Default, Club de París, vacunas y fuerte cruce a Macri: los ejes del discurso de Alberto Fernández

En la apertura del 48º Congreso Nacional de la Asociación Bancaria, Alberto Fernández adelantó que en los días venideros el gobierno nacional va a "aumentar la velocidad" de la inmunización contra el coronavirus, conscientes de que "la vacuna es la que abre la puerta hacia el futuro".

"Los argentinos se pondrán de pie porque vamos a vencer a la pandemia todos unidos y sin distinción. Nos merecemos otro país de una vez y para siempre", agregó.

En ese sentido, se lamentó irónicamente de que "estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y le reclaman la segunda dosis del veneno".

Paralelamente, Fernández se refirió a las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional y criticó a Juntos por el Cambio.

En ese sentido, pidió a la sociedad que "en el proceso electoral que viene, no olvidar que la Argentina estaba caída, muy golpeada", cuando el actual Gobierno asumió en diciembre del 2019.

"Estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos salir de la tragedia de los cuatro años del gobierno anterior", subrayó. "Comprendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados en atender la crisis que genera, pero no olvidemos del lugar de donde partimos. Los responsables tienen nombre y apellido y son los que están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos en su momento no supieron hacer".

Mientras tanto, en relación a las negociaciones por la deuda, manifestó que "todos esperaban que caigamos en default con el club de París y sin embargo fuimos y negociamos para encontrar una salida que no lastime más a los argentinos, y lo logramos sin bajar ninguna de nuestras maneras".

Sin embargo, en relación a los temas económicos, aseguró que lo que más le importa es que "el sueldo de los trabajadores no se retrase y le ganen a la inflación" y que se pueda "ir corrigiendo eso dentro de todas las dificultades que tenemos".