Del famoso botón rojo, al as bajo la manga de Massa y quién couchea a Milei: lo que se viene en el debate

A menos de un mes de las elecciones generales de la Argentina, los cinco candidatos y candidatas que pasaron las PASO del 13 de agosto se encontrarán en el primero de los debates presidenciales programados. El primero será este domingo en el salón Fórum del centro de la capital de Santiago del Estero a las 22 y el siguiente una semana después, en el mismo horario, pero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Repartidos en atriles estarán, de izquierda a derecha, Myriam Bregman, en representación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT); Sergio Massa, como candidato de Unión por la Patria (UP); Patricia Bullrich, en nombre de Juntos por el Cambio (JxC); Juan Schiaretti, por su fuerza Hacemos por Nuestro País; y Javier Milei, por La Libertad Avanza (LLA).

Allí debatirán los dos temas que estaban programados: economía y educación. Aunque también se suman derechos humanos y convivencia democrática, los otros dos ejes que se definieron por elección virtual. En la segunda instancia, en la Capital Federal, pondrán sobre la mesa otros temas: seguridad, trabajo y producción; y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

Cada uno de los cinco tendrá un minuto para realizar su presentación y luego dos minutos más para desarrollar cada uno de los ejes temáticos de cada jornada. La incorporación que se inaugurará en esta oportunidad será el botón rojo. Lejos de llamar o responder a una guerra nuclear, este servirá para que las y los candidatos ejerzan su derecho a réplica, algo que faltó en las ediciones de 2015 y 2019.

Igualmente, esto no quiere decir que cualquiera pueda apretarlo porque sí o porque tenga ganas de interrumpir. Su uso estará limitado a cinco oportunidades, en los cuales la respuesta no podrá superar los 45 segundos. El mismo tiempo que tendrán para responder las preguntas cruzadas, que no podrán ser mayores a 15 segundos.

La transmisión será en todos los canales televisivos y radios del Estado. Esto fue una determinación que tomó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde donde no prohibieron que lo hagan privados, sino que, en caso de hacerlo, deberán pagar el canon correspondiente, algo que por ahora no han confirmado otras señales nacionales.

Este primer debate estará moderado por dos parejas de conductores de distintos medios. Las mujeres serán Evangelina Ramallo de Canal 9 de Paraná y Lucila Trujillo de la TV Pública, mientras que el cupo masculino lo cubrirán Esteban Mirol de El Nueve y Rodolfo Barili de Telefé.

Por otro lado, se sabe que la transmisión, que en esta primera instancia estará organizada por la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), contará con traducción de lengua de señas en simultáneo, una decisión que busca incluir a los televidentes con problemas para oír.

Las posibles estrategias

El más votado en las PASO, Milei, participará de su primer debate presidencial y desde LLA aseguraron que está más confiado que nunca de que le va a ir bien. Luego del papelón que dio en 2021 en el debate porteño, donde fue catalogado como un catador de falacias por parte de Bregman, esta vez el libertario, según destacaron, viene con más preparación.

Sus asesores son Carlos Rodríguez, a quien presentó hace unos meses como un "Chicago boy" de su consejo; Emilio Ocampo, el autor de su receta de dolarización a quien ya definió que, en caso de ganar la elección, irá al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el fin de cerrar el organismo, y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villaruel, para armarlo -y no es broma- en cuestiones de derechos humanos y convivencia democrática.

También, en relación a capital humano y desarrollo social, se sabe que busca crecer a partir del los consejos de Sandra Pettovello, a quien postuló como futura ministra del área. Además lo acompañarán tres personas claves para él: su hermana Karina Milei, su armador Nicolás Posse y su candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra. "Va a salir victorioso", auguraron desde LLA a la agencia Noticias Argentinas.

Al mismo tiempo, se sabe que Milei continuará con su estrategia de polarizar con el oficialismo nacional, encarnado en Massa, con el fin de llegar a un eventual ballotage con él, tal como auguran muchas encuestas.

El tigrense, por su parte, tiene un as bajo la manga que revelará en pleno evento. Al igual que hizo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en 2015, cuando presentó en medio del debate con Gabriela Michetti a Diego Santilli como su vice, Massa confía en que el anunció de quien sería su ministro de Economía genere un golpe de efecto que haga que se robe la escena.

Otro anuncio que busca movilizar al electorado y sus rivales es la composición que tiene planificada para el BCRA, la cual se basará en la línea de armar un gobierno de unidad nacional que expresó en Salta la semana pasada, ya que el organismo estará integrado por dirigentes oficialistas y opositores, al punto de que cada sector tendrá una mitad de la nómina.

Lo cierto es que el nombre que iría al Palacio de Hacienda se guarda bajo siete llaves y una reserva absoluta, ya que filtrarlo antes del domingo golpearía esa intención. Él también busca, al igual que su rival, polarizar con Milei, para estar junto a él en el tercer eventual debate que se organizaría, en caso de que haya un ballotage. Si bien es un hecho que diferentes estudios y encuestas lo colocan entre los dos más votados, el ministro de Economía entiende que esta oportunidad será fundamental para consolidar ese lugar, por lo que su principal objetivo será enfrentarse a Milei.

Esto no quiere decir que vaya a ser ofensivo hacia él o hacia sus votantes. La idea que tienen planeada en su equipo es atacar las propuestas de Milei desde su costado más flaco: la posibilidad de ser implementadas. La idea, según revelaron a iProfesional, será "valorar sus ideas y traerlas al presente", con el fin de liquidarlas. Desglosando ejes como "armar a los jóvenes", "la venta de órganos", el "cierre de mercados con Brasil y China más la dolarización" y los "cierres de jardines maternales", el tigrense buscará ser lo más didáctico que se pueda para que el electorado vean que son medidas que se caen por su propio peso.

Massa contrapondrá sus propuestas a estas del libertario que "desestructuran la vida familiar", con "chicos sin guardería, jóvenes con armas y sin universidad y abuelos sin medicinas". Es por eso que, junto a su asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y el jefe de comunicación, Santiago García Vázquez; viene ensayando diferentes escenarios posibles para tener diferentes respuestas.

Bajo la idea ordenadora que "la salida de la crisis es con la recuperación del ingreso", Massa buscará postularse como la salida no ajustadora para esta elección. Al mismo tiempo, se tiene fe a la hora del debate de inseguridad, gracias a su gestión al frente de Tigre, donde gracias al sistema de cámaras de monitoreo, se bajó el delito un 92 por ciento. "Massa es firmeza y diálogo, mientras que Milei y Bullrich son solo firmeza", auguraron desde su equipo.

Por otro lado, se sabe que el ministro de Economía se preparó para esta instancia con los mismos que trabajaron junto a Barack Obama, el ex presidente de los Estados Unidos (EE.UU). También que estuvo reunido con Dan Restrepo, otro demócrata ex consejero de Seguridad nacional del ex mandatario norteamericano, organizado con otros dos especialistas en campañas electorales del mismo país: Jessica Reis y Robert Gibb.

Quien la tiene más difícil de los tres candidatos a presidente de probable victoria es Bullrich. La ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri sabe que se juega una bala de plata para subirse al tan ansiado ballotage y que depende de un buen desempeño para lograrlo, aunque quizás ni con eso lo logre.

Es un hecho que no es lo que ven -o aseguran ver-, en los equipos de JxC. "En las encuestas que manejamos, Patricia es la única que crece todas las semanas, mientras que Milei bajó y Massa está congelado", afirman. Aunque la preparación que viene haciendo denota que prepara un trabajo quirúrgico para lograr recuperar los votos que le arrancó el libertario y que la dejó lejos del Sillón de Rivadavia.

"Hay un guión establecido y se analizaron posibles preguntas y respuestas", revelaron en su equipo de campaña. Es por eso que, con José Luis Espert en el papel de Milei, y con su candidato a vice, Luis Petri, en el papel del ministro de Economía, Bullrich practica como un juego de rol las posibles respuestas a los eventuales ataques de sus rivales.

Se sabe que ella está preparada para las chicanas de siempre: su pertenencia a la Juventud Peronista y a Montoneros, con respuestas diagramadas según quién le haga el planteo. Aunque también hace hincapié en su preparación en el terreno económico, algo que sus dos principales contendientes manejan con fluidez y donde ella no se encuentra nada cómoda para el debate.

En esta preparación también la asesoran Hernán Lombardi, Laura Alonso, y el economista Martín Siracusa, con quienes aborda las diferentes líneas discursivas de acuerdo a un estudio preciso de las plataformas electorales que manejan sus rivales. "Va a ser fiel a su estilo cien por ciento", aseguraron en su entorno. "Creemos que Patricia Bullrich entrará al ballotage y después será otra batalla", agregaron.