Del apoyo del plagiador serial de Nik a Milei, a la reacción de Lali: los famosos tras las PASO

El resultado de las PASO a nivel nacional, con una imposición del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, generó todo tipo de reacciones entre los famosos y famosas, ya sean periodistas, artistas y personalidades de la cultura. Si bien la sorpresa fue un denominador común en la gran mayoría de ellos, la división entre los apoyos y críticas al nuevo fenómeno electoral se cristalizó en el mundo de las redes sociales.

Probablemente la que abrió esta catarata de expresiones, aunque no haya sido así en términos cronológicos, fue Lali Espósito, quien brindó un acotado "Qué peligroso. Qué triste", en relación al resultado alcanzado por los liberales. La expresión de la cantante fue importante por la talla de la figura que es hasta en términos internacionales, y abrió la puerta a nuevas expresiones de otros colegas de ella.

Aunque es un hecho que no todos los famosos vivieron como una derrota el batacazo de Milei. Este es el caso de Luciana Salazar, quien escribió mensajes cargados de ironía y con dardos hacia el oficialismo. "Alguien estaba extrañando el menemismo parece", fue la primera expresión que lanzó. "¡Ni la plata ni la estructura! La gente, señores", sumó a su caracterización, en relación a cómo se subestimó al sector de LLA. Hacia el final, publicó un nuevo tuit donde manifestó a fondo sus intenciones. "¡Feliz! Ganaron todos lo que quería que ganen", reconoció.

Gonzalo Heredia fue uno de los que utilizó a Los Simpsons para graficar la jornada electoral, con un meme con la frase "que Dios se apiade de nosotros", el cual acompañó con la promesa de que era lo último que iba a decir durante la jornada. Su posicionamiento ideológico lo coloca en las antípodas de la fuerzas que más votos sacaron durante el domingo de PASO.

A la hora de los gifs, Connie Ansaldi se expresó con uno de Tom Hanks tomándose el rostro y diciendo "no lo puedo creer". Aunque la periodista escribió arriba una contundente frase: "¿Se habrá desperonizado todo…? Elijo creer". Su posicionamiento no fue escondido en ningún momento y hasta se animó a publicar un análisis comparativo con Estados Unidos: "Un fenómeno similar fue Donald Trump. Tanto jodian, y quedó. Después lo sacaron y ahora les va peor que nunca".

"Muchos que se están rasgando las vestiduras con estos resultados sepan que esto pasa porque la gente está harta. Harta de la incertidumbre económica, de la inseguridad, de la desigualdad, de la falta de justicia, de que siempre paguen justos por pecadores, de que se protejan derechos q ueson inhumanos. Y ese hartazgo se vio hoy. Dejen de estar tan “atónitos” y despiértense que lo que hay, evidentemente no funciona", analizó Ansaldi, quien hasta último momento defendió sus ideales, cuando afirmó que "además de Milei, ganó Mauricio (Macri). Desde afuera, pero ganó él".

Desde completamente el otro lado de la grieta se expresó Moria Casán. "Hello, amores. Por descansar después de función gloriosa de Brujas, saben que trabajamos siempre después ďe las elecciones, cultura del trabajo. Pasan los gobiernos, siguen los artistas, ¿parece que se termino la Caspa? ¿Qué hacemos con los piojos y liendres? Comienzo semana de fotos y mi cumple. Love a todxs", escribió la diva.

Aunque no se quedó ahí, ya que enseguida le tiraron con el odio típico de las redes sociales. "No vas a poder entrar a la casa Rosada a tilinguear como tanto lo deseaste", le escribieron a Casán. "Lo único rosado que conozco es el velo rosado que no uso. Me gusta mas la palabra forro, que no uso tampoco, salvo para contestar a une tilingorila. En la Casa Rosada hasta filmé una porno light. Kisses en alguna parte agradable de ¿quién sos?", disparó Moria con su lengua karateka.

En términos bizarros, el reciente cesanteado conductor de El Trece Alex Caniggia, también se expresó a favor del liberal. "Por una Argentina sin barats. Ese es mi único sueño", reveló en sus redes sociales, en un claro discurso a favor de Milei. No tan lejos del niño que, mientras en los 90 entrevistaban a su madre Mariana Nannis, insultaba a todos los argentinos frente a las cámaras.

"Si gana Milei hasta él se preocupa", escribió Malena Pichot en sus redes sociales. La humorista se refiere a la falta de apoyo institucional que tendría su fórmula. Luego tuiteó en un perfil más humorístico en relación a la pérdida de derechos de la comunidad LGBTQ+ que vendría en caso de imponerse el liberal.

Quien se expresó claramente a favor del economista fue Nik. El creador de Gaturro es una personalidad que se pronuncia en favor de las ideas de derecha constantemente, y en esta oportunidad no se iba a quedar atrás. La catarata de tuits antiperonistas y antipopulares explotó con todo con frases como "Chau Sergio y Malena. Es el fin de los Massa". y "No lo puedo evitar, paso cada tanto por C5N para ver el velorio".

"Fin del kirchnerismo. No fue Macri, fue Milei", insistió en otra publicación. "Estamos ante la crisis más importante de la historia del peronismo, y ante el fin del kirchnerismo", aseguró en otra. A todos sus posteos se le modificaron las mayúsculas para no dañar los ojos del lector, algo que el humorista gráfico no cuidó nunca, aunque en el siguiente van a dejarse sólo para graficar el tema en cuestión.

"ESTO es el símbolo de que la gente NO DA MÁS. Tiraron demasiado de la cuerda. Todos, eh. Corporación política, sindicatos, empresarios, medios, encuestadores. Todos estos tipos están SALVADOS y la gente está hecha MIERDA. Milei es esa EXPRESIÓN. La culpa es de ELLOS, hicieron mierda todo, y la gente está con mucha BRONCA y DESESPERANZA", escribió Nik, aunque lo cierto es que todavía no se pudo confirmar si la frase pertenece a otra persona.

Del otro lado de la grieta, quien dejó un análisis fue el cantante español Ismael Serrano, un hombre de izquierda y que siempre lo expresó públicamente. "¿Cómo es posible? Se preguntan quienes blanquearon en los medios de comunicación el fascismo bajo el disfraz libertario. Televisasteis el abismo en prime time para que todos lo mirasen, ahora el abismo es el que mira y ríe. Y ya no es tan gracioso", publicó.

"Normalizar los debates más abyectos, para así espectacularizar la política, tiene nefastas consecuencias", opinó en un segundo tuit. "Y aclaro: los medios no son los únicos responsables. Que los más jóvenes vivan en la desafección política quizá sea lógico cuando se sienten olvidados al vivir en la precariedad constante y ante un panorama de futuro nada prometedor", agregó.

A la hora de cerrar el hilo, el cantante apeló al orgullo por un lado y a la ironía y el humor para graficar quién es el candidato más votado de estas PASO. "Y otra cosa les digo: no den por perdidas batallas que aún están en disputa. Les hablo clarísimo: ahora pueden vender un riñón para poder seguir comprando criptomonedas", concluyó.