De la violación justificada por Niembro a los "piropos" de Macri: el podio de los machirulos recargados

Una más y van. Fernando Niembro fue duramente repudiado después de que justificara la violación a menores de edad durante la transmisión del partido de San Lorenzo y Arsenal del canal ESPN, que depende de la señal internacional Disney. Pese a las críticas, el periodista deportivo cantó retruco: "¿Cuál es el problema? Si pueden votar desde los 16".

Todo sucedió mientras el VAR chequeaba una jugada y se demoró setenta segundos en tomar una decisión. "Muchachos del Var, no se enamoren por favor, vayan a jugar rápido el partido. Fue clarita la jugada. Termínenla allá en Ezeiza. No sé si se aburren, quieren participar, qué se yo. Es clarita la jugada. Ojo que soy defensor del Var a muerte. Es necesario en el fútbol argentino".

Luego de su queja por la demora en el chequeo de la juagada, fue Federico Bulos quien acotó: "La sacaba Pérez". Atento al análisis, Niembro disparó sin filtros: "El problema es creer que es una chica de 17 años. Digo, esa es la etapa del enamoramiento, 17 ó 18 años, cuando uno consigue novia. Que el Var no sea la novia de los árbitros".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe resaltar que para la ley argentina, las relaciones sexuales con menores de edad están penadas por la ley, con sólo dos excepciones en caso de que se trate de menores de 16 años o más:

Cuando el encuentro sexual es mantenido por dos menores de edad.

Cuando la relación sexual se mantiene con un adulto, en tanto y en cuanto no haya inmadurez sexual de la persona menor o no haya habido aprovechamiento de la misma por parte de la persona mayor de edad.

En todos los casos, hasta los 16 años, cualquier relación sexual con un menor es considerado estupro.

Después de que las redes sociales se hicieran eco de las declaraciones de Niembro, el diario Olé se comunicó con el periodista deportivo. "No tengo la menor idea de lo que se está diciendo", respondió de inmediato y sin autocrítica.

"Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer", cerró el relator.

Mauricio Macri y la capacidad de las mujeres de administrar la economía

En 2019, en plena campaña electoral en busca de su reelección, Macri comparó el nivel negativo de reservas del Banco Central (BCRA) que recibió de la administración de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 con el uso de las tarjetas de crédito por parte de las mujeres. “Lamentablemente, el Gobierno anterior despilfarrando las reservas del Banco Central, el ahorro de los jubilados y las reservas de energía, de gas y petróleo, generó un clima de corto plazo como hace el populismo, que hipoteca el futuro para que vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba. Es como escuchaba decir a una persona en un video que se viralizó. Es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa”, afirmó por aquel entonces.

Pero aquel caso no fue el único del ex presidente: un par de años antes, en 2014, cuando era jefe de Gobierno, Macri dio una entrevista en una radio de Tierra del Fuego en donde apoyó el acoso verbal hacia las mujeres. “Aquellas que dicen que no, que se ofenden, no les creo nada. No puede haber nada más lindo (que un piropo), por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien”, agregó.

Y concluyó: "Ahora piropeo menos, porque mi mujer me mata. Si veo una mujer linda hoy, desde un lugar casi como un observador pasivo retirado, capaz que le digo, no hay nada más lindo que la belleza de la mujer, es para lo cual, casi, te diría, que los hombres respiramos”, opinó en ese entonces. “Es una parte a la que todos los gusta”.

Javier Milei y su negación a la diferencia salarial entre mujeres y hombres

Poco antes de las paso, Milei negó el denominado "techo de cristal", se mostró opositor a la ley de cupo y dijo que no hay desigualdades entre mujeres y hombres, sólo que se "analizan mal los datos". "Me parece aberrante la ley de cupos. Me parece que es denigrar la capacidad de las mujeres, porque si lo podés lograr por tu propio talento, no debería hacerse de manera violenta, porque la imposición de un cupo es imponer algo que no se da naturalmente", sostuvo el candidato.

Pese a que el cupo tiene como objetivo igualar el acceso a las oportunidades hasta ahora siempre inclinado a favor de los hombres, Milei negó ese escenario y aseguró que es falso afirmar que las mujeres tienen peores sueldos que los hombres, algo constatado por diversas ONGs. "Entre el hombre y la mujer hay igualdad laboral y remunerativa, lo que pasa es que los datos están mal tomados", dijo.

Y continuó: "La primera prueba empírica de eso la hizo Gary Becker en el año 58 cuando publicó su tesis doctoral y quiso comprobar si había discriminación contra distintas razas, géneros y eso marcó la manera de analizar los datos. Pero hoy, cuando empezás a descomponer los datos y los llevás bien al límite, esas discriminaciones no existen". ¿Qué dato aportó? Ninguno, sólo la siguiente reflexión: "Un empresario quiere ganar plata. Si pudiera contratar mujeres a un salario más bajo va a contratar a las mujeres y vas a ver a las oficinas llenas de mujeres".

Andrés Calamaro: "¿Cómo sabemos que a las mujeres las asesinan por ser mujeres?"

En marzo del 2020, Andrés Calamaro volvió a generar un fuerte rechazo luego de que le bajara el tono a los femicidios ocurridos en la Argentina durante ese tiempo al asegurar que por cada día que es asesinada una mujer en el país, durante el mismo período mueren seis hombres. “Ustedes no son feministas, son buchones de la federal”, disparó ante las críticas.

En un tweet aseguró que “la violencia de género, en Argentina, procede de la siguiente manera: una mujer asesinada por día, seis varones. En un año, el porcentaje de asesinatos masculinos es de un 88 %. Son estadísticas, no opiniones”. Además de responder algunos mensajes, le apuntó con dureza a las feministas que salieron a cruzarlo por su llamativa frase. “Son frustrados que no dieron un palo al agua, dando clases sobre cualquier tema. Obcecados, ingenuos y solemnes. Autoritarios”.

Lo más llamativo es que luego se preguntó: “¿Cómo sabemos que a las mujeres las asesinan por ser mujeres?”. “Eso es muy grave, no es una afirmación seria ni responsable. En Irán es posible que eso ocurra. Los que matan son personas violentas o desquiciadas. No sé qué motivo tienen. Asesinadas por ser mujeres… Eso puede estar ocurriendo en países del oriente o en el norte de África. En occidente las "mujeres son asesinadas” por asesinos, lo que vulgarmente conocemos como “hijos de puta”, que tampoco es literal porque desconocemos a las madres”, agregó Calamaro.

Oscar Ruggeri: "¿Qué documento usa una mujer desnuda?"

Semanas atrás, el ex defensor fue el autor de un chiste que resulta muy ofensivo para el género femenino y, por qué no, para todos. Ruggeri aprovechó el traspaso de ESPNF12 a ESPNF90 para contarle un chiste a Mariano Closs, quien sabiendo cómo venía la mano intentó desligarse del tema. "Mariano, ¿qué documento usa una mujer desnuda?", disparó el ex futbolista ante la sorpresa de todos los presentes.

Sebastián Vignolo, conductor del ciclo, se terminó por ir de la escenografía, mientras que el relator de la Conmebol Libertadores intentó desligarse del tema y solo atinó a responder: "No sé, ¿el DNI?". Mientras llovían los "no" de sus compañeros, Ruggeri remató: "¡La partida de nacimiento!", obligando a los presentes a pedir la pausa publicitaria y a despedirse. "¿Es tan grave?", preguntó el ex campeón del mundo, a lo que Federico Bulos contestó: "¡Es una pavada!".

Jorge Lanata y el "lindo culito" de la becaria

El periodista hizo un comentario misógino y machista sobre la militante de Avellaneda de 18 años que no pudo explicar por qué fue vacunada contra el coronavirus (Covid-19) cuando las restricciones no se lo permitían. Al tratar este tema en el noticiero de la señal de noticias TN, Lanata le preguntó a su compañero, el periodista Nicolás Wiñazki, si había puesto las fotos de la “becaria” de Jorge Ferraresi.

Ante la respuesta afirmativa de su colega, Lanata lanzó una frase misógina. “Digamos la verdad, en la que está con la camiseta de Racing tiene un lindo culito la becaria“, agregó. Lejos de remarcar lo desafortunado de su comentario, en el estudio sólo hubo algunas risas, pero en los reproches explotaron en las redes sociales.

Los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff

Ambos fueron puestos en tela de juicio por unos comentarios machistas que hicieron en referencia a la visita a la quinta de Olivos de Florencia Peña. "Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie", escribió Iglesias en su Twitter, a lo que Wolff le respondió: "¿Pero ella de rodillas, no?.

En febrero de este año, Iglesias también arremetió contra Luciana Salazar en Twitter con un ataque machista y misógino. En aquella oportunidad, puso en duda la inteligencia de la ex panelista de Polémica en el bar. "Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al Gobierno", disparó Salazar desde Twitter.

Atento a la publicación, el legislador avanzó en su ataque misógino: "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana".