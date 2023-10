¡Dejé de mentir, dejé de pedir! Marra chicaneó a JxC por Macri: "Te quieren echar"

Hace unas horas, Mauricio Macri dejó en claro que le encanta la idea de que Javier Milei sea el presidente elegido en las próximas elecciones. Aunque en el medio, su propio partido, Juntos por el Cambio, quede en el camino. Eso no le cayó nada bien a su candidata a presidenta, Patricia Bullrich, quien lo cruzó con todo. En medio de esa interna desatada por el empresario, Ramiro Marra, dirigente y candidato de La Libertad Avanza salió a chicanearlos en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, y con las manos más rápidas de la Ciudad de Buenos Aires, Marra publicó el siguiente posteo: "Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos. Mauricio, ya todos saben que votás a Javier Milei, y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida a La Libertad Avanza".

El tuit sorprendió a propios y extraños. De hecho, recibió insultos por parte de los macristas y hasta de algunos liberales enojados por darle la bienvenido a un miembro de lo que ellos llaman “la casta” y chistes de algunos neutrales, que le escribieron en su mayoría: “Blanquearon a su verdadero líder”. Lo cierto es que Ramiro supo causar una nueva polémica tuitera, luego de ser vilipendiado en el debate entre candidatos porteños.

Las palabras de Macri habían sido las siguientes: Vamos a ganar las elecciones. Pero en caso de que eso no pase y gane él las elecciones, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados”.

Eso le cayó muy mal a Bullrich, que lanzó: “Esas declaraciones no son convenientes" y se quejó de que haya hecho "una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente" en la campaña electoral. Y agregó: "Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza está trabajando unida para ganar las elecciones".

La candidata, enojada, llamó al ex presidente. "Acabo de hablar con él, somos nosotros los que tenemos el poder político en la Argentina, los que vamos a ganar en esta elección. Me aclaró que lo dijo en muchas oportunidades y en una repregunta dijo que de suceder habría que tener un reciprocidad", manifestó en Radio Rivadavia.

De esa manera, dio a conocer las palabras de Macri que sin dudas quisieron ser de aliento para borrar todo lo anteriormente dicho tras estar a 18 días de las elecciones generales. "Me aclaró que somos nosotros los que tenemos el poder político, los que tenemos gobernadores, intendentes y el camino es que Juntos por el Cambio es la única opción en la Argentina".

En la misma línea, confesó que se sintió ofendida por las palabras del líder de Juntos por el Cambio porque entendió que no era el momento para dar ese tipo de declaraciones. Aun así, creyó en las respuestas de Macri y le echó la culpa a los medios de comunicación por “tergiversar lo dicho”. "Hablé con él, me dijo que había insistido en que Juntos por el Cambio iba a ganar. Le dije que nosotros planteamos que la gran diferencia que tenemos para hacer la oposición es que tenemos el liderazgo y poder político para cambiar el país".