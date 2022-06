De las PASO en el Frente de Todos, a la advertencia de Scioli: "Hay que salir del modelo de especulación"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó este viernes que el Gobierno está en "un camino lejos del ajuste y optando por proteger a los que más necesitan” en un contexto de crisis internacional por los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania y Rusia y, en contraposición, aseveró que “varios empresarios y sectores de la oposición están para vender angustia”.

“Menos mal que no nos tocó el macrismo en el poder en estos tiempos porque con el combo de una guerra junto a un neoliberalismo desatado en la Argentina, sería el final y la gente lo sabe”, afirmó Katopodis en declaraciones a la radio Futurock.Tras un diagnóstico sobre las causas de la crisis social y económica en el mundo, el exintendente de San Martín señaló: “Podemos estar tranquilos de que hay un gobierno que tiene la concepción de la intervención activa e inteligente del Estado”.

“Hoy, el Gobierno nacional está optando por proteger a los que menos tienen y está en un camino muy lejos del ajuste. Nos va la vida en lograr que el salario le gane a la inflación y por eso el Gobierno toma medidas todos los días para garantizar, fortalecer el salario de cada trabajador”, destacó.



En tanto, consideró que “los empresarios y muchos sectores de la oposición están para vender angustia. Eso les sirve para garantizar que de un solo pase tengan ganancias extraordinarias”.



Con respecto a las diferencias dentro del Frente de Todos, el ministro consideró: “No tenemos margen para hacer ninguna jugada y tenemos que dedicarnos a trabajar todos los días en nuestros objetivos porque no tenemos tiempo de perdernos en la agenda que nos propone la oposición a través de los medios”.



“Nuestro objetivo es que no vuelva (Mauricio) Macri y la derecha, pero con estar unidos no alcanza. No hay tiempo para perdernos en internas. No nos van a votar solo por estar unidos. Nos van a votar por estar unidos y mejorarle la vida a la gente. Por eso, desde el Presidente y hasta el último militante del FDT sabemos que no podemos perdernos en internas porque comprendemos la situación muy delicada que hay en un contexto internacional donde hay un conflicto bélico, y en medio de una guerra, no se jode”, aseveró.

En esa línea, manifestó: “Creo que hoy no es prioridad institucionalizar el Frente de Todos porque tenemos solo una ventana de apenas 10 meses en donde tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestros objetivos y el rumbo porque, por ejemplo, no nos pueden condenar a pagar los alimentos a precios internacionales; y no queremos subsidiar a los sectores más ricos y por eso es la segmentación”.



“Pudimos salir del macrismo, pudimos salir de la pandemia, pudimos poner el problema del Fondo Monetario Internacional donde debía. Sin embargo, hoy los que menos tienen le están poniendo el pecho a la situación con la esperanza de que con el trabajo se puede salir”, señaló.



En ese sentido, instó a la clase media a “no aflojar y tampoco a agitar y agregar más confusión en este momento difícil”.



Sobre la segmentación de tarifas anunciada, Katopodis aseguró que “es un camino correcto porque entre las tarifas congeladas y el 3.000 por ciento de aumento del macrismo, el Frente de Todos tiene que transitar un camino más inteligente para administrar los subsidios y así reutilizar esos recursos en otras obras históricas que se necesitan en otras provincias”.



Al referirse a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, manifestó que “está claro que es para nosotros una prioridad" y agregó: "Nunca estuvo en duda, está en marcha y se está avanzando con todo el proceso. El proyecto está avanzando porque no lo hizo Macri sino que lo vamos a empezar y terminar nosotros”.

Daniel Scioli y su desembarco en Desarrollo Productivo

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, cuestionó este viernes las maniobras especulativas con divisas y afirmó que “hay que salir de la política de la especulación y enfocar todo a la producción y al trabajo”.

En diálogo con Radio 10, el flamante ministro señaló: “Desde el primer minuto, estoy convencido de lo que significa el impacto positivo de la agenda de desarrollo productivo a partir de la reactivación de la industria, las pymes, etcétera.”En lo referente a la especulación financiera, Scioli sostuvo: “Vienen con una inercia, con un deporte de la especulación financiera y no tengo dudas de que es lo que viene pasando con el caso de la liquidación de divisas”.“Muchas veces, cuando hay esta brecha en los tipos de cambio o largan esas versiones, que buscan generar especulación, zozobra y ganancias a través de movimientos financieros”, indicó el ministro de Desarrollo Productivo.“En este contexto, más que nunca fui a reunirme con el presidente del Banco Central,, y tuvimos una reunión con Martín Guzmán; fuimos viendo y analizando lo que significa garantizar la provisión de divisas para los sectores productivos, no para la especulación”, explicó.Consultado sobre las importaciones y el pedido de divisas, Scioli remarcó que es importante “fijar prioridades y estar atento a la fundamentación de las divisas que se solicita”.