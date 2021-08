Del "gritame" de Santilli a los mil barrios de la infancia de Vidal: los spots más bizarros

El próximo 12 de septiembre se llevarán a cabo las famosas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y como no podría ser de otra manera, la pantalla chica, los celulares, las redes sociales y las plataformas de streaming se llenaron de los spots de campaña de cada coalición y partido político. Si bien algunos tuvieron mayor o menor presupuesto, la mayoría contó con un importante grado de creatividad... O al menos eso piensan quienes cobraron abultadas sumas para sus "creaciones".

Y decimos la mayoría porque Facundo Manes eligió grabar su muy austero spot en la localidad bonaerense de Salto, la ciudad en la que se crió y pasó sus primeros años, donde el dueño de la imprenta que le dio su primer trabajo y un amigo de la infancia lo describen como "uno más" entre los vecinos y una persona de bien, con frases como "la honestidad no se aprende, la traés o no la traés".

Desde su equipo de campaña indicaron que en el spot, ideado por el creativo Gastón Douek, el neurocientífico "ratifica su rol de outsider", ya que "no habla como un político sino como un tipo común", mientras "pone la pelea en otra dimensión, que no es la grieta y sale del laberinto por arriba". El cierre del spot, que por cierto dura casi 3 minutos, es de Manes, que promete: "La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser".

Debido a su apretada agenda, María Eugenial Vidal tampoco pudo pensar en nuevas ideas y optó por recurrir a un concepto que utilizó en 2017. En un video que recorrió las redes sociales, la ex gobernadora se grabó en la Plaza General Pueyrredón, ubicada en el barrio porteño de Flores, para comprar "pochoclos y garrapiñadas" donde "¡cree!" que su abuela le compraba cuando era chica. "Es un señor que hace 44 años está con el puesto", dice Vidal.

Y agrega: "La verdad que estoy muy feliz de volver a mi barrio". Lo llamativo fue que en 2017, la referente de Juntos por el cambio utilizó la misma fórmula don la única diferencia que en vez de pochoclos, compró carne en una carnicería en la ciudad de Haedo, provincia de Buenos Aires. "Qué lindo volver a mi barrio, a la carnicería y a la verdulería donde compraba cuando era chica", decía allá por el 2017. Curioso, al menos.

Más tarde, en un spot completamente liderado por Horacio Rodríguez Larreta, se presentó a Vidal como la precandidata "con el compromiso y la dedicación de siempre" y como "la mejor combinación de futuro y experiencia", todo bajo el eslogan "Es lado a lado". "Para mí, María Eugenia es amistad, es empatía, es poner el cuerpo", la elogia el jefe de gobierno porteño durante el escueto spot de 36 segundos.

Siguiendo por el lado de Juntos por el cambio antes de pasar a la vereda de enfrente, el precandidato Diego Santilli, que al igual que Vidal se muestra acompañando siempre de Rodríguez Larreta, optó por una narrativa que hace eje en los conceptos de "escuchar", "hacer", "orden" y "libertad", según se pudo ver en el primer spot, llamado "Experiencia", y que justamente busca mostrar la gestión de gobierno porteña.

En otro spot, simplemente se lo ve a "El Colo" Santilli -así se bautizó él mismo durante la fantástica secuencia- recorriendo una plaza y pidiéndole a los vecinos que si lo ven caminando por los distintos barrios porteños que lo "encaren" o le griten su nombre: "Así me cuentan en qué andan y yo les coy a contar, con la experiencia que tengo, las cosas en las que los puedo ayudar".

Desde su entorno sobre la frase final del video, que fue producido por el equipo de comunicación del ex vicejefe de gobierno porteño junto al publicista Carlos Pérez (cabeza de la agencia BBDO Argentina), señalaron: "Santilli pone su voz como pone el cuerpo en la gestión, y finaliza con un compromiso que hace que todo sueño sea alcanzable: trabajar, trabajar y trabajar".

Pero si de spots polémicos hablamos, está claro que el primer lugar se lo lleva -por ahora- el de Florencio Randazzo, con fuertes críticas a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al ex cantidado a presidente, Daniel Scioli. El precandidato a diputado nacional de Vamos con Vos por la provincia de Buenos Aires usó a un imitador de Cristina y afirmó que la reunión con la vicepresidenta "existió" y que el spot no es más que "una parodia".

En relación a aquel encuentro, el precanditado aseguró que aquella charla se dio en un tono "muy respetuoso" y que, al finalizar, la ex mandataria lo "llamó tres veces para que lo piense". La pieza fue creada por el Ramiro Agulla, quien también había estado a cargo de la creación de las campañas más recordadas en las últimas décadas de la Argentina, como el "Vamos Menem", "Dicen que soy aburrido" de De La Rua" y "La llama que llama".

En el video se recreó -a través de un imitador- la conversación que la ex presidenta mantuvo con el entonces ministro del Interior en la previa a las elecciones de presidenciales del 2015, la cual significó una ruptura en la relación entre ambos. A diferencia de lo que se puede ver en el spot, Randazzo se contradijo y afirmó que "fue una conversación respetuosa". Algo que no ocurre en el spot, donde se oyen infinidad de insultos de parte de la falsa CFK.

Pero si de ritmo hablamos, la pieza de campaña que ofreció Guillermo Moreno en esta precandidatura a diputado nacional para la Provincia de Buenos Aires bajo el partido Principios y Valores es una de las más aclamadas en las redes. De hecho, hasta tuvo el honor de ser parodiada con la música de Alf. Párrafo aparte, el famoso tema del peludo extraterrestre le queda como anillo al dedo al ex secretario de Comercio Interior.

Pero volvieron al video original, Moreno se muestra junto a su esposa, en algunas partes camina por las calles de un barrio y alguien le pide una fotografía, y sobre el final llega a las puertas de la Casa Rosada. También se detiene a observar una librería haciendo resaltar un libro sobre Juan Domingo Perón y en donde le vuelven a pedir una selfie al "popular" ex secretario de Comercio desde 2006 hasta 2013.

Toda esta secuencia es acompañada por una cumbia que afirma "amigos tiene cualquiera, militantes puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los compañeros que tengo". Moreno es cabeza de lista seguido por Susana Ocampo, miembro de las 62 Organizaciones Peronistas, y Jaime Alper, presidente del Partido Republicano Federal.