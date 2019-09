De Luis Novaresio y Pamela David, hasta Griselda Siciliani: los famosos que anticiparon su voto

Luis Novaresio y Luis Majul protagonizaron el domingo por la noche un pase que llamó la atención de muchos. ¿El motivo? El conductor de Debo Decir confesó a quién votó en las PASO y anticipó no sólo por quién lo hará en las próximas elecciones de octubre, sino que además reveló su posición de cara a un eventual balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. La reacción del conductor de La Cornisa y el club de los otros famosos que anticiparon su voto.

Luis Novaresio

El periodista reconoció una vez más que en 2015 sufragó por Mauricio Macri. Sin embargo, su posición luego de cuatro años de administración macrista su posición cambió. "Voy a votar a (Roberto) Lavagna, como voté en la primera vuelta. Me traicionó el inconsciente: en agosto", le confió a Majul, quien le preguntó: "¿En la de octubre también lo vas a votar?". Novaresio no titubeó: "Sí, el 27 de octubre voy a votar a Roberto Lavagna". Desde el piso de La Cornisa, Majul insistió: "¿Y en la segunda (vuelta)?". "Sinceramente, no creo que haya segunda vuelta, estoy casi convencido. Si hubiera, no votaría ni a Macri, ni a Alberto Fernández".

No creo que haya segunda vuelta pero, si la hay, voy a votar en blanco"

"Entonces, ¿votarías en blanco?", indagó Majul. "Es probable, es altamente probable. Cumplí 55 años, voy para los 56. No quiero votar más poder descarte, ni votar en contra de alguien. Tengo un enorme respeto por Alberto Fernández, pero tengo el ruido de la presencia de la ex presidenta de la nación (por Cristina Kirchner), que considero que no ha rendido las cuentas que tiene que rendir. No voy a votar a Macri, a quien voté en la segunda vuelta (contra Daniel Scioli) porque fracasó y considero que ya tuvo su oportunidad. Ante estas dos disyuntivas, votar por el que menos me disguste lo vine haciendo desde el 87".

Luis Majul

En el mano a mano con Novaresio, Majul se mostró reacio a la hora de revelar a quién voto, pese a su expresa afinidad con Macri. "El voto es secreto, pero voy a ser coherente", se excusó de inmediato. Sin embargo, cuando Novaresio le preguntó si iba a cambiar su candidato tras las PASO, el conductor de La Cornisa fue contundente: "No, mi voto va a ser positivo y para el mismo".

Griselda Siciliani

La actriz reconoció que no votó "por convicción", aunque reconoció que lo hizo por la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Voté a Alberto, pero no soy... No sé cómo explicarlo bien. No me siento representada por ninguna fórmula, ni por ningún partido. Me encantaría poder ponerme una camiseta y votar a favor, pero la realidad es que yo voté en contra de alguien", confió, en clara alusión a Mauricio Macri.

Pamela David

"Lo voté a Macri, lo dije públicamente. Fui a cortar boleta porque iba a dejar a Horacio Rodríguez Larreta; a mí me gusta mucho porque vivo en la Ciudad. Pensaba cortar boleta y después dije: 'No, que sienta el cachetazo'. Venía de reunirme con (Matías) Tombolini, por una cosa que estoy haciendo en las redes sociales, y lo voté a Lavagna. De verdad, nunca me había pasado de no saber, de no ir por el positivo. Unos nervios increíbles, pero lo digo con una mano en el corazón: le pedí a Dios que sea lo mejor, pero lo mejor para todos".

Nai Awada

"Lo voté a Macri. Lo voté a Mauricio. Por todos lados me están diciendo 'panqueque', 'sobrina de'. ¿Por qué lo voté? Porque me parece que no tengo ganas de que vuelva el Gobierno anterior, me parece que hubo demasiada corrupción. Lo hablé con mi familia. Tengo, más allá de todo, un vínculo y me pega desde otro lugar. Quiero apoyar a mi tía. Durante mucho tiempo defenestré al actual presidente. Hice un poco de mea culpa y ahora decido desde otro lugar".

Luis Brandoni, por qué no votó, ni va a votar

Pese a su expreso apoyo a Mauricio Macri, el actor radical no votó en las PASO. Tampoco lo hará en octubre, dado que por trabajo se encontrará en España. "Hice las averiguaciones para poder hacerlo por correspondencia, pero no se puede porque no tengo la residencia", explicó.

Mirtha Legrand, un voto cantado al "fracasado"

Si bien lo criticó y hasta lo tildó de "fracasado", Mirtha Legrand insistió en que votó y votará a Mauricio Macri. "Yo lo apoyo. Lo volvería a votar, con tal que no vuelva el kirchnerismo todo. Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo".