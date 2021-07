De Vidal y los desaparecidos, al fallido "macrista" de Manes: la rosca de las legislativas, al palo

La calentura de Rossi con Alberto y la renuncia en el tintero

"Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos". Esas fueron las palabras de Alberto Fernández que descolocaron por completo a Agustín Rossi, quien no tardó en responderle al primer mandatario... también de forma pública.

En diálogo con El Destape, Rossi aseguró: "Mi renuncia está a disposición. El presidente dirá cuándo la tengo que efectivizar. Hablé con el jefe de Gabinete (por Santiago Cafiero) y me dijo que esperemos a que vuelva el presidente (que se encuentra en Perú). Nadie me dijo que tenía que renunciar, me enteré por la televisión".

"No me sorprende, desde el punto de vista de la equidad, lo ético. La decisión, me enteré por la tele cuando el presidente lo dijo", deslizó, no sin cierto malestar en su tono de voz.