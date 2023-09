Del "Chaco no es un feudo", al mensaje a los propios: el detrás del discurso de Capitanich

Atrás quedaron los días de Jorge Capitanich como el más votado, el gobernador querido del pueblo, el aliado de Cristina Fernández de Kirchner; ese gobernador que, en su paso por la jefatura de Gabinete, rompió la página 6 de una edición del diario Clarín que insistía que: “Nisman había pensado en detener a Cristina”. Envalentonado y en cadena nacional, repetía como un mantra: “Es mentira y es basura”, mientas hacía trizas el periódico.

Le arrebataron la gobernación al chaqueño, que salió rápidamente a reconocer su derrota electoral frente a un Juntos por el Cambio (JXC) totalmente extasiado, una Patricia Bullrich que lloraba y un Leandro Zdero orgulloso de haberse convertido en Gobernador tras 16 años de gobierno del peronismo en su provincia.

Las cifras de la derrota

En la jornada electoral se elegían los cargos de Gobernador y Vicegobernador, Diputados, Intendentes y Concejales. Los chaqueños eligieron y no hay dudas: más del 46% de los votos fueron para a fuerza radical que condujo Zdero y dejó afuera a Capitanich que buscaba la reelección y que obtuvo un 41,7 %.

Tras Zdero y Capitanich quedaron Gustavo Martínez de Corriente De Expresión Renovada con un 5%de los votos y en cuarto lugar quedó Alfredo Rodríguez de La Libertad Avanza con el 3,4% de la voluntad popular.

Derrotado y ¿vencido?

“Me comuniqué con el gobernador electo de la provincia del Chaco, Leonardo Zdero, a quien efectivamente le deseé el éxito necesario a partir del día 10 de diciembre del año 2023, porque ha sido elegido por la voluntad popular, que cuente con nosotros para una transición ordenada como corresponde en instituciones democráticas”, fueron las primeras palabras de Capitanich que reconocía su derrota.

Una de las principales críticas que se le hacía al espacio era la falta de “caras nuevas” en el poder, por lo que la chicana política más usada era la de “Chaco es un feudo”, frase que Capitanich intentó desarmar: “Esto no es un feudo, es un Estado democrático, un sistema republicano y representativo de gobierno, en donde efectivamente se respetan las instituciones y se respeta la voluntad popular”.

Además puntualizó con voz cansada: “Son muchos años de servicio, son 22 años de servicio a nuestro pueblo de Chaco en distintas representaciones, por lo cual he sentido un enorme orgullo, una identificación con mi pueblo en la defensa de sus intereses y en la construcción de un país más federal”. Y agregó: “He podido servir con virtudes, con defectos, con errores y con aciertos como cualquier ser humano, pero créanme que lo hice con mucha pasión, con mucha honestidad, con mucha honra y con mucha voluntad”.

Para cerrar, y con nostalgia en sus palabras “Coqui” advirtió: “Lo que se viene en el Chaco serán escenarios distintos conforme a quien sea elegido Presidente”, y remató: “Ojalá la provincia siga con las obras que iniciamos (…). Ojalá podamos colaborar desde nuestra experiencia porque lo único que quiero es que a mi provincia le vaya bien, que la gente pueda vivir mejor”.

Los factores de la derrota peronista

Circulan versiones, pero los en los hechos es evidente por qué el peronismo dejó de gobernar tras 16 años de gestión ininterrumpida. La primera razón tiene que ver con el femicidio de Cecilia Strzyzowski y la supuesta participación de líderes políticos peronistas en el caso. Durante toda la jornada electoral se vieron carteles, remeras, inscripciones y mensajes que recordaban el caso de Cecilia y su madre Gloria Romero pidió abiertamente que no se vote al peronismo: “Fuerza Chaco, hoy no me dejen sola”.

Tras la derrota de Capitanich, Romero expresó: “Estoy muy contenta, feliz. Siento que Chaco me eligió a mí, era lo que le pedí a Chaco e hicieron limpieza” y puntualizó en su lado “apolítico”: “Yo mucha fe a los políticos no les tengo, pero espero que se haga justicia”. También agregó: “Yo no lo conozco a Zdero, nunca me reuní con él. Agarré la boleta de él porque estaba muy enojada, entonces salí y recorrí toda la peatonal de Resistencia, negocio por negocio, y decía: 'Por favor, ayudame. No sé si este tipo es bueno o malo, pero por favor ayudame a sacarlo a Capitanich'”.

El segundo factor fue sin dudas, como viene pasando en otros lugares del país, la fragmentación del peronismo: Domingo Peppo se di dividió seguido por del ex vicegobernador Juan Carlos Bacilef Ivanoff que también propuso su propio frente y que lograron “migajas electorales” por sí solos.

El tercer factor es la capital de Chaco, Resistencia y la gran separación del peronismo en la que jugó fuertemente el intendente Gustavo Martínez que le soltó la mano a Capitanich y las malas lenguas decían que “jugaba abiertamente para Zdero”.

Otro de los factores que dejó al peronismo sin bancas en Chaco es el cara a cara insuficiente de Capitanich. Aunque desde su espacio dijeron “Fuimos literalmente casa por casa, con Coqui al frente”.

Por último, otra razón de la derrota peronista fue técnica: el corte de boletas. Según se oyó en el boca de urna, el plan de muchos chaqueños fue votar Intendente-peronista/ Zdero gobernador”. Lo que dejó fuera del juego inmediatamente a Capitanich.

Bullrich se colgó del triunfo de Zdero

Nunca vimos a Patricia Bullrich así: emocionada hasta las lágrimas, a los besos y abrazos con el flamante Gobernador chaqueño, generaba hasta ternura. Sin embargo fue solo una fachada, porque en su discurso arremetió con “mano dura” al kirchnerismo, en su cuenta de X (ex Twitter), l mandataria de JXC advirtió: “¡Qué enorme alegría nos dieron los chaqueños! Quiero felicitarlos por el gran paso que dieron hoy para liberar a su provincia del kirchnerismo. La batalla que dieron es histórica”.

Además se regodeó en sus anteriores victorias: “Esta cruzada que se hizo en Chaco forma parte de la serie que empezó en San Luis, en San Juan y siguió en Santa Fe, y que va a continuar la semana que viene en Mendoza”.

Quién es Zdero, gobernador electo por Chaco

Tiene 52 años, es arquitecto y docente graduado en la Universidad Nacional del Noroeste. En esos mismos pasillos de la facultad empezó a militar por la Unión Cívica Radical que le dio su primera banca como Diputado, entre 2005 y 2009.

Entre 2011 a 2013 fue secretario de Gobierno en el Municipio de Resistencia y fue Jefe de Gabinete entre los años 2013 a 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se desarrolló como jefe regional Nordeste de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En su discurso de agradecimiento, Zdero no se olvidó de agradecer a nadie: “A los docentes, a los policías, a los empleados públicos, a los enfermeros, a la gente”. Y realizó su primera promesa de campaña: “Nosotros los vamos a honrar y a comenzaremos a trabajar fuertemente para darle un giro a la política y a la gestión. Y el giro significa que las cosas que están bien hay que continuar, que las cosas que están mal hay que reparar y las cosas que no se hicieron hay que hacer”. De su madrina política tampoco se olvidó y reconoció: “Patricia me dijo: `Vas a ser gobernador', así que le agradezco por su coraje”.

El arquitecto construyó su campaña política al son de los escándalos del peronismo y más de 16 años de gobierno que quisieron derrocar, es por eso que Zdero proponía una y otra vez “un cambio cultural” en Chaco.