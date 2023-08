Del "desarrollo vs. selva" al acuerdo con el FMI: las claves de Massa en su viaje a Washington

Después de dos días en Washington a pura negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras tantas reuniones que tuvo, Sergio Massa arribó a Asunción para reunirse con Santiago Peña, presidente de Paraguay, y brindó una conferencia en el Consejo de las Américas asegurando que hasta noviembre, el asunto con el Fondo está cerrado y que en octubre, en Argentina se debería elegir entre “un país en desarrollo” o “la selva”.

En primer lugar, hizo hincapié a su negociación con el FMI tras regresar a Latinoamérica sabiendo que fueron aprobadas la quinta y sexta revisión. “La próxima revisión es en noviembre. Se hará un desembolso de 7500 millones de dólares y además, esto deja en evidencia, la consolidación de las metas establecidas desde el punto de vista de un país con una crisis estructural como es la crisis de sobrendeudamiento que tiene Argentina agravada por una crisis coyuntural grave como lo es el impacto de la sequía en términos de volumen de exportaciones”.

En esa misma línea, planteó: “No es fácil administrar en crisis. Es mucho más fácil hablar desde afuera sin tener responsabilidad y señalando responsables que sentarse a administrarla o buscar y solucionar los problemas. Mucho más cuando las condiciones geopolíticas globales entraron a nivel de discusión que de alguna manera ponen en crisis el significado y el significante de todos los organismos. En los últimos 60 días hemos visto como el FMI dejaba de ser el prestamista de última instancia que frente a los shocks externos diseñó el consenso de Washington como instrumento multilateral para los países miembros del fondo, para transformarse en un acreedor privilegiado que era rescatado por operaciones de crédito bilateral de otros países”.

“En el mes de julio, Argentina tuvo que resolver los vencimientos frente al Fondo recurriendo a operaciones bilaterales con China, con Qatar y obviamente en el Banco de Desarrollo latinoamericano en una operación que también demostró cual es la diferencia entre los organismos bilaterales con capacidad de resolución y cuales se transformaron simplemente en marcas con un enorme peso burocrático sin capacidad de resolución de los problemas en vías de desarrollo”, manifestó.

Ante la deuda millonaria en la cual se encuentra Argentina por el arreglo que trazó Mauricio Macri, detalló: “Cuando nosotros ponemos en dimensión lo que representa la falta de crédito de la Argentina, desde el punto de vista de deuda soberana, estamos además sobreendeudados con el Fondo Monetario Internacional por tres veces el admisible que tenía la Argentina. En el 2018 eran 18 mil millones de dólares pero terminaron aprobando un endeudamiento de 45 mil millones de dólares y a eso le agregamos la imposibilidad de tener un resultado de balance comercial positiva porque tenemos un shock climático inesperado pero que representó la pérdida del 25% de las exportaciones argentinas de este año”.

En cuanto a números, explicó: “Ayer en la reunión con el FMI lo poníamos en números sobre el producto bruto de otros países, es más o menos como que Estados Unidos hubiese perdido 850 mil millones de dólares de exportaciones o que China hubiese perdido un trillón 2500 mil millones de dólares en exportaciones. Esto lo digo para que tengamos dimensión del impacto que tiene contra nuestro producto bruto y contra nuestra balanza comercial”

“De alguna manera entendemos cuales son las dificultades sobre las cuales estamos navegando y que claramente empiezan a terminar porque el capítulo Fondo, en primer lugar, quedó cerrado hasta noviembre. En segundo lugar, porque noviembre por primera vez va a ser un mes con impacto en la balanza comercial positivo desde el punto de vista de granos y positivo en la balanza del impacto energética como generadora. Además, empiezan a terminar esas restricciones que claramente en el 2024 cambian definitivamente y nos permiten avizorar un año 2024 muy distinto al actual”, agregó.

“Esos 30 mil o 40 mil millones de dólares que la Argentina va a tener en el 2024, se explican en el crecimiento de la exportación del sector minero que empiezan además a tener los proyectos de litio en etapa de maduración y los proyectos de cobre en primera etapa de exportación. Eso se explica en el sector energético donde no solamente dejamos de importar, sino que además con la puesta en marcha del gasoducto del norte que es el reversar que nos va a permitir exportar gas a Bolivia, Brasil y a Chile y obviamente al resto de los países de la región como Uruguay y Paraguay, de alguna manera nos permiten adicionar lo que va hacer el crecimiento de las exportaciones de petrolero que ya este año empiezan a demostrar que van a ser muy importantes en la balanza comercial argentina”, indicó.

“La deuda con el Fondo en el 2018 es la declaración de convocatoria que nos hizo convivir con el síndico, porque de alguna manera cada 90 días nos tenemos que reunir y eso se ve en el impacto que las medidas que muchas veces se imponen tienen para la Argentina. Esta revisión llevó cuatro meses porque arrancaron exigiéndole a la Argentina una devaluación del 100% y unificación cambiaria”, detalló.

Acerca de las elecciones presidenciales

A dos meses de las elecciones generales, contó cuál es la diferencia entre un partido y otro y lo diferenció de una manera muy particular: Desarrollo vs selva. “Me gustaría plantear qué definimos hacia adelante en términos de país porque me parece que esta idea de pensar que la Argentina lo que debate es simplemente una elección de personas es un error. Me parece que hay mucho más en juego y que tiene que ver con varias de las variables que nos construyen como Nación. La primera, la mirada de un país en vías de desarrollo vs la lógica de la selva. Lo pongo en esos términos porque lo primero que tenemos que entender es que Argentina no es un país desarrollado que puede aceptar que todas las reglas de mercado se desarrollen libremente”, sostuvo.

“Yo creo que Argentina tiene la oportunidad en esta región, de construir un proyecto desarrollo industrial alrededor de todas las actividades no, pero de algunas sí. Yo veo y escucho a muchos que plantean ir derecho al acuerdo unión europea Mercosur sin tener en cuenta que eso es renunciar a 140 años de gas que tenemos en Reserva para proveernos no solo al mercado local sino el mercado reDegional. Y para darnos un proyecto de desarrollo industrial alrededor del gas y petróleo entendiendo que el gas es una energía de transición para los próximos 30 años tenemos que elegir defender nuestro proyecto de desarrollo industrial”, asentó.

Por último, constató lo que quiere como país: “Claramente alrededor de la minería con valor agregado, Argentina tiene la oportunidad de construir un proyecto de desarrollo industrial no solamente por el litio, sino también por el cobre. Argentina tiene la posibilidad de desarrollar un mercado de cobre que puede representar la provisión del 21% del total de la demanda de cobre mundial en el momento de máxima maduración del proyecto. Cuando empezamos a discutir octubre y noviembre, empezamos a discutir qué modelo queremos para el país en términos de desarrollo. Yo creo en un modelo industrial y con desarrollo de pequeña y mediana empresa. No creo en la Argentina exportadora de materia prima únicamente”.