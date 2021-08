De las machiruleadas, a las críticas por la pandemia: las bestialidades de Iglesias y Wolff

En medio de la campaña por las próximas elecciones legislativas, el oficialismo y la oposición viven un duro enfrentamiento. Si bien desde Juntos por el Cambio atacan al presidente Alberto Fernández, y a todo su Gobierno, por la forma en que manejaron la pandemia, también cuestionan muchas otras cosas que ocurrieron durante el primer tramo de la gestión del mandatario del Frente de Todos.

Dos de los más críticos, y quienes tampoco tienen ningún tipo de filtro en las redes sociales ni cuando hablan públicamente ante los medios, son el Diputado Nacional Fernando Iglesias y el Diputado Nacional Waldo Wolff.

De hecho, en las últimas horas ambos han sido puestos en tela de juicio por unos comentarios machistas que hicieron en referencia a la visita del año pasado a la quinta de Olivos de Florencia Peña.

"Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie", escribió hace unos días Iglesias en su Twitter, a lo que Wolff le respondió: "¿Pero ella de rodillas, no?

Ante estos dichos fuera de lugar, la diputada Gabriela Cerruti anunció que hará un pedido de acción disciplinaria contra Iglesias. "Vamos a sumar ahora sus expresiones de los últimos días e insistir en que sea excluido de la Cámara", sostuvo.

Las otras brutalidades de Wolff e Iglesias

Hace poco, Waldo Wolff acusó al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, de “ignorante peligroso” por haber comparado a la oposición con el nazismo por "odiar al país". Wolff dijo: “No le conviene (hablar) porque la gran mayoría de los nazis en las décadas del 40 y del 50 entraron durante un gobierno peronista”.

Sucede que Bianco había comentado: “Hay una parte de la oposición política que ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos, sino que me parece que dio un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo o alguna autocracia europea se animó a hacerlo, que es odiar al país”.

Antes, luego de que el presidente Alberto Fernández hablara en un discurso sobre el origen de los argentinos, brasileños y mexicanos, el diputado también sostuvo que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), dirigido por Victoria Donda, es un "comisariato político", ya que la entidad no encontró ninguna falta en los dichos del mandatario.

De igual modo, tras su reciente comentario misógeno, Wolff fue por más, y volvió a acusar al presidente y a su pareja, Fabiana Yañez, de haber incumplico la curentena estricta del año pasado.

"En Olivos entraban el peluquero, colorista, asesora y novio de la primera dama, actores, sindicalistas, adiestrador de Dylan, etc. Hacían sus cumpleaños hasta la madrugada. Mientras, enterrábamos en soledad seres queridos. SINVERGÜENZAS", escribió.

Por su parte, este lunes se cumplieron 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado, y tras un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación para recordar al joven, Fernando Iglesias fue terriblemente crítico.

“Se ahogó cuando escapaba de las fuerzas de seguridad después de haber cometido un delito. Dejen de usar a los muertos del pasado y traten de que no haya más en el futuro, porque ya vamos por más de 106.000, canallas”, twitteó.

En febrero de este año, el diputado arremetió contra Luciana Salazar en Twitter con un ataque machista y misógino. En aquella oportunidad, puso en duda la inteligencia de la ex panelista de Polémica en el bar.

"Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al Gobierno", disparó Salazar desde Twitter. Atento a la publicación, el legislador avanzó en su ataque misógino: "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana".

En marzo de este año, el legislador también tuvo un potente cruce con Coco Sily después de que comparara a Estela de Carlotto con la dictadura militar.

La polémica se generó cuando el funcionario dijo en plena sesión por el proyecto de Ganancias: "Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora es un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a quien fuera. Una representante de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, no pide que haya un tribunal, pide que sin juicio y sin condena vaya preso". Y luego Iglesias increpó: "¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena".

Al homologar a la referente de Abuelas de Plaza de Mayo con la dictadura, el actor lanzó el mencionado exabrupto en radio y estalló la polémica en Twitter, con opiniones a favor y en contra de los dichos de Sily. "Mirá para todos los costados cuando salgas, porque si te cruzás conmigo, te voy a cagar bien a trompadas", lanzó el actor.