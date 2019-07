De los 9 puntos de diferencia al empate técnico: a 24 días de las PASO las estrategias de Macri y Fernández

A fines de abril una encuesta de Isonomia señalaba que la ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, aventajaba por nueve puntos al presidente Mauricio Macri en intención de voto y generó la última corrida que se registró del dólar. Ayer la misma encuestadora mostró un empate en 35 puntos de cara a las PASO entre Macri y Alberto Fernández.

El sondeo, que fue elaborado para clientes de afuera, le da también al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, 13%. Tanto en la Casa Rosada como en el comando del Frente de Todos coinciden que la estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación ocasionaron que la imagen de Macri, como también su intención de voto, mejoren, aunque ponen reparos sobre esos números.

“Hay una tendencia que marca que desde mayo a ahora mejoró la percepción de la gente. Eso no se niega, lo que hay que ver es hasta dónde. Y eso hasta las PASO fehacientemente no lo vas a saber”, le dijo a BigBang uno de los armadores en el interior de Alberto Fernández que no evitó mostrar un dejo de preocupación por el andar de la campaña.

Cerca de Macri mientras tanto procuran no mostrarse tan optimistas. “Es cierto que cambió el humor social pero todavía falta, y mucho. Es un frágil equilibrio que depende de que repunte un poco el consumo, la inflación afloje y el dólar se mantenga estable”, afirman desde Balcarce 50.

Justamente, ese foco es el que tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, repiten en privado en las últimas dos semanas. Peña incluso dejó de compartir los números de las encuestas desde hace 10 días. “Si son buenos busca evitar que haya una relajación, y si son malos se ahorra el desánimo”, explicó uno de los funcionarios cercanos al jefe de Gabinete.

“Ojo que es una encuesta que le habla más a los mercados que otra cosa, pero nos sirve porque si los mercados están calmos eso favorece nuestra postura”, sostienen cerca de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Alberto Fernández partió rumbo a Córdoba en donde estará dos días. Allí buscará seguir tejiendo buenos vínculos con el PJ cordobés para compensar la falta de apoyo, tanto a él como a Macri, del gobernador reelecto Juan Schiaretti.

En Santa Fe el panorama es diferente. Desde hace días que el gobernador electo, Omar Perotti, le reclama al equipo de campaña del Frente de Todos, que tiene como principal estratega al ex sciolista Juan Courel, que empiece a diseñar algo diferente para el centro del país.

Hay que ver hasta dónde llega la tendencia de crecimiento de Macri", afirman cerca del Alberto.

Las principales objeciones es el foco en el progresismo porteño y en el electorado del norte. “Acá necesitamos que también se interpele al “gringo de campo”. Pero cuesta que lo entiendan en Buenos Aires”, explicó una fuente al tanto de la negociación. Habrá que ver si los compromisos que le hará firmar Perotti a Fernández la semana que viene alcanzan para eso.

Es que el mandatario provincial busca cumplir con lo que le pide el peronismo de Santa Fe pero sin mostrar demasiado las cartas. “Va a hacer lo que corresponde”, explican en su entorno. Por lo menos hasta ver el resultado de las PASO será solamente fotos pero no gestos.

Es que todos coinciden, con números diferentes pero con una misma tendencia, es que la elección dista de estar definida pero las PASO serán, tal y como contó BigBang, no sólo un termómetro sino una aproximación real a las chances de uno u otro partido. “Nadie va jugar a perdedor”, remarcan cerca del peronismo.

El factor "Y"

Y en la provincia de Buenos Aires se da uno de los principales casos testigo. En la charla que mantuvo Alberto Fernández con intendentes peronistas se comenzó a hablar del factor “Y” que representa el candidato a gobernador Axel Kicillof. ¿Qué quiere decir eso?

En una boleta de tres cuerpos el acople de Cristina levanta los números, el tener a Kicillof en el medio hace que bajen y de nuevo un repunte en la boleta de los intendentes por la ponderación a la gestión local. “Nadie se lo va a decir a Axel pero es algo que nos preocupa. Porque en el medio entre Cristina y nosotros perdemos nosotros”, remarcó uno de los intendentes que estuvo en el encuentro.

“Alberto quiere que la tijera del corte de boleta en la Provincia se guarda totalmente y Salvai (Federico y jefe de Gabinete de Vidal) la quiere en octubre. La definición ahí va a estar con el resultado de las PASO”, agregó el mismo jefe comunal del conurbano.

Faltan 25 días para las primarias. La cuenta regresiva ya comenzó.