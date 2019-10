Debate 2019 | Chicanas, coaching y falta de tiempo: de Alberto a Macri, qué dejó cada candidato

Con las miradas puestas en el rumbo de la economía y la discusión por la legalización del aborto, esta domingo se realizó el primer debate presidencial de cara a las elecciones del 27 de octubre. Con cuatro ejes temáticos, hubo cruces y chicanas, a pesar de que no hubo lugar para la confrontación.

Alberto Fernández le apuntó a Mauricio Macri por la situación económica, que habló de corrupción y narcotráfico y se mostró coacheado. José Luis Espert propuso arancelar la universidad pública, Juan José Gómez Centurión tuvo dificultades para cumplir los tiempos; Nicolás Del Caño reclamó la legalización del aborto y Roberto Lavagna planteó una salida de la crisis similar a la del 2001.

ALBERTO LE APUNTÓ A MACRI POR LA ECONOMÍA

El candidato del Frente de Todos le apuntó a Macri por el manejo de la economía en varios tramos del debate. “Presidente, los abuelos no tienen celulares, no pueden pagarlos”, disparó Fernández. Durante el eje de Economía y Finanzas, le reprochó al mandatario por la toma de deuda, la caída del consumo y el incremento de la inflación y la pobreza: “El presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme”.

“No sé en qué país vive Macri, francamente. De los 39 mil millones de dólares que nos dio el Fondo, se fugaron 30 mil millones. Se lo llevaron sus amigos, presidente. No están ni en puentes ni en obras, es hora que deje de mentir”. Reclamó potenciar el Mercosur y desde el principio puso el foco de sus críticas sobre el Gobierno: “Hace cuatro años hubo otro debate, el presidente mintió, yo vengo a decirles la verdad”.

MACRI HABLÓ DE CORRUCPIÓN, NARCOTRÁFICO Y EDUCACIÓN

El presidente reconoció que pensó que sería más sencillo ordenar la economía, y admitió: “Sé que la carga fue dura, sobre todo sobre la clase media”. El plato fuerte de su exposición fue sobre Relaciones Exteriores: comenzó apuntando sobre las relaciones entre la Argentina y Venezuela en el gobierno de Cristina Kirchner, y recordó que la ex presidenta le entregó la Orden de San Martín a Nicolás Maduro: “Nosotros reconocimos a Juan Guaidó y denunciamos las violaciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, Macri habló de corrupción y narcotráfico, con críticas a las declaraciones del candidato a gobernador Axel Kicillof de esta semana. “Cuando llegamos habían roto las relaciones necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Qué queríamos, que el narcotráfico avance en nuestro país?”. El presidente además apuntó a que en los últimos 77 el déficit hubo déficit y que el nivel de endeudamiento durante el gobierno de Cristina fue mayor que en los últimos cuatro años.

GÓMEZ CENTURIÓN, ENEMIGO DEL TIEMPO

Sin dudas uno de los hechos más llamativos fueron las intervenciones del candidato del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, que tuvo grandes dificultades para poder cerrar sus exposiciones por falta de tiempo. Le ocurrió en casi todos los momentos en que debió exponer, lo que le valió, además de múltiples interrupciones por parte de los moderadores, un sinfín de críticas en las redes sociales.

Gómez Centurión se plantó en dos ejes: la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas y su postura sobre el aborto, uno de los ítems claves de su campaña, debido a su postura claramente en contra de la legalización. Habló de la defensa de “las dos vidas” y afirmó que “el derecho a la vida no se debate”. “La vida no se plebiscita”, remarcó. Aunque dijo que es necesario impulsar Educación Sexual Integral, aseguró que en la actualidad se usa como “herramienta de adoctrinamiento”.

ESPERT PIDIÓ “ARANCELAR” LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, puso el foco en la cuestión impositiva y criticó a Alberto Fernández por proponer la creación de nuevos ministerios. “Argentina tiene un sistema que destruye a la gente, los ganadores son parte del problema: empresarios prebendarios, los sindicalistas y políticos que ni siquiera pueden leer un discurso en el Congreso”.

Además habló de “terminar con el curro de los derechos humanos”, tal como había dicho Mauricio Macri en la campaña de 2015. Lo más llamativo, sin embargo, fue cuando planteó que la universidad pública debía ser arancelada para aquellos que puedan pagarla, y gratuita para quienes no tengan los recursos para hacerlo.

DEL CAÑO RECLAMÓ POR ECUADOR Y LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

El candidato del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás Del Caño, buscó cuestionar no sólo al presidente Mauricio Macri, sino también al candidato del Frente de Todos, a quien le reprochó la alianza con gobernadores como Juan Manzur, que en contra de la legalización del aborto; y de Chubut, Mariano Arcioni, que atraviesa una compleja situación económica en la provincia.

Estoy convencido que las mujeres volverán a las calles y está vez “Será ley”. #DebateAr2019 pic.twitter.com/mjSVfmEL3O — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 14, 2019

Del Caño reclamó la legalización del aborto e insistió en que la Argentina no debía pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El momento más llamativo fue cuando dejó correr el tiempo en silencio al hablar sobre la crítica situación que atraviesa Ecuador, con protestas masiva contra el presidente Lenín Moreno.

LAVAGNA, APAGADO Y CON CRÍTICAS A MACRI Y CRISTINA

El candidato a presidente de Consenso Federal se mostró crítico de Macri por la administración económica, aunque también recordó que la economía viene en caída desde hace ocho años. Insistió en repetir los datos de pobreza y se calificó como dramática la situación del hambre entre los menores de 15 años. “No hay oportunidad de progresar si en los primeros años no se recibe la alimentación necesaria para comer sano”, disparó.

El ex ministro de Economía de Néstor Kirchner puso el foco en los datos duros de la economía. “Los dos gobiernos anteriores fracasaron: entre 2002 y 2005 logramos poner de pie al país, con la mayor tasa de crecimiento y generación de empleo de los últimos 20 años; lo hicimos una vez y podemos volver a hacerlo”.