Del "con las mujeres era el antihéroe" al "siempre fui muy peludo": las desopilantes frases de Larreta

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sabe que no es el precandidato con más onda de todos los que buscan llegar en este 2023 a la Casa Rosada. Si es que hay alguno. Es por eso que aprovecha algunos espacios de difusión pública para construir un perfil más descontracturado, juvenil y alegre que el que suele dejar en las conferencias y actos que brinda como mandatario porteño. En su afán por conseguir el voto joven, el funcionario dio una entrevista a República Z, el streaming que conduce la periodista Mai Pistiner, y dio todo de sí para meterse en algunos de los tópicos más jugados, mientras se reía un poco de sí mismo en algunas de sus respuestas.

"Con las mujeres era el antihéroe total", reveló Larreta en el ida y vuelta, como un punto alto de la entrevista. "Soy cero carismático", agregó. Cabe recordar que el precandidato estuvo muchos años en pareja con Bárbara Diez entre el 2000 y el 2020, y que luego terminó formando una nueva relación con su actual novia, Milagros Maylin.

"Siempre fui muy peludo, muy y a veces me joden con eso, se notaba en la playa", contó respecto al tipo de físico que tiene el jefe de Gobierno. Esta realidad es pública a partir de muchas imágenes de archivo de él, entre las que se destaca una en la playa con el economista Alfonso Prat-Gay.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Así fue que en el mano a mano con Pistiner surgió el tema de la "depilación definitiva", como una alternativa para aggiornar su presente estético. "Me daría tanto pánico el dolor, me sacan la curita luego de una extracción de sangre y me muero", confesó Larreta. "Una semana antes ya estoy con miedo de que me lo tengo que hacer", detalló. La faceta a la hora del amor y del romance no fue el único aspecto personal que se tocó en el ida y vuelta. "Soy puntual por respeto a la gente. Me parece una falta de respeto", comentó el precandidato ni bien comenzó la entrevista. También habló sobre cómo funciona a la hora de descansar.

"Estoy durmiendo bien pero poco, unas cinco horas y media por día, no está bueno", precisó ante la entrevistadora. "Trato de recuperar los sábados que intento dormir 10 horas pero no puedo ni eso, llego a la cama y me desmayo. No me cuesta dormirme: me acuesto tipo 12 y media y suena el despertador 6:15", explicó. Respecto a sus hábitos alimenticios a la hora desayunar, aseguró que evita las harinas. "Café con leche con dos fetas de jamón y dos de quesos. O una ensalada de frutas", indicó sobre los posibles menús de cuando comienza el día. "Tengo una energía infinita, tomo seis café por día y no tengo acidez estomacal", reveló.

Allí señaló que su debilidad es el dulce de leche, el cual muchas veces recibe como regalo durante las giras de campaña que hace en todo el país. "No puedo creer que haya gente que no coma postres con dulce de leche", polemizó Larreta. "Mi teoría es calorías que valgan la pena. Comerte 14 golosinas no vale la pena, en cambio llego a la noche y me como cuatro milanesas", añadió.

"¿De Independiente o de La Cámpora?", le preguntó la entrevistadora respecto a un futuro novio de su hija mayor. "El novio que tiene ahora no es futbolero y no le gusta la política", deslizó el mandatario. "Que pregunta jodida me hacés", exclamó antes de confesar que "no aceptaría ninguno de los dos".

"Yo quiero ser presidente desde los cinco años, eso no me lo preguntaste", protestó Larreta en un momento del ida y vuelta. "Me inculcaron la pasión por la política, mi viejo era muy politiquero y había reuniones de todos los días en casa y yo siempres estaba dando vueltas por ahí, escuchando, con cinco años", aseguró.

"Mi viejo era desarrollista, del MID. De (Arturo) Frondizi, (Rogelio) Frigerio. A veces venía el presidente a visitarnos", contó el jefe de Gobierno. "De chico tuve mucha presencia de mi abuela paterna como así también de la señora que trabajaba en casa, nos criaron mucho ellos", reconoció.

La historia familiar que lo formó fue con una separación de sus padres cuando él tenía siete años, en la cual definieron que los hijos sigan con el padre mientras que la madre su fue a formar otra familia con un productor teatral. Eso no quiere decir que el mandatario se haya perdido de conectar con su progenitora. "La veo todos los días, la amo, hago vacaciones con ella y una vez por semana comemos juntos", afirmó

Los tópicos políticos también fueron parte del mano a mano, aunque esos los cuenta todos los días en las entrevistas radiales, gráficas y televisivas que da en el marco del sprint que tiene de hasta el 13 de agosto, cuando se celebren las PASO que determinarán si es el candidato a presidente por JxC, o si pierde con su rival, Patricia Bullrich.

En cambio, a la hora de las cuestiones triviales, su participación en República Z estuvo llena de puntos altos, como los que se leyeron más atrás y otros como el que contó sobre cómo toma que lo tilden con respecto a una de sus características físicas más marcadas. "Hoy me jode cero que me digan pelado, aunque a los 25, 27 años la peleé un poco", confirmó, el hombre que es calvo de las cejas para arriba únicamente.