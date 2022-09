De testigo a imputada: quién es Joana Colman, la nueva sospechosa por el atentado a Cristina

Joana Daniela Colman había sido convocada a declarar como testigo por el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, debido a su cercana relación con Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, tres los implicados en el caso.

La querella de Cristina comenzó a dudar sobre el rol que la nueva implicada tenía debido a los cuatro mensajes de voz que mandó al grupo denominado La Banda de los Copitos, en donde no solo menciona el tema sino que también les da consejos de como actuar. De esta manera, podría sumarse una quinta detenida a Sabag Montiel, Uliarte, Carrizo y Agustina Díaz.

Fernando Sabag Montiel.

"Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí sí que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan... a ver, las amenazas van a seguir recibiendo porque el estado los desamparó a ustedes pero ustedes tampoco se movieron... Gabi vos sobre todo, dale ¿No sabías con quien te metías? O sea dale, la piba no... al parecer no está cuerda al igual que el novio, a ver chicos estamos hablando de alguien que atentó contra la vida de Cristina, no estamos hablando de alguien que quiso atentar contra la vida de no sé, un perejil, o sea, si vamos al caso lo hizo por plata, por acomodo pero ahora están todos ustedes involucrados", concluyó Colman.

Cabe destacar que en estos audios Joana afirmó que el atentado se realizó por plata y por acomodo, y que si bien tildó a Uliarte y a Sabag de no estar "cuerdos", apuró y acusó irónicamente al resto de sus compañeros de "no moverse" frente al accionar de la justicia. Si bien Joana reveló en uno de sus mensajes de voz que sus compañeros tenían pinchados los teléfonos pareció no importarle a la hora de dar su opinión tanto de Sabag como de Uliarte. "Tengan en cuenta también, que lo que hablan, a ver... hay algunos que tienen los celulares pinchados y van a seguir pinchando los celulares, hasta encontrar vínculos, hasta encontrar cosas, sigan... a ver... todos sabemos que nadie conocía lo que había detrás de esa persona, porque parecía una persona cuerda, normal, educado, pero bueno...”.

Brenda Uliarte.

Otro dato que no es menor y que confunde tanto a la querella de Cristina como a la justicia, es el rol que tenía Joana. Al principio parecía ser solo una testigo, pero tras la revelación de sus audios, en los cuales los aconsejó paso a paso, pareciera tener un peso dentro del grupo al momento de tomar decisiones. “No se sabía lo que había atrás, la novia es tan cómplice como él, eso yo lo sospeché desde un principio, de ahora en más cuando salgan, si van a salir en los medios, para seguir declarando, pidan custodia privada, y traten de por lo menos desviar los temas... qué se yo... digan que no hablan de lo que es la violencia de género, que se yo boludeces así como para desviar un poco el tema de Cristina, sigan su vida normal, es al pedo perseguirse, y eso de borrar los chats no, porque por más que vos los vacíes por el IMEI te lo rastrean y saben todo lo que vos hablás, lo que borrás, lo que decís, no decís, o sea, saben todo", concluyó Colman.

No obstante a la información que ya habían revelado los chats de los otros integrantes del grupo, en su último audio Joana aprovecha a constatar lo dicho anteriormente."Yo la única información que sí puedo dar es que Fernando estuvo totalmente negado a declarar, se le otorgó una... un abogado privado, no lo quiso. No lo quiso recibir tampoco, después por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal eh... a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿Si? pero sí los nombró a ustedes, eso sí, fíjense bien... y no solo a ustedes cinco porque nombró a más personas, fíjense bien". Y por último, también dijo: "A todo esto, eh, bueno igual yo no voy a decir quién, pero hay alguien que ya estaba al tanto de todo, mucho antes que los medios, que todo je, que loco, la que menos pensás, es, pero bueno no voy a dar detalles", finalizó Colman brindando información incorrecta, ya que Montiel se negó a declarar.

Por el momento, la Cámara Federal porteña rechazó excarcelar a Carrizo, por lo que la jueza María Eugenia Capuchetti debe resolver su situación procesal, al igual que la de la cuarta detenida en el caso, Diaz y la de la nueva implicada, Joana Colman.