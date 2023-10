De pedófilos y "violaciones a hijas" a tráfico de niños: las desagradables frases de Milei

Javier Milei se convirtió en el centro de la polémica desde el momento en que comenzó a dar a conocer sus propuestas como candidato a presidente y a partir de ahí, un sinfín de ideas alocadas y sobre todo perjudiciales en el país. Portación de armas, venta de órganos, dolarización, privatización de la salud y la educación, eliminación de Ministerios, ajustes, recortes y como si fuera poco, ahora se dio a conocer un video donde aseguraba que las adopciones deben ser un “mercado libre”.

En varias ocasiones se mostró en contra de diferentes normativas que se aprobaron en el Congreso y que fueron luchadas por gran parte de la sociedad. Entre ellas, la Educación Sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario y ante todo, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Incluso, después de que se hayan llevado a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde quedó en primer lugar con el 30% de los votos, aclaró que en caso de también ganar las elecciones generales eliminará el proyecto de ley IVE, debido a que es una normativa “en contra del derecho a la vida”.

“En caso de ser presidente haría un plebiscito y en caso de que los electores estuvieran en contra de la interrupción del embarazo, eliminaría la ley", indicó en su momento. “Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá”, agregó. "¿Cómo puede ser un derecho ganado matar un ser humano? Soy militante del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, biológica y matemática", sumó.

Si bien aquello lo manifestó hace tan sólo dos meses, hace un año atrás, en junio del 2022, había tenido unos dichos totalmente desafortunados que también inculcaron el aborto y una mirada sumamente peligrosa que tenía que ver con el sistema de adopción en Argentina. Sucedió en diálogo con Dannan o Muerte, cuando al hablar sobre la resolución de un embarazo no deseado.

Mientras que dialogaban sobre la decisión ante un embarazo no deseado, el candidato a Presidente de La Libertad Avanza aseguró que en esos casos, “entra en conflicto los dos derechos, pero el que vale es el de la madre”, insinuando que la decisión final la tiene –como corresponde- la mujer que es quien llevará a cabo la maternidad.

Ante eso, el conductor del programa tomó la posta y expuso que “quizás” en “violación y riesgo de vida” se “presta para otro debate” aunque en ese momento, no tenían tiempo para hacer debido a que tenían que dejar el estudio de Radio pocos minutos después. Ante eso, Milei detonó la conversación apostando que algo que le “aportaría mucho” a aquel debate sería el tema de la adopción.

A favor del mercado y en contra del Estado, el candidato de ultraderecha asentó que la solución para quienes no quieren ser madres sería nada más ni nada menos que el sistema de adopción fuese un mercado libre. “Algo que aportaría es que se permitiera que las adopciones fueran un mercado libre y no un mercado regulado por el Estado. Vas a ver como aquellas que quedan embarazadas aun cuando no quieren, van a encontrarle una salida a la situación”. Entonces, a sus alocadas propuestas también se le suma una extra: libre mercado de adopción y tráfico de niños.

En 2019, el libertario fue invitado a Debo Decir, que conduce el periodista Luis Novaresio, y lanzó: "Tenemos que darnos cuenta quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina", afirmó y agregó: "Y los políticos son los que ejecutan el Estado. Entonces, nuestros verdaderos enemigos son los políticos".

Y completó: "El otro día me dicen 'suponete que viene Macri y te ofrece ser ministro de Economía'. La primera pregunta que yo le haría es si pasó por algún cirujano para hacerse algún implante de testículos. Para poner un tipo que haga la reforma del Estado. Yo le preguntaría por qué le pusieron 150 mil millones de dólares y no hizo nada. Porque lo único que recortaron fueron las transferencias al sector privado, la de ellos no se toca".

Hace pocas horas, Milei ya se había mandado otra barbaridad durante una entrevista. Al ser consultado por la Coparticipación, aseguró: “A ver… y, pero, digamos, y qué, digamos, o sea, ¿a usted le parece que es, digamos, o sea, un equilibro realizable? Suponga que usted tiene una, digamos, o sea, usted tiene una hija y de repente hay alguien que tiene una adicción a tener violación a mujeres, o sea, y su hija es víctima, entonces, ¿qué va a decir? Y no, bueno, pero es una solución más radicalizada. No. Hay que terminar. Hay que terminar. Hay que terminar con el sistema de coparticipación. Hay que barrerlo. Hay que terminar con esto”.