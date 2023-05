Del apoyó de Larreta a las claves de la declaración que puso en jaque a Bullrich: "Decidió borrar todo"

El jefe de Gobierno y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, respaldó a su competidora en la interna y ex presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras la acusación de que en una de sus oficinas un perito técnico borró el contenido de los celulares de su ex jefe de campaña Gerardo Milman y sus asesoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, días antes de que tengan que entregarlos ante la Justicia por la investigación que se está desarrollando a partir del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Que la Justicia investigue a fondo, no se tiene que meter la política en las investigaciones judiciales. No entremos en estas teorías conspirativas", propuso el mandatario porteño en una conferencia que brindó durante este martes. La declaración llamó la atención en el marco de la cruenta interna que se vive en JxC, y en particular entre él y la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Luego Larreta duplicó sus críticas contra el oficialismo cuando aseguró que "el Gobierno no está para gritar, señalar con el dedo, echarle la culpa al otro, tirar la pelota afuera, sino trabajar y dar soluciones".

Las referencias brindadas por el porteño se enmarcan en las recientes ampliaciones en su declaración indagatoria que hizo Bohdziewicz. La ex asesora de Milman confesó que recibió muchas presiones sobre la necesidad de borrar el contenido de los dispositivos móviles y detalló cómo fue el operativo en el cual formatearon la información en las oficinas de Av. de Mayo al 900.

Vale recordar que días antes del 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando André Sabag Montiel gatilló dos veces frente a la cara de la Vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta, Jorge Abello, entonces asesor del diputado oficialista Marcos Cleri, escuchó decir a Milman, en un diálogo con sus dos empleadas en el bar Casa Blanca de la zona de Congreso, la frase "cuando la maten yo estoy camino a la costa". La denuncia de los hechos fue realizada días después y derivó en el secuestro de los tres celulares implicados.

En la reciente ampliación de Bohdziewicz, la asesora profundizó su relató de aquella jornada y de lo que charlaron durante esa oportunidad. "Allí estaba reunida Carolina con Milman, y yo me acerqué al lugar dos minutos para concretar cuestiones sobre el viaje que se estaba organizando a Pinamar, en el cual yo lo iba a acompañar", explicó. "No lo terminé acompañando porque cuando volvemos al despacho, llamé al hotel que me dijo que estaba reservado y había solo una habitación. Ya una vuelta lo había acompañado a otro viaje donde había una sola habitación y tuve que dormir en un sillón. Por este motivo, desisto de acompañarlo y viaja solo", agregó.

La mujer también contó que, días antes de ese viaje, "él nos había despedido a todas las del grupo de asesoras de él, diciendo que éramos todas unas inútiles", por lo que "el clima estaba difícil de cara al viaje".

Sobre la jornada donde se encontraron para borrar el contenido de los teléfonos, Bohdziewicz indicó que sabía del procedimiento desde antes, cuando Gómez Mónaco le comentó que había hablado con su jefe para pedirle "que se ponga las pilas, que nos dé un respaldo, que con el Mundial no se calmaba nada". Allí, la otra asesora le manifestó su preocupación alrededor de que "la parte mediática estaba avanzando". Allí fue que se enteró que por la ex miss Argentina, que "Milman le dijo que había hablado con Patricia" y que les iba a poner "un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara. No para borrar algo puntualmente".

"De ahí nos fuimos a Av. De Mayo 953 tercer piso, oficina de Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. No había nadie más", precisó sobre el día en el cual borraron el contenido de sus celulares.

"Estando ahí, en ese momento, nos enteramos por Milman, no se si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó", afirmó Bohdziewicz, dando a entender que el diputado contaba con acceso privilegiado respecto a la causa que investiga el atentado. "En ese mismo momento le di mi teléfono, estuvo analizándolo y decide borrar todo. Yo preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo", confesó.

Según el relato de Bohdziewicz, durante esas gestiones que hacía el perito de nombre Diego fue cuando decidieron que Gómez Mónaco compré un nuevo teléfono para la línea que presentó ante la Justicia -tenía otra-. "Decía que iba a decir que no conocía la contraseña de iCloud, entonces se hacía una nueva y ese fue el celular que entregó. Con respecto al otro celular que no estaba a su nombre, decidieron no hacer nada, hacer como si no existiera. De hecho salimos de ahí, me fui a mi casa y ella a comprarse el celular", recordó.

La entrega de los móviles finalmente fue el 1° de diciembre y con muchas trabas judiciales. "Yo ahí había dicho que me había asesorado pero no di detalles, por eso esta declaración", fundamentó la asesora.

"Estuve incomunicada hasta que me prestan un segundo celular, y cuando lo configuro, bajo WhatsApp y ahí me aparece la copia de seguridad y me pregunté '¿no era que el perito me había borrado todo?'. Entonces hablo con Carolina, le cuento lo sucedido, habla con su abogado y ahí decidimos poner a disposición todo de la Justicia y decidí entregarlo. Eso fue a mitad de diciembre. El 2 de enero me echan estando de vacaciones", contó Bohdziewicz.

La asesora detalló que luego de ese evento estuvo un mes sin hablar con nadie y que Gómez Mónaco comenzó a mandarle mensajes. "A esa altura yo ya me sentía muy presionada por esta cuestión. Me llamó y no la atendí. Yo evitando totalmente la llamada de ella, sacándomela de encima", describió Bohdziewicz, quien cuando finalmente logró hablar con su ex compañera, ésta le pidió que no la traicione. "Quería venir a declarar cuanto antes", agregó.

Sobre "la insistencia de Gómez Monaco tratando de comunicarse" con ella, informó que le da "un poco de cagazo no contestarle" y que se le plante en la puerta de su casa. La declaración de la asesora fue el 5 de mayo. Allí también aportó un pendrive donde supuestamente está la información que fue borrada de su dispositivo.

Tras las repercusiones sobre estos nuevos aportes y la identificación del lugar donde hicieron la operación técnica, Bullrich salió a negar las acusaciones en su contra y las definió como un "verso total". "No tengo la menor idea de lo que hablan", aseguró la diputada. "Me sorprende la creatividad. Deberían hacer una historia en Netflix de tanto que inventan", criticó. Las teorías conspirativas se basan por sus escasas fuentes y por la improbable posibilidad de demostrarlas. En este caso no es más que una declaración judicial que la Justicia deberá corroborar, pero que es clara en acusar que los celulares fueron borrados en una de las oficinas del espacio político que conduce Bullrich.