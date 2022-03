De los "exiliados por CFK a Mendoza" a la "empleada macrista de Donda": las fake news que arengan los trolls

Las redes sociales son terreno fértil para la proliferación de fake news. Datos falsos, situaciones que nunca sucedieron e incluso cuestiones que se leen de una forma, cuando en realidad representan otras. Una de las últimas que se conoció, a tono con el discurso del ex presidente Mauricio Macri, tenía a un padre twittero como protagonista que se quejaba de que sus hijos tenían que "abandonar el país" como consecuencia de la crisis económica que azota al país.

“Gracias CFK, hoy emigran por falta de esperanza. Vos te encargaste de dejar bien parados a los tuyos, con la nuestra, lógico. Hoy soy 200% anti K”, tuiteó el usuario @rulocaba, que suele subir ese tipo de contenido.

En la imagen se podía ver a dos jóvenes con pasajes y pasaporte en mano con lo que uno podía inferir que el viaje era hacia el exterior. Pero no. Varios usuarios realizaron un zoom a la foto y descubrieron cuál era el destino real. Y ahí, con letras bien claras, se vislumbraba que el destino no era el exterior como Madrid, New York, Miami o Londres; sino la ciudad de Mendoza, capital de la homónima provincia argentina.

Cabe recordar que el supuesto éxodo de jóvenes del país fue uno de los focos de las últimas publicaciones que realizó en sus sedes sociales Macri en donde, sin datos fehacientes, denunció que nunca en la historia del país tantas personas lo habían abandonado para buscar en otros lugares nuevas oportunidades.

"Hay miles de jóvenes, hombres y mujeres, que parten solos rumbo a otros países, familias que se van con sus hijos desafiando todas las dificultades que eso significa, parejas recién formadas que se aventuran juntas, graduados de todas las disciplinas, empresarios gigantes y de todos los tamaños que prefieren seguir en otro lado, empleados corporativos que piden expatriarse, comerciantes que venden todo para armar una vida en otro lugar, emprendedores que no están dispuestos a ver fracasar sus proyectos, técnicos, especialistas, trabajadores, operarios”, fue lo que escribió Macri hace semanas en su cuenta de Facebook y que originó un sinfín de fake news al respecto.

En noviembre de 2020, cuando gran parte de la sociedad argentina se encontraba sensibilizada por el caso de Abigail Jiménez, la niña enferma de cáncer cuyo padre tuvo que cargarla en brazos para cruzar un límite provincial debido a las restricciones que tenían algunas jurisdicciones por la pandemia del Covid-19, una fake news que no se sabe de qué usina salió fue compartida por el ex embajador en China durante el macrismo, Diego Guelar.

La noticia falsa sostenía una imagen del diario Página 12 en donde se podían leer declaraciones, que eran falsas, del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher sobre el mencionado caso.

"No voy a dejar que desprestigien esta impecable gestión con manipulación como las del padre y su hija en Santiago del Estero, respeten mi gestión", fue la frase que le atribuyeron al Presidente. Otra placa sostenía que Fernádez de Kirchner había afirmado que "fue muy bajo la actuación del padre de la niña de Santiago del Estero, innecesario show".

Guerra luego de compartir el contenido, que se convirtió en viral, tuvo que salir a pedir disculpas y aclarar que se trataba de información falsa. “Estoy recibiendo muchos mensajes que esto es fake. Me alegro. Más allá de los disensos, es bueno poder pedir disculpas y reconocer que fui engañado”, tuiteó el ex embajador en China al conocer su error.

Otra de las fake news que buscan instalar desde el macrismo sucedió después del escándalo que tuvo en el centro de la escena a la titular del INADI, Victoria Donda, por tener a su empleada doméstica en negro; pero además buscar acordar la desvinculación de ella con el otorgamiento de algunos de los planes sociales que tiene el Ejecutivo.

La noticia falsa sostenía que Donda, en declaraciones con el canal de noticias C5N, había dicho que todo estaba en regla. En la imagen se podía ver al periodista de ese medio Gustavo Sylvestre parado frente a cámara con el graph “la empleada macrista que denunció a Donda”. Por fuera de que cualquier persona que suele ver ese canal, o cualquier otro, se podía dar cuenta de que la gráfica no correspondía a una señal el posteo se volvió viral.



Uno de los encargados de darle mayor visibilidad a la noticia fue el ex Director de Estrategia Digital en la Casa Rosada durante la gestión de Macri, Julián Gallo. “Jaja el pensamiento paranoico kirchnerista sin límite. Donda es negrera. Si negrea a alguien macrista o trotskista es una anécdota. Paren de militar la mugre. Ya los vimos. Dan vergüenza”, tuiteó junto a a mencionada foto.

Una de las últimas fake news que se dispararon desde esas usinas tuvo que ver con el titular de Red Solidaria, Juan Carr. “A través del decreto 298/2022, el Gobierno premia a Juan Carr con un cargo de “asesor” en el Consejo Económico y Social, cuyo sueldo mensual será de $350 mil. ¿Para los jubilados? Apenas un bono de $8 mil. Ahí tenés “la igualdad” que pregona el kirchnerismo. Genios del voto”, escribió el usuario @atanticsurff conocido por subir contenido falso en su cuenta.

Esto fue desmentido por el entorno de Carr, por el Gobierno e incluso por el Boletín Oficial en donde no hay registro alguno de esa denuncia que terminó siendo una fake news.