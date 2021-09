De Macri a Juanita y Longobardi: las frases del antiperonismo en contra de la democracia

Una vez más, Mauricio Macri lanzó una frase vergonzosa. Esta vez no habló mal de los argentinos y las argentinas que eligieron a un candidato que era él. Tampoco le echó la culpa al peronismo por las malas políticas sociales y económicas de su gobierno que lo hicieron perder en primera vuelta en 2019.

En esta ocasión, Macri lanzó una frase antidemocrática. Algo que roza la institucionalidad y que no debería salir de la boca de alguien que fue elegido por la mayoría como presidente de la Nación. Sin dudas, el líder de Juntos por el Cambio no entendió el rol que debe ocupar.

Así que durante una entrevista y sin titubear dijo una frase completamente en contra de la democracia. “Si nos encontramos con que la mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo, bueno: o cambien o se van a ir”, declaró, en un tono amenazante contra el gobierno de Alberto Fernández.

Y prosiguió, en la previa de las PASO: “Esta gente ha destruido la confianza en base a la mentira, la ineptitud y a la inmoralidad han destruido la confianza de los argentinos, ya nadie confía en lo que dicen. El presidente antes se contradecía tres días después, ahora se contradice el mismo día".

La frase que deja en claro una posible interrupción contra el mandato del gobierno de Fernández, despertó el repudio de todo el arco oficialista. La entrevista de Macri finalizó con la siguiente frase: “Es el mundo del revés donde el ministro de Producción cierra las exportaciones y el ministro de transporte cierra los aeropuertos y líneas aéreas. Todo esto se ha destruido por pésimo manejo de la pandemia y la economía. Han hecho mucho daño y no se dan cuenta, por eso hablan de sexo y carpinchos que no tienen nada que ver con las realidades y angustias de la gente. Si la mayoría de los argentinos decimos basta, va a haber una recuperación de la esperanza, diciendo 'cambien o se van a ir'”.

Ya sea por falta de educación cívica, porque la bronca de perder las elecciones de 2019 sigue vigente, o porque los datos sobre su imagen no lo acompañan, y hasta sus propio espacio político pretende que no aparezca en los medios de comunicación, Macri seguirá siendo criticado por estos días tras su antidemocrática frase.

En el mismo sentido, otro exponente del antiperonismo, aunque del ámbito televisivo, también lanzó frases más que polémicas sobre el futuro de la democracia. Fue en julio de 2020, en medio del momento más duro de la pandemia de coronavirus, y la dijo en la pantalla de El Trece.

Todo sucedió en La noche de Mirtha, y la encargada de decir la frase que sacudió a todos fue Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand y heredera natural en la conducción del programa preferido de la oposición durante los fines de semana.

Aquella noche, los invitados fueron Julio Bárbaro y tres antiperonistas de ensueños: María Julia Oliván, Roberto Chachanosky y Alejadro Fargosi. Por entonces, Fernández llevaba siete meses como presidente, cuatro de ellos había sido en medio de la pandemia.

Eso poco le importó a la nieta de Mirtha. En un momento de la charla con sus invitados, lanzó una dura frase contra la democracia. Bárbaro afirmó, con tono apocalíptico y sin información como siempre: "Este Gobierno no gana en la próxima elección". Enseguida, la hija de Marcela Tinayre repreguntó: "¿Y? ¿Termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?".

Hubo silencio. Asombro. Tal vez vergüenza. Un poquito por lo menos. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que un gobierno elegido por la mayoría no termine la gestión de cuatro años? ¿Y cómo se le puede ocurrir decirlo en televisión? Mucho peor aún: ¿Cómo lo va a decir la conductora de uno de los canales más vistos del país?

Ninguno de los invitados respondió a esa pregunta. Sólo Olivan respondió algo que no tenía nada que ver con esa consulta y dijo con el tono antiperonista que la caracteriza: "Fijate que los gremios, a esta altura sin paritarias y con este nivel de desocupación, estarían en un gobierno de Macri incendiando el país".

Pero hubo uno aún peor. Y ocurrió en abril de este año frente a los micrófonos de Radio Mitre. Por aquellos días, Marcelo Longobardi y Jorge Lanata no se habían peleado y hacían un pase al aire. Ese día adulaban a Horacio Rodríguez Larreta y criticaban al Gobierno Nacional.

Hasta que en un momento, a Longobardi se le salió la cadena, aunque siempre con su tono de calma. “La democracia no es para cualquier país, requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad de oportunidades y de falta de griterío, una serie cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina”, describió Marcelo, antiperonista como siempre.

Y agregó una frase antidemocrática: “Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro. Para mí es un tema muy de fondo en la Argentina pero bueno, es para otra oportunidad y requerirá de especialistas más enjundiosos que yo”.

Hubo silencio, Lanata guardó silencio, tal vez analizando la barbaridad que había dicho su compañero y le comentó: “Es fuerte lo que dijiste, hay que discutirlo”. Sin muchos argumentos, Longobardi finalizó: “Por supuesto que lo es. Bueno, mirá Venezuela. No ha sido el resultado de un proceso repentino. Yo decía que ni siquiera hace falta un autócrata, hace falta un idiota, para que se lo lleven puesto. Maduro es un idiota manejado por otros tipos. Esto no quiere decir que esto se parezca a lo de acá”.

La última que hizo algo parecido a lo de Macri fue la propia María Eugenia Vidal. Fue en octubre de 2019, en la previa de las elecciones presidenciales, que finalmente darían como victoriosos a Alberto como presidente y a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con un aplastante triunfo contra Vidal.

Era el acto de cierre de campaña y, sin tapujos, Vidal dijo: “Tenemos que llevar a Mauricio a la segunda vuelta. Tenemos que ganar la provincia y acá, en Tigre”.

Y ahí vino la frase antidemocrática: “En estas elecciones se va a elegir cómo vamos a vivir los próximos cuatro años, quién va a decidir sobre el poder, cómo lo va a administrar, desde qué lugar se va a parar, si vamos a tener respeto o no, si vamos a tener diálogo o no, si vamos a tener democracia plena o no. Eso es lo que vamos a elegir". Finalmente, la mayoría del pueblo eligió al Frente de Todos. En democracia.