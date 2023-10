Del "hija de put...” a Bregman al vulgar error de Vidal: el debate se mudó a las redes sociales

La segunda parte del debate que incluyó entre sus temas Seguridad; Trabajo y producción; Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente fue, según las repercusiones en redes sociales, mucho más picante que la primera parte celebrada en el Forum de Santiago del Estero. Con un Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) repleto, la velada del domingo tuvo sus tradicionales chicanas, palabrerías cruzadas y bloopers durante las dos horas del show político más visto por los argentinos, que cosechó picos de hasta 45 puntos de rating. Incluso, números que superan a un partido del seleccionado argentino.

El debate presidencial empezó a las 21 horas del domingo y terminó a las 23. Sin embargo, el debate en redes sigue -y seguirá- hasta bien entrado este lunes. Las burlas ingeniosas, los memes hirientes y las opiniones de un lado y del otro hicieron estallar varias bombas, enojos y carcajadas. BigBang compiló los cruces más llamativos de los políticos en las plataformas 2.0.

María Eugenia Vidal: dejá nomás, no ayudes a Patricia. Las redes estallaron con una “defensa” que le salió por la culata: “Tenés las listas llenas de chorros”, dijo la candidata de Juntos por el Cambio (JXC). A lo que Milei respondió: “Vos también”. La ex gobernadora de Buenos Aires, sacó a relucir este detallito sin sospechar que “hundía” también a su partido. Además agregó: “A confesión de parte, relevo de pruebas. Javier Milei admite tener las listas llenas de chorros. #PatoPresidente”.

Juan José Campanella, el más macrista de la lista de JxC, se deshacía en elogios para quien cree que debe ser la próxima presidenta argentina: “Hoy Bullrich dejó un manantial de frases y clips para toda la semana. Ganadora del debate sin lugar a dudas y de punta a punta. Clara, rápida, sensata y firme. Tiene que ser ella, no tiene que leer”.

Claro que también hubo una chicana subida de tono para el libertario: “A Milei lo sacás del ´conchudo mogólico´ o de la motosierra sin cadena y es esta masa titubeante de frases huecas, contradicciones flagrantes, lentitud mental, gesticulación grotesca y propuestas retrógradas. Massa se expresó con mucha dureza, aunque concentrada en su cara. Bregman y Schiaretti también participaron, agregando la cuota de color. Gran debate. El mejor que he visto”.

Jonatan Viale, el conductor de televisión de La Nación que tuvo en sus programas a los representantes de la derecha (Bullrich) y de la ultraderecha (Milei), en redes estuvo muy presente: tildó de “hija de puta” a la candidata Myrian Bregman del Frente de Izquierda por no solidarizarse con Israel y salió con todo: “A Bregman solo le falta la bandera de Hezbollah. Vergüenza”. Además dijo que “A Massa le entran las balas por todos lados”.

Mauricio Macri acompañó hasta la puerta, literalmente, a Patricia Bullrich. Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter) dejó clarito que su candidata es su ex ministra de Seguridad tras un tremendo cruce durante la semana por su apoyo parcial a Milei. El ex Presidente dijo: “El 22 estamos con Patricia, porque tiene la fuerza y el coraje que se necesitan ahora para llevar a cabo el cambio que todos los argentinos estamos esperando”.

A su vez, manifestó que "aquellos que en 2019 lucharon con esperanza para seguir con el verdadero cambio, hoy deben sentirse representados por la fortaleza y el coraje de Patricia para llevar a cabo la Argentina que soñamos. Es Patricia”.

El caso de Victoria Villaruel, candidata a vicepresidenta de la Nación por La Libertad Avanza, lanzó una durísimo posteo contra Sergio Massa y Agustín Rossi (candidato a vicepresidente): “Qué linda y sincera la defensa de las mujeres por parte de Sergio Massa cuando su candidato a vicepresidente, el violento de Agustín Rossi, se dedicó a acosarme en el debate de vices. Definitivamente las mujeres para estos tipos son una herramienta que se usa a favor o en contra a conveniencia…”.

Agustín Rossi por su parte, expresó: “No quedan dudas. Con solvencia, ideas y propuestas, sin chicanas ni acusaciones vacías, Sergio Massa fue el gran ganador del debate y será el gran ganador de estas elecciones, porque es el único que sabe cómo resolver los problemas de los argentinos y argentinas.”

Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires -que estuvo en el ojo de la tormenta tras el viaje de lujo de su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde- permaneció activo en sus redes sociales. Y sin dudar, expresó: “Sergio Massa es el candidato de la seguridad, el trabajo, la vivienda y el ambiente. Con propuestas claras para resolver los problemas de las y los argentinos. #MassaPresidente”.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dio una batalla abierta a Patria Bullrich y sus críticas fueron especialmente en el bloque de Seguridad: “Bullrich llevó a Chocobar al Debate como si fuera un ejemplo, mandalo a que aprenda a reducir a una persona, no a disparar por la espalda como un cobarde y deja de repetir los spot de campaña, es un debate”.

Y siguió: “Bullrich lleva a un asesino que mata por la espalda para demostrar con la impunidad que manejaría la seguridad. La impunidad convertida en doctrina. Entre la Fundación de Chocobar, Milman y otros, sólo Garantizan más asesinos encubiertos por el poder judicial".

Juan Grabois, candidato a presidente por Unión por la Patria en las elecciones primarias fue directo al hueso con un carpetazo a Myriam Bregman: “El FIT armó listas con gente que marchó a favor de los pooles sojeros durante el conflicto con las patronales agrarias. Digamos todo Myriam Bregman... Quien esté libre de contradicciones que tire la primera piedra. Pd1: y no, no es lo mismo Unión por la Patria que el fascismo. Qué lástima que no puedas ser honesta con vos misma. PD2: Ah después, fijate de qué Movimiento son los presos por la lucha antiminera en Catamarca y Chubut...”.

El libertario Carlos Maslatón, sorprendió con su particular manera de apoyar a la candidata de Macri: “Siempre hay sorpresas en política. Patricia Bullrich como en sus momentos más lúcidos de la década pasada. La mejor entre los cinco en todos los bloques del Debate Presidencial 2023”.

La compañera de vida de Massa y titular de Aysa, Malena Galmarini, también le dio su apoyo al candidato peronista: “Siempre apoyé desde mi rol las políticas que cuidan nuestra casa común. Desde que empezamos en diciembre de 2019, pusimos el eje en realizar obras públicas que no solo mejoran la calidad de vida de la gente, sino que cuidan el medio ambiente y son esenciales para la salud de todas y todos. Mientras otros quieren hacer negocios con nuestros ríos, nosotros los protegemos y generamos conciencia sobre la importancia de su uso sostenible”.