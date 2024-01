De Lali, a Messi; pasando por "Kicillove" y sus tweets desde Davos: Milei, el presidente twittero desde Davos

A un poco más de un mes de su asunción, hay muchas cosas que fallan en el gobierno de Javier Milei; pero si hay algo a lo que no le pifia es justamente a las fake news. El presidente, a través de su cuenta de Twitter (X) es una máquina que no para de difundir, compartir y hasta responder a cuentas truchas con información totalmente falsa.

Javier Milei.

En los últimos días, la cuenta del presidente quedó en el ojo de la tormenta por haber compartido y mostrarse a favor de una catarata de tweets contra Lali Espósito que contenían solamente información falsa y por ende mal intencionada. El hostigamiento y la incitación al odio duraron durante todo el fin de semana y hasta provocó que muchos libertarios llenen a la cantante de comentarios negativos y agresiones.

La curva de las fake news están en todos lados y muchos pueden ser víctimas de ellas pero... ¿cuántas veces? Hay una realidad y es que por algo fueron inventadas, pero parece totalmente ilógico y hasta suena un poco impresentable que el presidente de la Nación tenga reiterados errores garrafales.

Javier Milei contra Lali Espósito.

Después de lo de Lali, volvió a caer en otra información falsa, pero esta vez fue mucho peor. Un usuario llamado "Kicilloveok", con la palabra love en el medio del apellido, puso la imagen y el nombre de Axel Kicillof para escribir un tweet dirigido hacia Milei hablando sobre su experiencia académica y laboral. El presidente entendió que era realmente el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien lo había mencionado.

"Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario", decía el tweet de Kicilloveok.

Sin antes ver el usuario, chequear y hasta leer que en el apellido está la palabra "love", el libertario realizó una especie de descargo en su Twitter dirigiéndose exclusivamente al Gobernador a través de esa cuenta falsa.

"Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos. A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF", redactó.

Javier Milei entró en una fake news de Axel Kicillof.

Y prosiguió: "Tampoco, los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia. Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema". Para no dejar dudas, firmó: "Saludos, JM. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

¿Alguien puede decirle que no da? ¿Un asesor? ¿Un community mánager? ¿Iñaki Gutiérrez? Al parecer nadie está atento de lo que hace el libertario con sus redes y hasta da indicios de que la mayoría del tiempo la estaría pasando pegado a su teléfono celular viendo qué es lo que sucede en las redes sociales, más allá de la situación actual del país, que parece mucho no preocuparle.

Los usuarios comenzaron a resaltar el gravísimo error cometido por Milei y también, se volvió tendencia en la misma por la cantidad de veces que cayó en las redes de las fake news. ¿Hay algo peor? Es que para ser disimulado, prosiguió apuntando contra Kicillof, a pesar de que el Gobernador nada había dicho ni hecho hasta el momento.

A su mismo tweet de descargo, lo citó y le agregó: "@Kicillofok se lo remito para que esté al tanto Gobernador". Luego, tras enterarse de que ya los medios de comunicación empezaron a levantar sus errores garrafales con las redes sociales, citó a Clarín justificándose por lo hecho. "Es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda...". ¿Se pelea contra el aire o cual Quijote encuentra en los molinos de viento sus enemigos? Probablemente.

Javier Milei le explica a Clarín por qué respondió una fake news.

¿Qué es lo peor de todo esto? Es que el presidente ni siquiera disimula o se gasta en intentar pasar desapercibidas todas las noticias falsas que comparte. Es más, él mismo se encarga de divulgarlas y generarles visualizaciones a través de su cuenta de Twitter, por lo que en su perfil está repleto de reposteos con mentiras que salpican para todos lados e incluyen a muchas personas que jamás tocaron, ni siquiera de cerca el tema político.

Por ejemplo, en época de elecciones, hasta intentó meter en el medio de la volteada a Lionel Messi como alguien en contra del "kirchnerismo". Sí, Messi. Una de las personas que jamás en su vida habló sobre política. En su momento, el libertario reposteó un tweet de un usuario sin identificación con un nombre y una foto referido a un meme, que escribió: "Carteles que van apareciendo en la calle, sin piedad contra el dictador Sergio Massa". A eso, le adjuntó dos carteles falsos pegados supuestamente en un poste de luz en plena calle. Los mismos decían: "Milei sortea su sueldo. Massa te lo expropia con la inflación"; y seguido a eso, una frase inexistente de la Pulga. "El Kirchnerismo se robó los respiradores que mandé yo, no me olvido".

Javier Milei divulgó una fake news sobre Lionel Messi.

Hay un detalle no menor en toda esta secuencia que contempla a Milei con las fake news y es que el presidente, en este mismo momento, se encuentra en Davos para reunirse junto a Luis Caputo con la jefa del Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que, mientras debería estar concentrado en lo que sucede en Suiza, es más lo que usa las redes que lo que proyecta, piensa y planifica.

Pero además de difundir y divulgar noticias falsas, también aprovecha el momento de ahora para tirarle flores y elogios a Patricia Bullrich en la misma red social. Un intercambio de personas que poco -parece- tienen que hacer.

"Ayer el presidente me encomendó judicializar y buscar a este conductor y al ómnibus que sin importarle nada aplastó y mató adrede a un perro, violando las leyes de defensa animal. Lo buscamos y lo encontramos. En esta Argentina el que las hace, las paga", escribió la Ministra de Seguridad.

Diálogo entre Bullrich y Milei mediante twitter.

A lo que el presidente, le escribió "Muchas gracias Pato Bullrich por su ENORME trabajo. Y que quede claro: el que las hace las paga". ¿Será que en Davos las cosas están aburridas y el libertario no tiene otra cosa que hacer más que pertenecer a la red X?