cabeza si hay migración. No presupone que el escenario varíe de lo previsible, más allá de lo acontecido miércoles, jueves y viernes con hechos de violencia, inseguridad y represión. “Ninguno sacó a la gente de la apatía”, señala a propósito de algún candidato que se haya diferenciado en sus mensajes. Observa que es una elección de cambio. “El Gobierno llegará en mala posición, más allá de la gestión de Alberto Fernádez y tampoco Sergio Massa pudo hacer mucho”, valora.

Facundo Nejamkins, titular de Opina Argentina, no arriesga la posibilidad de aparición de un Cisne Negro. “¿Quién puede saberlo?”, se interroga. Con el útlimo relevamiento culminado el viernes los porcentajes se mantienen estables, sin una gran desviación que hable de tres tercios. JxC entre 35 y 33%, UxP entre 31 y 29% y LLA entre el 20 y el 22%. Nejamkins observa un triunfo de Bullrich sobre Larreta por la mínima diferencia, lo que lo convierte en final abierto. Asimismo, Massa sigue siendo el candidato más votado con 25% y Juan Grabois aporta un inetersante 5%. Por último, una baja considerable de los indecisos que alcanza el guarismo del 7%.

Otro consultor que trabajó para el oficialismo sostiene sin dudar que Massa será el más votado en la jornada de hoy. Tampoco plantea que habrá una distancia importante con JxC, siempre y cuando no baje mucho el presentismo. Asegura que Bullrich saldrá victoriosa y superará a Larreta. Además, considera que los hechos acontecidos en las últimas horas no modificarán sustancialmente el escenario: “Aunque puede haber alguno que se asquee con esta discusión y se sume, con expresiones que señalan a todos tirándose cadáveres y por eso no votan”, afirma.

Nuestro interlocutor sostiene que no habrá quien pueda capitalizarlo electoralmente. Inclusive puede incidir negativamente en la interna las expresiones de Bullrich, Néstor Grindetti y Diego Kravetz. Por útlimo, indica que esto no le pega directamente a Axel Kicillof, la seguridad tiene como primer reclamo a los intendentes locales y en segundo lugar al gobernbador.

Mientras tanto, en su despacho de Casa Rosada y junto a su entorno Alberto hizo su valoración de lo acontecido en las últimas horas: “En dos dias pasó de todo. Y pasó contra todos. Los únicos que ganan son los que claman la antipolitica”. Falta poco para develar el misterio.