Defensa a la docente, Olivos y críticas a Macri y a Vidal: las definiciones de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández le brindó una entrevista a Radio 10 en el marco del festejo del Día de la Radio que se llevó acabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el barrio porteño de Retiro. En ese contexto, el jefe de Estado dejó definiciones sobre varios temas de agenda. A continuación el resumen de lo más importante.

Sobre el cumpleaños de Fabiola Yañez el año pasado

Fernández sostuvo hoy que "no hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia" en el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la residencia de Olivos en julio del año pasado.

"No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10. "Estamos discutiendo si nueve personas entraron a mi casa; después aparecen setenta en Exaltación de la Cruz, pero la discusión transcurre por ese lado”, agregó al referirse a la situación de la denuncia del festejo de cumpleaños de Elisa Carrió también en pandemia y con 70 personas invitadas.

Sobre la docente Laura Radetich

Asimismo, el jefe de Estad hizo referencia a la docente Laura Radetich que tildó de macrista a un alumno en su aula y lo humilló frente a sus compañeros por pensar diferente a ella. “Ayer escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensó en un debate con un alumno; yo soy profesor de la UBA hace muchos años y siempre he dicho que lo más importante que debe hacer un docente es sembrar dudas”, dijo.

“Si como consecuencia de la discusión, esa maestra le puso un uno, merece un reproche; pero que haya tenido el debate es formidable, porque invita a pensar”, remarcó Fernández a lo que agregó: ”En la Ciudad de Buenos Aires hay un profesor que defendía a la dictadura militar, y nadie dedicó un renglón a ese hombre”.

Sobre las afirmaciones de Juntos por el Cambio sobre la deuda

Además Fernández cuestionó las "payasadas" que dice el expresidente Mauricio Macri sobre la deuda, consideró que lo que plantea se trata de un "disparate magnífico" y sostuvo que la exgobernadora María Eugenia Vidal fue "cómplice" de esa situación.

"No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron. Cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada sobre la deuda, un disparate magnífico", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10 y agregó que Vidal fue "cómplice y tampoco puede explicar lo que se hizo" durante el gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Sobre el embarazo de la primera dama

Uno de los temas que se instaló con fuerza en la agenda la última semana, sobre todo después de la primicia de Jorge Rial en el programa Argenzuela, que también va por Radio 10, fue el embarazo de la primera dama. En uno de los pasajes de la entrevista el periodista Pablo Duggan le consultó a Fernández por esto. “Esperemos, esperemos”, dijo el jefe de Estado para salir del paso sin hacer mayor referencia al tema.



El slogan de campaña de Macri y Carrió que retomó Fernández

El jefe de Estado también dijo que "en alguna medida es cierto que la República está en juego" en las próximas elecciones legislativas ya que con la gestión de Macri "es cuando la República y el sistema institucional más padeció".

"La Republica sin ninguna duda está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores", afirmó Fernández.