De Macri a Alberto, Lavagna, Espert y Del Caño: los ocho frentes electorales que competirán en las PASO

Ocho frentes electorales competirán en las PASO del 11 de agosto y buscarán asegurar un lugar en las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Anoche, los partidos inscribieron los frentes Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Consenso Federal, Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, Nuevo MÁS, Frente Despertar, Frente Patriota y Frente Nos.

JUNTOS POR EL CAMBIO

Es el frente que inscribió el gobierno para reemplazar el nombre original de Cambiemos, luego de la incorporación del senador por el PJ Miguel Ángel Pichetto, quien será el candidato a vice de la fórmula liderada por Mauricio Macri. El nombre se definió ayer por la mañana y el frente es integrado por el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica-ARI, el Partido de la Fe, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido del Diálogo, Unión Popular, el Demócrata Nacional y el Partido Unión Popular.

FRENTE DE TODOS

Fue la novedad del miércoles por la noche, luego del encuentro donde Sergio Massa y Alberto Fernández sellaron el acuerdo para competir dentro del mismo espacio. Aunque los partidos más mencionados en las últimas horas fueron el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, el Frente de Todos está compuesto por 19 partidos, entre los que se encuentran Nuevo Encuentro, Kolina, Proyecto Sur y Forja, entre otros.

CONSENSO FEDERAL 2030

Es el armado de Roberto Lavagna, que competirá como candidato a presidente acompañado por Juan Manuel Urtubey como vicepresidente. El frente fue inscripto ayer y aspira a transformarse en la tercera vía. Se sumaron el Partido Socialista, el GEN, Celeste y Blanco, Libres del Sur, el Partido Federal y el partido Demócrata Cristiano.

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES-UNIDAD

Será la primera vez que de cara a una elección la izquierda presenta un espacio de unidad, y si bien no será la única oferta, es la que más espacios agrupó. Está integrada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), el Partido Obrero y la Izquierda Socialista, y llevará como candidato a presidente a Nicolás del Caño. La diputada Romina del Plá será su compañera de fórmula.

NUEVO MÁS

Es un espacio de la izquierda que no acordó con el FIT, el PO e Izquierda Socialista. La única candidata a presidenta mujer de todas las listas está en este espacio: Manuela Castañeira, que marcó fuertes diferencias con Del Caño.

FRENTE DESPERTAR

Es la alianza que presentó el economista José Luis Espert, que une a varios partidos, entre ellos el que lidera él mismo, el Partido Libertario. Sin embargo, el frente incluye también a la UCEDE y UNIR.

NOS

Es el espacio que propone como candidato a presidente al ex titular de la Aduana, el ex carapintada Juan José Gómez Centurión. Su candidata a vice será la ex legisladora Cynthia Hotton. Entre los partidos que lo componen se encuentran Fuerza Republicana, Acción Chaqueña y Nueva Unidad Ciudadana.

FRENTE PATRIOTA

Llevará como candidato a presidente a Alejandro Bionini, quien compartirá fórmula con Enrique Venturino. Incluye apenas tres partidos: Dignidad Popular, El Movimiento y Frente Patriota.