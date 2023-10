Del abuelo nazi a casarse en La Rural: quién es "El Croata", el capo de las cuevas de la city porteña

Mientras que la devaluación licúa el salario de los trabajadores y los ingresos de los sectores menos afortunados de la economía, en la Argentina el negocio del dólar blue factura miles de millones en cada corrida cambiaria. El último jueves el operativo contra la venta de moneda ilegal llegó hasta Nimbus, una cueva cambiaria de la city porteña que pertenece a Ivo Esteban Rojnica, un empresario de 42 años, nieto de un nazi, y a quien el Gobierno nacional catalogó como el operador más importante de la city porteña.

Anoticiado y temeroso de que irían por su detención con los recientes operativos anunciados por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante el allanamiento dirigido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al local de la calle San Martín al 140, "El Croata" no estuvo presente. Es más, la cueva no operó y estuvo cerrada, pero eso no impidió que pueda ser allanada con la orden del magistrado.

Allí, personal de la Policía Federal Argentina (PFA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana hallaron "elementos de prueba que fueron secuestrados", como "apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida". Según le detallaron a Perfil, además se llevaron 15 máquinas para contar dinero y las fajas que utilizaban los arbolitos de la zona para pegar los billetes al cuerpo, parecidas a las que tenían los detenidos el miércoles en el Barrio Chino de Belgrano.

Tras no encontrarlo en el lugar, la PFA pidió una detención preventiva para Rojnica, además la AFIP solicitó una alerta para evitar que pueda irse del país, la cual fue emitida en el acto por la directora nacional de Migraciones, María Florencia Carignano. A "El Croata" lo estudiaron ampliamente hasta antes de llegar a él, ya que saben que está involucrado en la apertura de cuentas offshore en los Estados Unidos (EE.UU).

Además, estaría involucrado en negocios millonarios en Paraguay, donde realizó diversas compras de propiedades. Tanto en ese país, como en Uruguay y Bolivia, la investigación advierte que tendría vinculaciones con agencias financieras, como también relacionado a dos sociedades en España.

La razón por la que cayó el empresario fue la maniobra financiera ilegal que realizaba a través de Tower Travel, una agencia de turismo que en realidad funcionaba de forma apócrifa para operar "dólar tarjeta". A través de este mecanismo espurio, el investigado lograba quedarse con un 20 por ciento extra en las transacciones de dólar blue.

"El Croata" es un fanático de River Plate y un hombre que vivió una vida exitosa hasta que fue descubierto y expuesto en estas maniobras fraudulentas. Un caso similar fue el que vivió su abuelo, también de nombre Ivo Rojnica, un croata que se exilió de su país en 1947 cuando cayó el régimen nazi y que fue un renombrado empresario textil, con condecoraciones de todo tipo, hasta que en 1994 el Centro Wiesenthal, que busca fugitivos criminales de la Segunda Guerra, lo vinculó a 60 nazis que había llegado de ese país en ese mismo año.

Según detalló Perfil, los descendientes reconocen que el abuelo llegó "escapando del régimen socialista yugoslavo del mariscal Tito", que se impuso tras la caída fascista. Pero lo cierto es que Rojnica era parte de Ustasha, el grupo terrorista religioso nacionalista que se alió con el régimen de Adolph Hitler en aquellos años.

De nada le sirvió a quien fuera el gobernante del distrito costero de Dubrovnik entre 1941 y 1945, los laureles que había conseguido en su productiva carrera como empresario en la Argentina, como su pertenencia al Rotary Club, la Asociación Cristiana de Empresarios de Argentina (ACEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Exportadores (CAE). Su nombre aparecía como parte del peor régimen político que había conocido la humanidad, y eso era una mancha imborrable.

Inclusive había sido condecorado por el Vaticano como Caballero de San Gregorio Magno, y hasta nombrado desde 1991 como representante plenipotenciario para la región por su país, lo que lo llevó a tener reuniones con Carlos Menem, presidente en aquellos años. Cuando llegó la acusación en 1998, Carmen, una de sus hijas lo defendió: "No tiene pedido de captura internacional ni lo va a tener por una sencilla razón: es absolutamente inocente".

Lo cierto es que, si bien el Centro Wiesenthal asegura que no existen pruebas de que haya estado involucrado en asesinatos de forma directa, su nombre sí está vinculado a diversas órdenes de deportación que firmó contra judíos y serbios, cuando le tocó estar a cargo como funcionario en su país natal.

El abuelo, o "Juan, como había sido bautizado en la Argentina, falleció el 2 de diciembre de 2007 y el otro Ivo, "El Croata" que ahora investiga la Justicia, fue su heredero a la hora de ser un empresario exitoso como él y hasta firmó algunos avisos fúnebres que lo despidieron. No llegó a ver la ostentosa boda de su nieto, la cual se realizó casi 15 años después de su fallecimiento, el 9 de noviembre de 2022.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Basílica del Santísimo Sacramento ubicada sólo a unos metros de Nimbus, en San Martín al 1000. La pareja de Rojnica se acercó al lugar en un Mercedes Benz de colección a un lugar donde estaba cantando el coro del Teatro Colón y un cuarteto de cuerdas. "Ivo me ofreció compromiso en el Hotel George V, en París. Volvíamos de Moulin Rouge y al llegar sacó el anillo, casi me muero. Nuestro casamiento fue de cuento de hadas", reconoció Melina Cammertoni, una modelo cordobesa que es pareja del investigado desde 2016.

Y si esto parece una ostentación, lo que vendría después sería mucho más contundente. Los festejos se hicieron en el predio de la Sociedad Rural Argentina y contaron con más de 500 invitados. La organización la realizó la primera esposa de Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe, y una banda del momento como Los Totora se encargó de dar un espectáculo musical. Además, el músico Cae también ofreció su show.