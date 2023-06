"¡Déjenla!": una mujer protestó en el escenario y Kicillof retó a la seguridad por echarla

La incomodidad invadió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Durante un acto en la mañana de este jueves en Bradsen, una mujer esquivó a su seguridad, subió al escenario en el que daba un discurso e intentó quitarle el micrófono para protestar. En ese momento, miembros de seguridad del gobernador la bajaron del escenario por la fuerza. Algo que no le gustó a Kicillof quien les pidió que se detuvieran.

"¡No, déjenla!", pidió Kicillof a las personas que se encargaron bajar a la manifestante que quiso protestar por una situación que no se llegó a entender del todo. La secuencia quedó registarda en un video que recorrió las redes sociales y las pantallas de televisión, tomadas por el medio Detrás de la Noticia. "No hay hospitales, no hay clases, los chicos no aprenden en el colegio", gritó la mujer, quien también espetó la palabra "mienten" en el acto en el que se entregaban escrituras.

La intención del gobernador de que no se excedan contrala manifestante quedó expresada en sus palabras, que les dijo a los miembros de seguridad del Municipio: "No, dejenla". En los hechos, Kicillof también sostuvo el micrófono, para que la manifestante no le pueda arrancar el instrumento con el cual estaba desarrollando su discurso.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El mandatario se encontraba en Brandsen anunciando la entrega de 172 escrituras que fueron gestionadas por el municipio ante la Escribanía General del gobierno bonaerense, y estaba, en el momento de la irrupción, otorgando unas palabras a los vecinos que estaban presentes.

Hasta el momento, y aun después de haber sido apartada del escenario donde se desarrollaba el acto, la Policía de la provincia y los miembros de seguridad de Bradsen que estaban presente en el acto está buscando a la mujer para identificarla. Pero, por lo que se sabe, la mujer se fue del lugar sin dejar rastros.

Mientras tanto, el gobernador continuará con su agenda programa para el día, donde a las 15:30 tendrá un encuentro con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, el cual se realizará en la Casa de Gobierno bonaerense de La Plata.

Allí firmarán un acuerdo por el cual el ejecutivo de la Provincia le otorgará a la AFA la potestad de utilizar el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de las diagonales, como lugar oficial para los encuentros de las Selecciones Argentinas de fútbol.

Además, con Wado estará apuntalando las cuestiones de candidaturas en su camino para imponerse como precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunciará que será la precandidata a gobernadora bonaerense detrás de la lista de Daniel Scioli.

Kicillof tiene muchas decisiones por tomar, entre las presiones filtradas que busca que él sea el precandidato presidencial. En ese marco, la irrupción de la manifestante en el escenario y su reto a la seguridad, son el menor de los problemas que tiene por delante.