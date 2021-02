De los "otros" periodistas, a la familia Duhalde y la community de Guzmán: quiénes son los 70 "vacunados VIP"

Después de exigirle la renuncia a Ginés González García y de tomarle el juramento a la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, Alberto Fernández dio un paso más y le ordenó a Santiago Cafiero que publicara la nómina completa de las personas que se vacunaron por designación directa del Ministerio de Salud en el Hospital Posadas, sede del denominado "vacunatorio VIP" que le adjudican al saliente funcionario. Entre las inoculaciones más cuestionadas se encuentran la de la familia Duhalde -que vacunó hasta al histórico vocero del ex presidente y a dos de sus hijas mujeres- y la de los periodistas Jorge "Topo" Devoto y Gabriel Michi.

BigBang intentó comunicarse con el ex presidente Duhalde y su familia, pero optaron por no responder a los llamados, ni mensajes enviados. Cabe destacar que el ex primer mandatario y su mujer, Chiche, recibieron la vacuna; al igual que dos de sus hijas (María Eva y Juliana) y Carlos Mao, histórico secretario y vocero de Duhalde. Un dato para aclarar: en el listado también se encuentra el nombre de Marcelo Jorge Duhalde, que no tiene relación con el ex mandatario: se trata del hermano del fallecido ex secretario de Derechos humanos Eduardo Luis Duhalde.

Distinta fue la reacción del periodista Gabriel Michi de C5N, quien publicó un extenso posteo en el que explicó por qué recibió las dosis y reconoció que fue gracias al "llamado de un conocido" que logró sortear el proceso oficial. "Teníamos previsto que viaje a Manaos el próximo 27 de febrero para cubrir desde el lugar en donde se ha originado la peligrosa cepa amazónica y donde ni siquiera hay oxígeno para tratar a los pacientes graves. Comencé a averiguar por mi cuenta si había chances de vacunarme antes de viajar ya que soy una persona de riesgo (tengo 53 e hipertensión) y dado que tengo amigos dentro del Hospital Posadas, consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo 'no'", comienza el descargo.

"A los pocos días, recibí el llamado de un conocido de muchos años y me dijo que había quedado una dosis sin poder aplicar en el Hospital y que si estaba cerca me la podrían inyectar a mí. Así que la aplicaron. Fue tan imprevisto y sorpresivo todo, que ni siquiera tuve oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo a Manaos", aclaró, al tiempo que desvinculó a la señal de noticias del escándalo: "Quiero aclarar que todo esto fue una gestión personal, de la que C%N no estuvo al tanto, ni participó. De hecho, el canal decidió finalmente no realizar el viaje por el riesgo que suponía para nosotros, una decisión que obviamente entendí y respeté".

El otro periodista que figura en la lista, además del primer confeso Horacio Verbitsky, es Juan "Topo" Devoto, autor del libro Néstor, el hombre que cambió todo. Además, produjo la película El camino de Santiago en la que Florencia Kirchner trabajó como guionista y mantiene un excelente vínculo con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Del "director de audiencias presidenciales" a la community de Guzmán

La nómina de quienes fueron vacunados en el Posadas incluye, claro, al presidente Alberto Fernández e incluso a Ginés González García, quien se inoculó el mismo día que le primer mandatario por recomendación del cuerpo médico. También fue inoculado Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia; Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, y Marcelo Martin, subsecretario de Comunicación y Prensa. Dentro de la órbita presidencial, también recibieron dosis Esteban Collazo, director de Fotografía de Presidencia, y Nicolás Ritacco, director de Audiencias Presidenciales.

La inoculación de las personas que acompañan al presidente fue una recomendación sanitaria. “Recomiendo la vacunación contra COVID-19 para el señor presidente de la Nación Argentina, Doctor D. Alberto Ángel Fernández, como así también, a sus colaboradores más estrechos, a fin de preservar la salud de nuestro Primer Mandatario”, sostiene el paper oficial firmado por el jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra. ¿Un dato no menor? Pese a pertenecer a la "burbuja sanitaria del presidente", Santiago Cafiero rechazó la vacuna, en línea con lo planteado por Vizzotti, a la espera de que se avance primero con el personal sanitario.

La vacunación de Felipe Solá también se cuestionó, pero el Canciller publicó un comunicado en el que aclaró que se había vacunado por recomendación médica y que había realizado todos los trámites pertinentes. En tanto, son muchos los funcionarios que dependen del ministro de Economía, Martín Guzmán, que fueron vacunados. Sin ir más lejos, el ministro recibió una de las dosis del Posadas, pero puertas adentro de su despacho.

Algunos funcionarios relevantes que participaron de los viajes que se realizaron para avanzar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional con el propio Guzmán también recibieron la vacuna: Sergio Chodos (director argentino en el Fondo Monetario Internacional), Pablo Salinas (asesor) y Maia Colodenco (jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía). Otros que no son considerados esenciales, como Vera Voskanyyan (prensa y community manager de la cartera económica) también están inmunizados.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, también figura en el listado; así como Oscar Peppo, embajador en Paraguay y ex gobernador de la provincia de Chaco. Similar fue la situación del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien también figura en la nómina junto a su mujer, Patricia Alsúa.

Los amigos de Ginés: de su sobrino a su secretario privado

Los vacunados en el Ministerio de Salud fueron muchos. Mientras que Vizzotti se negó a aplicarse la dosis hasta que avanzara la vacunación de los médicos y la población más vulnerable, quien sí lo hizo fue Lisandro Bonelli (ex jefe de Gabinete de Ginés González García y sobrino del saliente ministro, así como también Horacio Insúa, secretario privado de Ginés. A continuación, el listado completo de los trabajadores de la cartera sanitaria que ya fueron inoculados:

Judit Díaz Bazán: subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud.

Marcelo Ariel Guille: funcionario del Ministerio de Salud.

Mauricio Alberto Monsalvo: subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud.

Martín Horacio Monsalvo: subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud.

Martín Horacio Sabignoso: secretario de Equidad en Salud, del Ministerio de Salud.

Arnaldo Medina: secretario de Calidad en Salud, del Ministerio de Salud.

Claudio Migual D'Amico: funcionario del Ministerio de salud.

Carlos Alberto Avella: funcionario del Ministerio de Salud.

En la nómina también se encuentran José Corchuelo (ex diputado nacional y ex ministro de Salud de la provincia de Chubut), Héctor Barrionuevo (director nacional de Salud Mental y Adicciones), Patricia Gallardo (directora del Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer), Mariano Alberto Fontela (subsecretario de Integración de los Sistemas, dependiente de la cartera de Salud), Andrés Joaquín Leibovich (subsecretario de Política, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud), Eugenio Daniel Zanarini (superintendente de Servicios de Salud), Analía Rearte (directora nacional de Epidemiología), Juan Pablo Saulle (coordinador logístico de la Secretaría de Acceso a la Salud), Analía Aquino (asesora de la Secretaría de Acceso a la Salud), Alejandro Costa (subsecretario de Estrategias Sanitarias), Juan Castelli (director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles) y María de los Ángeles Domínguez y Yael Morichetti, quienes figuran como "empleados de planta" del Ministerio.

El listado también confirma la vacunación de Graciela Miranda, Filomena Marta Burgo (esposa del ex intendente Hugo Curto, quien también figura en la nómina), Inés Páez D'Alessandro (Secretaria de Organización y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), Irene López, Néstor Mandraccio, Pepe Lorenzo Antonio (ex diputado nacional), Carlos Ariel Gilardi (gerente de Situaciones Ambientales de YPF), Juan Souto, Camilo Martelletti, Miguel Ángel González y el empresario Seza Manukián.

La vacunación irregular también benefició a Florencio Aldrey, dueño del diario La Capital de Mar del Plata, quien logró conseguir dosis para sus familiares: Lourdes Aldrey Noya, Matilde Aldrey Noya y Dolores Andrey Noya. Quienes también se inocularon además de Verbitsky el 18 de febrero fue Félix Eulogio Guille (padre del funcionario Marcelo Guille), Salomón Schachter (médico amigo del ex ministro), Jorge Enrique Taiana (senador nacional) y Eduardo Valdés, diputado nacional; estos últimos dos fueron "bajados" de la comitiva que acompaña al presidente durante su gira en México.