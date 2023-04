Del carpetazo de Bullrich a la "decepción" de Macri: Larreta dio inicio a "los juegos del hambre" en CABA

A seis meses de las elecciones, es momento de confirmar que ya comenzó a regir el año electoral. Con cambios, disputas, cruces entre los políticos y diferencias entre los partidos, se empezó a sentir el hambre de querer ganar e ir por todo. Horacio Rodríguez Larreta lo dio a entender el lunes a la mañana, cuando anunció un cambio en la forma de votación en la ciudad de Buenos Aires que dividió al PRO.

Mediante un comunicado a través de sus redes sociales en formato audiovisual, el jefe de gobierno porteño, anunció que la Ciudad votará en urnas separadas a presidente y jefe de gobierno, algo que generó una fuerte disimilitud por parte de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, entre otros, que se mostraron en contra de esta nueva elección.

Larreta publicó tanto en su Instagram personal como en su cuenta de Twitter un video contando cómo se votará en las próximas elecciones, y cuatro minutos más tarde, la primera persona en reaccionar fue María Eugenia Vidal, con un contundente tweet estando en contra de esta nueva decisión.

“El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, escribió.

Mostrándose a la par de ella, quién también señaló su malestar fue Mauricio Macri, que citó el tweet y comentó: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

Por su parte, Patricia Bullrich eligió manifestarse en contra de Larreta a través de un carpetazo de un discurso que había brindado el jefe de gobierno el 1° de noviembre del 2022, en el cual decía que está mal “cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses” porque es “hacer trampa”, haciendo referencia a que él mismo lo está haciendo en este momento.

“ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar”, advirtió.





El diputado Ricardo López Murphy, mostró su disparidad con Larreta en un tweet donde habló que en la Ciudad, van a competir igual con las “reglas que elijan inventar”, sobre este nuevo anuncio.

“Compitiendo contra quien haya que competir y con las reglas de juego que elijan inventar: vamos a convertir a la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de la Libertad. El futuro de los porteños es colosal”, planteó.

El ex diputado por el PTS en el Frente de Izquierda, Patricio del Corro, realizó un hilo en su Twitter personal, haciendo referencia a “La truchada de Horacio”.

“La truchada de Horacio. Larreta decidió manipular las elecciones con el único fin de incidir en su interna. No solo cambia las reglas a pocos meses, también monta un escenario con dos elecciones, duplicando las mesas y con dos modalidades distintas pero en un mismo día!”, comenzó.

“Esto no solo atenta contra la claridad de los votantes, además dejará a las listas opositoras de la Ciudad sin publicidad gratuita en radio y TV, mientras él podrá seguir haciendo uso de su abultada y teledirigida pauta mediática”.

“Larreta aprendió de su maestro Macri que en 2011 y 2015 desdobló las elecciones a su favor. Repudiamos este nuevo manoseo, que se utilice un formato electrónico ya cuestionado y el uso de los recursos del Estado de la Ciudad al servicio de dirimir sus internas partidarias”, concluyó.

La diputada, Victoria Villarruel, también se mostró en contra de esta decisión y al igual que Bullrich eligió el carpetazo para hacerlo. No sólo escribió su malestar, sino que adjuntó unos screenshots donde Larreta comentaba, el 28 de octubre del 2022, que eliminar las PASO a meses de realizarse, era una “trampa”. En cuanto a la abogada, anunció: “Somos sus rehenes!”.

"Rodríguez Larreta es el mismo q hace 6 meses se indignaba x la estrategia K de eliminar las PASO (q nos cuestan una fortuna) y ahora dictamina q en CABA cambien las reglas de la elección a jefe de gobierno y presidente solo xq NO le convienen a él y a Lousteau. ¡Somos sus rehenes!", expuso.

Otro que se mostró en desacuerdo fue Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO, quien advirtió en un tweet que lo que está haciendo Larreta, no está bien.

"Cambiar las reglas de juego a último momento va en contra de los principios que siempre defendimos con el PRO. No está bien", sentenció.

Así como todos aquellos se manifestaron en contra de la nueva normativa que tomó Larreta de cara a las elecciones, también hubo políticos que decidieron mostrarse a favor y bancar al jefe de gobierno porteño por haber avanzado en esta decisión.

Uno de ellos fue Martín Tetaz, quien citó el video del comunicado y aseguró que es una gran decisión.

“Gran decisión de @horaciorlarreta. En CABA se va a votar con Boleta Única. Más transparencia y más cercanía con los votantes. Ahora a competir”, comentó.

Por su parte, Julio Cobos, también se mostró a favor y dijo que es una acertada decisión. “Acertada decisión del Jefe de Gobierno @horaciorlarreta: la simultaneidad evita el mayor gasto que significa desdoblar la elección, y la concurrencia empleando la Boleta Única, siguiendo el ejemplo de provincias como Mendoza, clarifica la oferta electoral a la ciudadanía”, explicó.

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, le dio la derecha a Larreta, lo defendió ante los dichos de otros políticos y advirtió que “no se cambian las reglas”, como algunos lo habían manifestado.

“La boleta única es parte de la plataforma de JxC y la Ciudad la tiene en su Código. No se cambian las reglas, sino que se respeta la Ley. Imponer por las redes una posición o un candidato ya lo vivimos los argentinos y así estamos. Es unidos y respetándonos”, proclamó.

Comunicado de Horacio Rodríguez Larreta

“A mí, como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. Lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del Pro que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional.

La boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad. Yo confío que entre todos vamos a seguir haciendo realidad la Ciudad que soñamos.

Y yo, como he dicho muchas veces, voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy. Muchas gracias.”