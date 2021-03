Del llamado de Vizzotti a Quirós al verdadero motivo del colapso en el Luna Park y Boedo

Minutos antes de las ocho de la mañana, las inmediaciones del estadio Luna Park ya estaban colapsadas. No había pelea, ni recital en cartel: sólo la inauguración del estadio como uno de los principales centros de vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires. De a poco y en su mayoría acompañados por sus hijos o algún familiar, comenzaban a llegar los 1.600 adultos mayores que tenían turno asignado para inocularse finalmente contra el Covid-19.

En promedio, los jubilados debieron resistir colas de más de cuatro cuadras y soportar al rayo del sol una demora que jamás bajó de la hora y cuarto. Las imágenes no sólo generaron alarma por las condiciones sanitarias (no había distanciamiento social delimitado y se los instaba a sentarse uno al lado del otro cuando ingresaban al estadio), sino también por la fragilidad de los adultos mayores. Una de ellas, de hecho, se descompensó y debió ser trasladada en ambulancia.

El cuadro de situación también se repitió en Boedo, el otro centro que se inauguró esta semana junto al de La Rural. "La ministra (por Carla Vizzotti) se comunicó de inmediato con Fernán Quirós y puso a disposición todos los recursos de la cartera nacional", confirmaron desde Casa Rosada a BigBang. "El ministro porteño agradeció la comunicación, pero no aceptó la ayuda. Se comprometió a que, a partir de mañana, se iban a duplicar las bocas de expendio de vacunas en la Ciudad", sumaron.

Si bien estaba previsto que Horacio Rodríguez Larreta realizara una recorrida por los centros de vacunación, la presencia del jefe de Gobierno porteño se suspendió en horas de la mañana. "Los inconvenientes se generaron por problemas logísticos a partir de la necesidad de concentrar el operativo en tres sedes", explicaron en diálogo con este portal desde la cartera sanitaria porteña, al tiempo que reconocieron que no contemplaron que los adultos mayores asistirían acompañados por sus problemas de movilidad: "Al hacer la estimación de los lugares de vacunación no se ponderó de forma adecuada el hecho de que muchos adultos mayores llegan antes del horario y que son acompañados por más de una persona".

En concreto, la Ciudad incorporará a partir de mañana cinco nuevos centros de vacunación en los que ya se comenzaron a reasignar de forma telefónica el 25 por ciento de los turnos que ya habían sido distribuido entre el Luna Park, Boedo y La Rural. Estarán ubicados en La Boca, Oscoema, el Club italiano y el Centro Islámico. La recomendación del Gobierno porteño es "llegar con quince minutos de antelación nada más" y, en caso de ser posible, que sólo haya un acompañante por adulto mayor.

"Con todo, hoy todos los que se tenían que vacunar, se vacunaron", se jactaron desde el Gobierno porteño pese a las postales que difundieron los canales de noticias. Eso sí, a partir de mañana se reforzará el operativo: "Para mejorar la atención fuera de los puntos de vacunación habrá cortes de calles, ordenamiento de las filas en función del horario asignado para cada adulto mayor, sillas disponibles y un refuerzo con más voluntarios para ayudar en la orientación".

Un dato que no pasa inadvertido fue el brusco acelere en la aplicación de dosis que retomó el lunes la Ciudad. "Si duplicás la cantidad de turnos y además reducís el tiempo de aplicación a la mitad, ¿cómo no podés anticipar un escenario como este?", se preguntaron desde Casa Rosada, al tiempo que recordaron la salida del ex titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, tras el desmadre organizativo del primer pago de jubilaciones y asignaciones en el marco de la fase 1 de aislamiento.

En efecto, la semana pasada la Ciudad redujo casi en un 75 por ciento el ritmo de su vacunación que pasó de las 8.595 dosis aplicadas el lunes primero de marzo a 2.177 el día domingo. De acuerdo a los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado, uno de los distritos que más dosis venía aplicando por día a nivel nacional casi se frenó: de haber mantenido el ritmo se habrían aplicado 60.200 y no las 36.244 que figuran en los registros.

Desde Uspallata descartaron al cierre de esta nota la posibilidad de que Quirós o el propio Horacio Rodríguez Larreta brindaran una conferencia de prensa para explicar lo sucedido en la jornada.