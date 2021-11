De las cenas en Kansas a su lujosa gira por Europa: los "gastos" que el Garrahan le reclama a Kambourian

Después de que el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciara al ex director de la institución y ex candidato de Juntos por el Cambio, Carlos Kambourian, el mediático médico ensayó una suerte de defensa, en la que se definió como un perseguido político, pero no explicó qué hizo con el millón de pesos y los 11.700 dólares que utilizó para "gastos personales" durante su gestión. Ahora, con el avance de la investigación judicial, el diario Página 12 publicó el detalle de los gastos en cuestión.

Una de las cenas objetadas tuvo lugar en un exclusivo restó de San Isidro, PF. Chang. De acuerdo a lo consignado en ese momento por el propio Kambourian, se trató de una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Salud de Entre Ríos por la que pagó con la tarjeta ejecutiva que le otoró el Garrahan unos $4.045. Cabe recordar que el mediático médico ejerció como presidente del Consejo de Administración durante la administración de Mauricio Macri, de ahí los valores desactualizados en peso. ¿Qué fue lo que llamó la atención de los auditores? Aquella noche del cinco de junio de 2019 era el cumpleaños de uno de los hijos de Kambourian y en la factura hay un ítem que establece que se le pagó al restaurante una torta.

Hubo otra cena, esta vez en Kansas. Según el por entonces presidente del Consejo de Administración, se trató de un encuentro con el infectólogo Daniel Stamboulian. Pagó unos $2.700 ($5.000 a valores actuales), sin embargo, al presentar el ticket no ocultó que, además de la comida de dos adultos, había también dos menús infantiles. "Es difícil pensar en una reunión de trabajo, un domingo y con dos chicos", señalaron al periodista Raúl Kollmann.

El 9 de abril de 2019, Kambourian utilizó una vez más la tarjeta corporativa: esta vez pagó $4.495 en el restaurante Roldán. Según su justificación, se trató de un encuentro con directivos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sin embargo, volvió a figurar en la cuenta una torta de cumpleaños y, de acuerdo a la investigación interna que se realizó, la fecha coincide con el día en el que nació el otro hijo del ahora investigado médico.

A las cenas se le suma una gira europea por la que el médico jamás pidió autorización a las autoridades del hospital para el que trabajaba. Pasó como viático de un viaje que jamás fue autorizado una estadía en el Gran Hotel NH Calderon Collection de Barcelona (cuya noche promedio a valores actuales no baja de los $20.000), luego en el Grand Hotel Yerevan de Berlín ($35.000 a valores actuales) y luego gastos en Fortnum and Mason y hasta una cena en el Hard Rock de Londres. A estos gastos se le suman los $18.650 en Nespresso, cargos de supermercado, una comida adicional en el Alvear Palace Hotel y el uso irregular del auto oficial, por el que se le reclaman $43.300 en infracciones de tránsito.