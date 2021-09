Del llamado secreto de Macri a Alberto en 2019 al rebusque machirulo de López Murphy

Alberto Fernández habló del día en el que Macri lo llamó para que lo "ayude" a terminar su mandato

El presidente Alberto Fernández, como buena parte del Frente de Todos, busca centrar su campaña en la polarización con el expresidente Mauricio Macri (cualquier similitud con lo que Macri hizo en 2019 es pura coincidencia) y, en ese sentido, en una entrevista con El Destape Radio consideró que su antecesor no tiene respeto por la democracia, como tampoco el valor por las instituciones.

“En su esencia no está valorar la democracia, ni valorar la institucionalidad”, manifestó Fernández, para luego recordar que en el Frente de Todos “primó el sentido de la responsabilidad y lo ayudamos a que llegue al 10 de diciembre”.

El primer mandatario recordó la grave crisis institucional que se profundizó después de las PASO, cuando la diferencia de votos se consolidó de forma rotunda a favor del Frente de Todos pero faltaban todavía tres meses más para la entrega del poder.

"Me pidió en la transición que lo ayude a calmar la economía porque se le había ido de las manos", advirtió, al tiempo que señaló que la comunicación tuvo lugar "el día que pusieron el cepo" al dólar. "Me dijo: 'Voy a aplicar una de esas medidas que te gustan a vos. Te va a llamar Sandleris para explicarte, te pido que me ayudes porque no tenemos cómo parar el drenaje de dólares que se están yendo'".

Fernández recordó la posición que tomó el Frente de Todos y que él mismo le pidió a los sindicatos y movimientos sociales que no le "colmaran" la calle a Macri, pese a la grave crisis económica con la que cerraba su mandato.

"En nosotros primó el sentimiento de responsabilidad y lo ayudamos a que salga, a que llegue al diez de diciembre y a que toda la transición sea respetando las normas. Y, al mismo tiempo, parar eso que había disparado cuando fue detrás de las PASO, poner un poco de orden en la economía porque los que sufren son los argentinos".

Luego de realizar un fuerte contraste entre su gestión y la de Cambiemos -en el que se dirigió, principalmente, a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, Fernández respondió el ”o cambian o se van a ir” que vertió Macri, la semana pasada.

“Me parece que está en su esencia esa lógica de no valorar la democracia. Lo escucho decir ‘nos persiguen’. No fuimos nosotros, eh. Bolivia descubrió lo que hicieron ellos”, expresó Fernández, en relación con la causa que investiga un supuesto contrabando de armamento a Bolivia, en la que el actual Gobierno tiene un rol activo en la denuncia y por la que Macri se encuentra imputado.