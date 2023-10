Del blooper de De la Rúa a la excusa de Milei: cómo les fue a los políticos que pasaron por las manos de Tinelli

No cabe ninguna duda: Marcelo Tinelli es el más político de todos los conductores de la televisión en Argentina. Coqueteando con el poder partidario, “el Cuervo” sabe hacer de las suyas y cada vez que tiene una oportunidad, saca lo mejor y lo peor de quienes conducen los destinos de la Nación. Pasó con Caros Saúl Menen, con Fernando De la Rúa, se reunió con Néstor y Cristina Kirchner, con Mauricio Macri, con Francisco de Narváez y bastardeó a varios de los dirigentes más importantes del momento con sus famosas parodias, como “Gran Cuñado”, donde mostró las facetas más ridículas y bizarras de la "casta política".

Y, hablando de casta, Tinelli volvió a sorprender con la aparición de Javier Milei en su programa y el libertario, claro está, no dudó ni un segundo en hacer campaña. Hasta ahora, cada personaje político que apareció en vivo para las cámaras del productor televisivo más visto de Argentina tuvo una baja de números en sus boletas. ¿Qué pasará con Milei? Es muy difícil de saber, pero BigBang recordó los cruces más relevantes del hombre de la Bolivar con los políticos de turno.

Fernando de la Rúa: ridiculizado y bastardeado

Fernando De la Rúa, presidente argentino del 10 de diciembre de 1999 al 20 de diciembre de 2001, estaba en el ocaso de su mandato, con una argentina que en 2001 se prendía fuego y parecía que ya nada iba a impedir los cacerolazos, las protestas unificadas de la clase media por la pérdida de sus ahorros y claro, la conciencia pública y efectiva de una crisis que jamás nadie olvidará.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Se decía de De la Rúa estaba perdido, que no encontraba el rumbo para su mandato presidencial, que no podía negociar con el poder real económico. Y así mismo se lo vio esa noche: desorbitado, tartamudeando y con carácter débil.

El finado presidente además la pasó muy mal: un manifestante pidió a gritos la liberación de los presos de La Tablada. El joven hasta lo agarró del saco y le vociferó que aquellas personas estaban “muriéndose”. De la Rúa se mantuvo en silencio y hasta Tinelli lo abrazó por detrás para protegerlo. La noche se vio coronada por un error del propio presidente: se equivocó de lugar de salida del estudio y estuvo varios segundos deambulando hasta encontrar la salida mientras Tinelli cerraba la nota entre palabras confusas y miradas cómplices con la producción. Y, como si todo esto fuera poco, confundió el nombre de la esposa del conductor quedando en absoluto estado de bufonada.

Sobre esa parte de la nota, Fredy Villareal -imitaba en ese momento al ex presidente- aseguró que no estaba planificado y que, de hecho, él salió correctamente de la escena y se sorprendió al ver a De la Rúa equivocarse. Años más tarde, el presidente recordado por su frase “dicen que soy aburrido”, contó: “Había hablado con Tinelli por mis imitaciones y él se había comprometido en no hacer más imitaciones de mí. Cuando fui a su programa pagué por mi buena fe, me dijeron que el nombre de Paula era Laura pero yo no veía tanta televisión. No fue un hecho histórico”.

Bombita: en la transmisión de ese programa, Tinelli tenía todavía 40 años. La visita fue un 21 de diciembre de 2000 y exactamente un año después, el 21 de diciembre de 2001 renunció como presidente con varios muertos entre ellos Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Francisco De Narváez: se la bancó y redobló la apuesta

El episodio se dio en el marco del astuto reality show que inventaron desde la producción de Tinelli: “Gran Cuñado”. Corría el 2009, Francisco De Narváez se candidateaba como legislador y le pareció una buena idea hacer un face to face con su imitador, el humorista Roberto Peña.

El resultado fue un espectacular pase de humor que quedó para la historia: con el mismo tatuaje gigante en el cuello, las carcajadas exageradas y las burlas por su latiguito de campaña: “Votame, votate. Alica, alicate”, fueron los momentos que más arrancaron risas a los espectadores. A De Narváez parecía gustarle mucho las cámaras y de hecho, en 2013, cuando Tinelli convocó a políticos dijo: “Marcelo, ojalá lo hagas, voy seguro, me divierte muchísimo”.

Bombita: Si bien, al político le sirvió mucho la humorada de Tinelli porque ganó popularidad dentro y fuera de la casa de “Gran Cuñado”, fue Néstor Kirchner y su arco político el que terminó ganando las elecciones. El mismo Néstor fue convocado a participar del programa, sin embargo él nunca accedió y solo llegaron a hacerle una entrevista telefónica.

Daniel Scioli: el "mejor amigo" de Tinelli, perdió las presidenciales

El país convulsionaba una vez más y Daniel Scioli estaba casi segura de ganar las elecciones presidenciales, pero del otro lado tenía a Mauricio Macri de Juntos por el Cambio. Para impulsar su imagen, el candidato fue al programa de Tinelli que en ese momento se llamaba “Showmatch”.

No fue solo, estaba con Karina Rabolini (su ex esposa) que ventiló intimidades de Scioli como a qué hora se levantaba, cómo se movía en su casa y varios detallitos que el “Pichichi” nunca antes había contado. Scioli contó también cómo preparaba sus discursos políticos, elogió a Moria Casán, a Nacha Guevara y chicaneó a Soledad Silveyra por ser radical. También dijo: “Te felicito, te admiro, yo luché mucho para llegar a este día y sé lo que vos luchaste. Esta energía que hay en el estudio me hace muy bien para llegar hasta el final, trabajé mucho para tener esta oportunidad. Nuestro método es el mismo: laburo, tenacidad, voluntad”.

Bombita: Macri ganó en el balotaje en 9 de los 24 distritos electorales. Fueron a balotaje y Macri se terminó quedando con un 51.34 % y a Scioli le quedaron 48.66 % de los votos.

Javier Milei: fue a hacer campaña con Tinelli

Sucedió en la noche del 3 de octubre cuando el incipiente candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei irrumpió en el show de Marcelo. Con la excusa de buscar a su flamante novia Fátima Florez, el libertario llegó hasta el estudio en un auto de primera marca. Cuando Tinelli se enteró del acontecimiento, se acercó hasta el lugar cual movilero inexperto para intentar sin éxito que el postulante salga de su auto y brinde alguna declaración.

Desde adentro del auto, Milei dijo incómodo y con ojos entrecerrados: “Esto no debería estar pasando”. Pero pasaba… Ante la instancia de Tinelli, quien salió a convencerlo fue Fátima imitando a Carmen Barbieri. Incómoda por la situación, dijo: “Él es el ‘león’ y yo soy la ‘leona’ deberíamos estar juntos”, pero también insistió en dejarlo “libre”, un latiguillo humorístico referido a La Libertad Avanza.

Ni lerdo ni perezoso, Milei no perdió la oportunidad que le dejaba servida en bandeja Tinelli para hacer campaña: “Dolarización sí. Basta de inflación y que nos roben con la inflación”, llegó a decir.

Bombita: Tinelli contó que su hijo tiene una foto con él: “Somos vecinos Javier. Mi hijo tiene una foto con usted. Mi casa queda a tres cuadras de la suya”. ¿Cómo le irá ahora en las elecciones?