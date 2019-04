De qué se habla en el peronismo: unidad, fórmula sorpresa en Buenos Aires, paro del 30 y movilización del 1°

Por estas horas, en la mayor parte de las corrientes del peronismo no se habla de otra cosa: la imperiosa necesidad de que el movimiento se unifique de cara a las elecciones presidenciales para poder derrotar al presidente Mauricio Macri, quien pese a todos los pronósticos sombríos y los reclamos de los empresarios para que le ceda su lugar a María Eugenia Vidal, sigue decidido a buscar la reelección.

Y el reclamo es a todos los sectores que ya anunciaron su decisión de ser precandidatos a la presidencia. Dos de los postulantes ya lanzados, Sergio Massa y Roberto Lavagna, se reunieron la semana pasada con un grupo de dirigentes gremiales, encabezados por Gerardo Martínez de la Uocra y Andrés Rodríguez de la UPCN, dos históricos “dialoguistas”, alineados con la CGT.

Durante esa reunión, entre otras cuestiones, se habló de las PASO. Y los dos dirigentes gremiales les pidieron a Massa y a Lavagna que participen en una interna amplia con todos los precandidatos del peronismo, incluida la ex presidente Cristina Kirchner, quien marcha primera cómoda en las encuestas entre los candidatos de la oposición e inclusive por encima del presidente Macri.

El ex intendente de Tigre y el ex ministro de Economía escucharon el planteo de los sindicalistas, pero no dieron una respuesta de inmediato, confiaron fuentes al tanto de la charla entre los dirigentes. En sus últimas apariciones Massa ha sido muy cuidadoso al hablar de CFK, aunque insiste en la necesidad de que el espacio de Alternativa Federal se consolide. Hoy mismo, Massa escribió en un tuit que el Gobierno debería elegir a la oposición, incluida a CFK, a quién calificó “como líder de la oposición con mayor representación parlamentaria, y pactar cómo termina este mandato sin más daños para la Argentina”.

Hay que tomar 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀. @MauricioMacri debe convocar a @CFKArgentina, como líder de la oposición con mayor representación parlamentaria, y pactar cómo termina este mandato sin más daños para la Argentina.#HayAlternativa 👍🇦🇷#DefenderLaArgentina pic.twitter.com/TlE0nvGU7N — Sergio Massa (@SergioMassa) 29 de abril de 2019

Cuando lanzó su postulación, Lavagna dijo que no quería participar en la PASO, pero ya revisó esa posición. Y aunque ahora se encuentre dispuesto a participar, el principal problema que tiene el ex ministro es la ausencia de una estructura propia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

El resultado de las PASO en la provincia de Santa Fe durante el último domingo, confirmó que el peronismo unido se convierte en una fuerza muy competitiva. Omar Perotti y María Eugenia Bielsa obtuvieron en conjunto más votos que el socialista Carlos Bonfatti, que en forma individual quedó primero.

De todos modos, en dirigentes cercanos a la ex presidenta no creen que Massa o Lavagna se vayan a animar a ir una interna con CFK, porque de ser derrotados, como podría ocurrir, se verían obligados a acompañar a la lista ganadora. Lo más probable, entonces es que haya una PASO entre los postulantes de Alternativa Federal y que de allí salga la candidatura. Si eso ocurre, la unidad sería una quimera.

La ex presidenta todavía no anunció en forma oficial su candidatura, pero el lanzamiento la semana pasado de su libro se convirtió no sólo en un fenómeno editorial, sino también político. El alto impacto que generó la aparición de “Sinceramente”, que será presentado en formo oficial el 9 de mayo en la Feria del Libro, fue leído como el lanzamiento de la campaña.

Y aunque a nivel presidencial la unidad del peronismo aparece lejana, en la provincia de Buenos Aires se trabaja para unificar la candidatura a gobernador. El presidente Macri firmó un decreto para prohibir que dos listas de postulantes compartan candidaturas. Es que una posibilidad fuerte era hasta entonces que el Frente Renovador y Unidad Ciudadana fueran con una sola fórmula a la gobernación. Los apoderados ya dijeron que impugnarán el decreto de Macri en la justicia electoral.

Si bien el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, no se resigna a dejar de ser el candidato a gobernador de ese espacio unificado del peronismo, el ex ministro de Economía Axel Kicilof se ha convertido en un fenómeno que genera creciente atención. “Si fuera por las encuestas él tiene que ser el candidato a gobernador”, contó un intendente del Frente para la Victoria de la segunda sección electoral. Para conseguir el apoyo de los intendentes, una posible fórmula sería Kicillof, acompañado por Verónica Magario, la intendenta de La Matanza. En ese distrito sostienen que el ex intendente Fernando Espinoza tampoco se resigna.

Mientras las fórmulas y candidaturas todavía están en veremos, lo inminente es el paro de mañana convocada por un sector del sindicalismo encabezado por Hugo Moyano, en abierto desafío a la actual conducción de la CGT. Moyano estuvo reunido días atrás con un grupo de intendentes del FPV. Conversaron también de la integración de las listas, del paro del martes y de las movilizaciones previstas para el miércoles 1° de mayo, cuando prevén más de 20 cuadras con ollas populares. “Va a ser fuerte lo del primero”, advierte un participante de esa reunión.