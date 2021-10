Del homenaje del FdT, al emotivo recuerdo de Florencia: 11 años de la muerte de Néstor

A 11 años de su muerte, este miércoles el Frente de Todos (FdT) rendirá homenaje al ex presidente Néstor Kirchner bajo el lema “primero se crece, luego se paga”, con un acto que reunirá a dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo en el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense.

La actividad se llevará a cabo a las 17, y quien fue invitado al evento es el presidente Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete durante la presidencia de Kirchner en el período 2003-2007, aunque su presencia aún no fue confirmada. De todos modos, uno de los principales participantes será el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara baja e hijo del ex presidente, Máximo Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner probablemente estará ausente, ya que no suele participar de estos actos en un día tan emotivo.

“Primero se crece, luego se paga”, es el lema de la convocatoria impulsada desde el Frente de Todos, y las agrupaciones políticas como La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina y Movimiento Evita, entre otros. La frase hace referencia a la deuda externa en los meses previos al pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2005.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para recordar al ex mandatario fallecido, el acto tendrá también réplicas en distintos puntos del país, donde el peronismo se concentrará en plazas, parques y otros espacios públicos bajo la consigna "Imitemos el Ejemplo", en referencia al pago al FMI saldado por la administración de Kirchner en 2006.

Por su parte, como suele hacer en cada fecha importante, Florencia Kirchner utilizó su Instagram para recordar a su papá con una foto que subió en la que se la puede ver de pequeña junto a él. Si bien hasta ahora no escribió ningún texto ni mensaje, probablemente durante el día lo haga.

"Te extraño querido amigo", sostuvo por su parte en su Twitter Aníbal Fernández, quien compartió una imagen junto al ex presidente. Además, Juan Manzur, actual Jefe de Gabinete, también escribió unas palabras: "Un año más sin el compañero Néstor Kirchner. El hombre que vino a rescatar un país en ruinas, iniciando una enorme transformación política. Con pasión, memoria y trabajando siempre por la felicidad del Pueblo. Su ejemplo nos alienta a seguir poniendo a #ArgentinaDePie #NéstorVive".

Hasta ahora, ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner se expresaron respecto al aniversario, aunque probablemente lo hagan con el correr de las horas.

Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, ejerció la presidencia de la Nación entre 2003 y 2007; durante tres períodos gobernó la provincia de Santa Cruz (1991-1995; 1995-1999; 1999-2003) y fue intendente de su ciudad natal (1987-1991). Años después de finalizar su presidencia, cuando su mujer estaba al poder, murió como consecuencia de una afección cardiovascular cuando se encontraba en El Calafate, Santa Cruz.